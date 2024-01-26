Картины, которые приносят несчастье

Чтобы разбавить обстановку и привнести в неё уют, первое, что приходит на ум – прикупить милые безделушки, в том числе и картины, которые буквально вдохнут «новую жизнь» в интерьер.







И всё бы ничего, но по мнению психологов и эзотериков, существует ряд изображений, оказывающих негативное влияние как на настроение, так и на общее душевное состояние. Поэтому, чтобы не попасть в силки апатии, ловите подборку тех самых «вредителей».



1. Сухоцветы и увядшие цветы

2. Иероглифы и надписи

3. Минимализм и одиночные объекты

4. Дикие животные

5. Исторические сражения и природные катаклизмы

6. Руины

7. Портреты

8. Вода

Картинам с изображением сухоцветов и увядших цветов не место в доме.С точки зрения эзотерики, увядшие цветы и сухоцветы рассматриваются как носители негативной энергии. Отсутствие яркого цвета и красоты в увядших цветах может создать гнетущую и мрачную атмосферу в помещении. В результате эзотерические интерпретации больше фокусируются на символике цветов и идее распада, а также на угасании жизни. Это в свою очередь может привести к подавленному состоянию, к отсутствию мотивации, апатии и депрессии.Также стоит воздержаться и от картин с изображением иероглифов, символов и неизвестных надписей.Зачастую такие картины пользуются огромной популярностью, поскольку выглядят достаточно стильно и могут вписаться практически в любой интерьер. Но на самом деле большая часть из них несёт в себе негативную энергию, так как большинство фраз, символов и иероглифов исковерканы и интерпретированы на новый лад. Поэтому, если вы не уверены в том, что там написано и не разбираетесь в трактовании символов – лучше откажитесь от приобретения. Эзотерики утверждают, что надписи на древних языках, зашифрованные символы или на первый взгляд искусно выведенные иероглифы, могут не только навлечь беды и страдания, а и лишить жизненных сил, вогнав в глубокую депрессию.Минималистичные картины и изображения с одиночными объектами также не принесут ничего хорошего.Казалось бы, всё гениальное – просто, но с точки зрения эзотерики, минималистичные изображения и картины с одиночными объектами обрекают своих владельцев на одиночество. Поэтому, если вы хотите обзавестись не только второй половинкой, а и семьёй, то обходите десятой дорогой подобного рода изображения. Даже если вам безумно понравился котик в поле, или заснеженная гора, воздержитесь от покупки и подумайте о том, что жизнь может быть гораздо ярче и насыщеннее, нежели одиноко стоящая (пускай и эстетичная) чашка кофе на столе.Не стоит гнаться и за картинами с изображением животных, в том числе и диких.Животные, в том числе дикие и хищные, такие волки, тигры и медведи, могут быть истолкованы как символы агрессии и гнева. Поэтому, картины с изображением зверей не только наполнят пространство нежелательной энергией, а и принесут разлад в дом. Эзотерики считают, что энергия и настроение животных, запечатлённых на картинах, зачастую передаётся людям, а это в свою очередь может привести к разногласию и ссорам между членами семьи.Лишними будут и картины с природными катаклизмами\историческими сражениями.Картины, запечатлевшие исторические сражения и воинов в доспехах, а также те, на которых изображены бушующие волны, извергающиеся вулканы или вышедшие из берегов реки – одновременно восхищают и пугают своей красотой, величием и мощью. Но, как правило, такие изображения несут в себе мощнейшую разрушительную силу, способную перевернуть устоявшийся мир с ног на голову. И если верить психологам, то такие картины на уровне подсознания вызывают извечную тревогу и ничем не обоснованное беспокойство, а также сеют панику и раздражительность. Соответственно, человек постоянно напряжён и раздражителен.Картины с изображением руин также не уместны.То же самое касается и картин с изображением разрушенных зданий и руин. И если на первый взгляд они выглядят загадочными и таинственными, то по мнению эзотериков, такие изображения могут навлечь беду, в том числе болезни и бедность. Ведь в доме не должно быть места разрухе и хаосу, поскольку подобные вещи способны притягивать негатив со всеми вытекающими последствиями.Картины с портерами так же стоит пересмотреть.Портреты также попадают под категорию негативных изображений. Особенно, если на них запечатлены пожилые или умершие люди. Психологи и эзотерики в один голос утверждают, что подобного рода изображения не только морально угнетают, а и отбирают молодость, здоровье и красоту.Картины с водной тематикой по сей день вызывают спорные мысли, так что при выборе изображения стоит сто раз подумать «да» или «нет».А вот в случае с водой у психологов и эзотериков мнения расходятся. Первые утверждают, что вода не только успокаивает, а и приносит стабильность и благополучие. В то время как вторые твердят о том, что озера, реки, водопады, бушующие моря – наоборот отпугивают удачу, благополучие и достаток, поскольку вода непредсказуемая и нестабильная стихия.