Куда применить старые оконные рамы, если выбрасывать их жалко

После завершения ремонта у людей остаются множество старых рам с окнами. И когда для некоторых это просто хлам, другие находят им весьма оригинальное и полезное применение. Они могут стать объектом для создания по истине уникальных вещей, к тому же очень полезных, как в доме, так и на дачном участке, придав пространству оригинальность.
Для старых, как деревянных, так и пластиковых окон открываются множество возможностей, если приложить совсем немого усилий.
Можно и ширму создать, зависит от самой рамы
В целом идеи о том, куда деть и применить старые окна, оставшиеся после ремонта, можно условно разделить на две основные группы, в зависимости от их назначения в будущем. Это эстетическая и практическая составляющие. Когда у владельцев стоит цель украсить интерьер или дачный участок, то оконные рамы могут легко превратиться в красивое и оригинальное панно, зеркало или фоторамку. А вот если хочется, чтобы рамы ещё послужили в хозяйстве, то из них уже можно соорудить много полезных вещей, таких как грядки, парники и теплицы, а иногда даже и столы. В любом случае, особенно на даче, такие эстетичные старые рамы будут смотреться очень выгодно, а сделать из них что-то на самом деле не составит особого труда.
1. Грядки из окон
Современная грядка
Из старых рам с остеклением можно создать высокие грядки. Этот способ будет способен спасти старые окна от утилизации, потому что они, скорее всего, ещё сохранились в надлежащем виде и могут вполне послужить какое-то время. А также с ними получится правильно организовать всё пространство огорода и сада на даче. Такие высокие грядки будут удобны в уходе, а наклоняться к ним тоже будет проще. Провести весь день на грядке, сгорбившись — дело сложное, и опытные садоводы об этом знают. Но самое главное, что высокие грядки способны защитить растения от излишней влаги и её вытягивания.
Чтобы создать грядку, подойдут как пустые оконные рамы, так и со стёклами. Они достаточно легко соединяются между собой и устанавливаются вертикально, затем внутрь засыпается земля и удобрения. Главное — обеспечить хороший дренаж, тогда грядка будет правильно функционировать. Для этого вниз можно насыпать щебень. Внешний вид сада тут же преобразиться, а сажать в них можно как овощи, так и цветы.
2. Теплица из окон
Своими руками
Парники и теплицы, построенные из старых окон — это не новая идея, так делают уже достаточно давно. Некоторые заменяют тяжелое остекление на материал полегче, оставляя лишь сами крепкие рамы, а некоторые делают теплицу с остеклением. И такая конструкция для любителей огорода будет настоящей находкой. В них все культуры будут защищены от дождя и ветра, а иногда и снега, например, ранней весной.
И хотя существуют более надёжные материалы для строительства современных теплиц, рамы вполне ещё могут послужить. Самое главное — определиться с размерами теплицы, чтобы рам хватило. Можно использовать рамы только для стен, а на крышу уже положить более надёжный материал, чтобы она не разрушилась под количеством снега зимой. Для того чтобы была достигнута большая герметичность, особенно если рамы деревянные и уже далеко не новые, лучше использовать герметик. Ведь дерево имеет свойство рассыхаться со временем.
3. Функциональный стол
Оригинальный кофейный столик
Самый популярный из способов, куда использовать старые рамы, — это создание стола. Ещё одна крайне полезная вещь, как в доме, так и на огороде, например, в беседке или под навесом, а можно и в сарае. Стол будет не только иметь уникальный и колоритный вид, но и станет ярким примером креативности. Для его создания можно использовать как одну раму, так и несколько, но всё равно понадобятся дополнительные опоры, можно взять металлические или деревянные балки для ножек будущего стола.
Стекло лучше предварительно вынуть, чтобы оно не треснуло. Чем больше перегородок имеется в раме, тем красивее и интереснее будет смотреться стол. Если взять сразу две рамы и соединить их, а между стёкол в образовавшемся пространстве положить камни, ракушки или добавить блёсток, получится что-то по истине уникальное. Для сада такой столик тоже подойдёт, хоть и прослужит совсем недолго из-за влаги и других погодных условий.
А можно соорудить совсем маленький
Рамы стоит очистить от грязи и пыли, если за этим столом будут проходить приёмы пищи, нужно чтобы он был чистым. Также его можно дополнительно отшлифовать. А сами рамы либо покрасить, либо покрыть лаком для большей долговечности и эстетичности. Важно хорошо закрепить ножки, чтобы конструкция могла выдержать вес предметов, которые будут ставиться на будущий стол.
4. Зеркало из окон
Очень оригинально
Старые окна и рамы можно использовать и для украшения интерьера, сделать их интересным и уникальным, даже дизайнерским декором. И создание зеркала из рам — отличная идея добавить шарма и юта в интерьер. Стёкла нужно будет вынуть, а на их место установить зеркальные панели. Окна также стоит перекрасить в цвет, подходящий к интерьеру. Если в раме будет много перегородок, то зеркало хоть и станет менее функциональным, зато превратится в интересную деталь на стене, став центром композиции. И не важно, где именно оно будет размещено, подойдут как спальня так гостиная и даже ванная комната.
5. Создание панно из окон
Очень креативный подход
Также яркой и креативной идеей является создание панно из старых рам. Такой замечательный элемент декора точно не оставит никого равнодушным. Тут будет нужна всего лишь одна оконная рама, а также и сами элементы, которые будут в дальнейшем прикреплены к панно — это фотографии, картинки, искусственные цветы, можно взять даже магниты или игрушки. А также краски и кисти. Самый простой способ создания такого панно — это прикрепление к задней стенке рамы куска картона, который соответствует её размеру. А в образовавшихся окошках можно создать композиции по темам, временам года или датам. Если на раме осталось стекло, то на нём можно порисовать, к тому же оно защитит композиции от пыли.
Рамы тоже необходимо очистить, их можно не шлифовать, оставив немного в неряшливом виде, если он подходит под стиль интерьера. А вот крепить панно к стене нужно тщательно и в особенности это важно, если на нём присутствует стекло. Старые стеклянные рамы очень тяжёлые, и если она не маленькая, то нужны специальные крепежи. Зато по итогу получится очень памятный и милый уголок.
6. Красивая фоторамка
Замечательная фоторамка
Интересная, практичная и модная идея — это создание фоторамки из старых окон. Такой способ не только поможет сохранить важные воспоминания, но и любоваться на них каждый день, потому что будет всегда в зоне видимости на стене, а не в фотоальбоме на полке. К тому же это очень красивый и стильный элемент декора, где нет ничего лишнего. Фотографии можно разложить в хаотичном порядке или сделать для каждой свой отсек. Это может быть одна большая фотография или несколько маленьких, всё зависит от размера рамы и количества перегородок в ней. Если в раме осталось стекло, его лучше также сохранить, чтобы фотографии меньше выцветали и не пылились. Фото можно приклеить на клей или двухсторонний скотч, а саму получившуюся рамку тоже нужно очень надёжно закрепить на стене, она достаточно тяжёлая. А можно просто оставить её на полке, на полу или столе, в зависимости от размера.
Есть и множество других идей
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