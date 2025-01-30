Куда применить старые оконные рамы, если выбрасывать их жалко

После завершения ремонта у людей остаются множество старых рам с окнами. И когда для некоторых это просто хлам, другие находят им весьма оригинальное и полезное применение. Они могут стать объектом для создания по истине уникальных вещей, к тому же очень полезных, как в доме, так и на дачном участке, придав пространству оригинальность.

1. Грядки из окон

2. Теплица из окон

3. Функциональный стол

4. Зеркало из окон

5. Создание панно из окон

6. Красивая фоторамка

Для старых, как деревянных, так и пластиковых окон открываются множество возможностей, если приложить совсем немого усилий.Можно и ширму создать, зависит от самой рамыВ целом идеи о том, куда деть и применить старые окна, оставшиеся после ремонта, можно условно разделить на две основные группы, в зависимости от их назначения в будущем. Это эстетическая и практическая составляющие. Когда у владельцев стоит цель украсить интерьер или дачный участок, то оконные рамы могут легко превратиться в красивое и оригинальное панно, зеркало или фоторамку. А вот если хочется, чтобы рамы ещё послужили в хозяйстве, то из них уже можно соорудить много полезных вещей, таких как грядки, парники и теплицы, а иногда даже и столы. В любом случае, особенно на даче, такие эстетичные старые рамы будут смотреться очень выгодно, а сделать из них что-то на самом деле не составит особого труда.Современная грядкаИз старых рам с остеклением можно создать высокие грядки. Этот способ будет способен спасти старые окна от утилизации, потому что они, скорее всего, ещё сохранились в надлежащем виде и могут вполне послужить какое-то время. А также с ними получится правильно организовать всё пространство огорода и сада на даче. Такие высокие грядки будут удобны в уходе, а наклоняться к ним тоже будет проще. Провести весь день на грядке, сгорбившись — дело сложное, и опытные садоводы об этом знают. Но самое главное, что высокие грядки способны защитить растения от излишней влаги и её вытягивания.Чтобы создать грядку, подойдут как пустые оконные рамы, так и со стёклами. Они достаточно легко соединяются между собой и устанавливаются вертикально, затем внутрь засыпается земля и удобрения. Главное — обеспечить хороший дренаж, тогда грядка будет правильно функционировать. Для этого вниз можно насыпать щебень. Внешний вид сада тут же преобразиться, а сажать в них можно как овощи, так и цветы.Своими рукамиПарники и теплицы, построенные из старых окон — это не новая идея, так делают уже достаточно давно. Некоторые заменяют тяжелое остекление на материал полегче, оставляя лишь сами крепкие рамы, а некоторые делают теплицу с остеклением. И такая конструкция для любителей огорода будет настоящей находкой. В них все культуры будут защищены от дождя и ветра, а иногда и снега, например, ранней весной.И хотя существуют более надёжные материалы для строительства современных теплиц, рамы вполне ещё могут послужить. Самое главное — определиться с размерами теплицы, чтобы рам хватило. Можно использовать рамы только для стен, а на крышу уже положить более надёжный материал, чтобы она не разрушилась под количеством снега зимой. Для того чтобы была достигнута большая герметичность, особенно если рамы деревянные и уже далеко не новые, лучше использовать герметик. Ведь дерево имеет свойство рассыхаться со временем.Оригинальный кофейный столикСамый популярный из способов, куда использовать старые рамы, — это создание стола. Ещё одна крайне полезная вещь, как в доме, так и на огороде, например, в беседке или под навесом, а можно и в сарае. Стол будет не только иметь уникальный и колоритный вид, но и станет ярким примером креативности. Для его создания можно использовать как одну раму, так и несколько, но всё равно понадобятся дополнительные опоры, можно взять металлические или деревянные балки для ножек будущего стола.Стекло лучше предварительно вынуть, чтобы оно не треснуло. Чем больше перегородок имеется в раме, тем красивее и интереснее будет смотреться стол. Если взять сразу две рамы и соединить их, а между стёкол в образовавшемся пространстве положить камни, ракушки или добавить блёсток, получится что-то по истине уникальное. Для сада такой столик тоже подойдёт, хоть и прослужит совсем недолго из-за влаги и других погодных условий.А можно соорудить совсем маленькийРамы стоит очистить от грязи и пыли, если за этим столом будут проходить приёмы пищи, нужно чтобы он был чистым. Также его можно дополнительно отшлифовать. А сами рамы либо покрасить, либо покрыть лаком для большей долговечности и эстетичности. Важно хорошо закрепить ножки, чтобы конструкция могла выдержать вес предметов, которые будут ставиться на будущий стол.Очень оригинальноСтарые окна и рамы можно использовать и для украшения интерьера, сделать их интересным и уникальным, даже дизайнерским декором. И создание зеркала из рам — отличная идея добавить шарма и юта в интерьер. Стёкла нужно будет вынуть, а на их место установить зеркальные панели. Окна также стоит перекрасить в цвет, подходящий к интерьеру. Если в раме будет много перегородок, то зеркало хоть и станет менее функциональным, зато превратится в интересную деталь на стене, став центром композиции. И не важно, где именно оно будет размещено, подойдут как спальня так гостиная и даже ванная комната.Очень креативный подходТакже яркой и креативной идеей является создание панно из старых рам. Такой замечательный элемент декора точно не оставит никого равнодушным. Тут будет нужна всего лишь одна оконная рама, а также и сами элементы, которые будут в дальнейшем прикреплены к панно — это фотографии, картинки, искусственные цветы, можно взять даже магниты или игрушки. А также краски и кисти. Самый простой способ создания такого панно — это прикрепление к задней стенке рамы куска картона, который соответствует её размеру. А в образовавшихся окошках можно создать композиции по темам, временам года или датам. Если на раме осталось стекло, то на нём можно порисовать, к тому же оно защитит композиции от пыли.Рамы тоже необходимо очистить, их можно не шлифовать, оставив немного в неряшливом виде, если он подходит под стиль интерьера. А вот крепить панно к стене нужно тщательно и в особенности это важно, если на нём присутствует стекло. Старые стеклянные рамы очень тяжёлые, и если она не маленькая, то нужны специальные крепежи. Зато по итогу получится очень памятный и милый уголок.Замечательная фоторамкаИнтересная, практичная и модная идея — это создание фоторамки из старых окон. Такой способ не только поможет сохранить важные воспоминания, но и любоваться на них каждый день, потому что будет всегда в зоне видимости на стене, а не в фотоальбоме на полке. К тому же это очень красивый и стильный элемент декора, где нет ничего лишнего. Фотографии можно разложить в хаотичном порядке или сделать для каждой свой отсек. Это может быть одна большая фотография или несколько маленьких, всё зависит от размера рамы и количества перегородок в ней. Если в раме осталось стекло, его лучше также сохранить, чтобы фотографии меньше выцветали и не пылились. Фото можно приклеить на клей или двухсторонний скотч, а саму получившуюся рамку тоже нужно очень надёжно закрепить на стене, она достаточно тяжёлая. А можно просто оставить её на полке, на полу или столе, в зависимости от размера.Есть и множество других идей