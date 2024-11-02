Одна из крупнейших техногенных катастроф, которая произошла из-за окурка

Простая халатность может стоить человеку жизни, а может уничтожить даже целый город. Одна из самых крупных во всем мире (и уж точно самая большая в Америке) техногенных катастроф произошла по вине бедняги матроса, невзначай бросившего окурок на обычные с виду удобрения. Почитайте, к чему приводят сигареты.
Пароход смерти
12 апреля 1947 года в порт Техас-Сити вошел грузовой пароход «Гранкан». При водоизмещении 10 000 тонн пароход имел длину 135 метров и ширину до 17,6 метров. Его трюмы предназначались для перевозки аммиачной селитры — обычного удобрения, которое перевозилось безо всякой там техники безопасности. Жители города еще даже не подозревали, что может сотворить с ними этот далеко не безобидный груз.
Беспечные матросы
Пять суток трюмы забивались под завязку той самой селитрой. А так как груз опасений не вызывал, капитан милостиво позволил матросам курить прямо во время работы. 16 апреля часов в 8 утра кто-то из персонала беспечно кинул окурок под ноги. К 9 утра старпом заметил возгорание в трюме, которое очень быстро превратилось в крупный пожар. Тушить его водой запретил уже сам капитан — боялся попортить груз.
Начало катастрофы
Пожарные прибыли на место ровно в 9:15 утра. И тут же грянул взрыв небывалой мощности. Пароход, капитан, матросы и пожарная команда испарились в воздухе. Соседние суда сорвало с якорей и выбросило на берег. Два судна вспыхнули, чудом выжившие ошеломленные люди пытались прийти в себя. Но на этом наша история о самой страшной техногенной катастрофе Америки только начинается.
Город в огне
В ту пору Техас-Сити был центром нефтехимической промышленности всего юга США. Взрывная волна и поток раскаленных осколков «Гранкана» за несколько минут подожгли весь город. Не понимающие масштабов бедствия люди хватались за все подряд, пытаясь справиться с огнем. К месту катастрофы стянули пожарных из соседних городов и часам к 11 вечера они худо-бедно уничтожили основные очаги возгорания.
Новые беды
Но уже в час ночи грянули сразу два новых взрыва. То догорели фитили пострадавших при первом пожаре судов «Хайфлайера» и «Вильсон Куин», также под завязку набитые селитрой. Город вспыхнул с новой силой. Потушить Техас-Сити удалось только через три дня после первого взрыва.
Город в руинах
Так один окурок привел к техногенной катастрофе, равной которой Америка еще не видела. Две трети Техас-Сити лежало в руинах. В домах за сорок километров от порта повылетали стекла, три пролетавших над городом самолета сбило ударной волной в океан. Ущерб составил 50 миллионов долларов (сегодня эта сумма примерно равна полумиллиарду долларов).
Жертвы халатности
При самом взрыве в порту погибло 581 человек, общее количество жертв катастрофы превысило полторы тысячи человек. Почти семь тысяч получили ранения, двадцать тысяч остались без крова и средств к существованию, сотни пропали без вести. Такова была цена окурка, брошенного беспечным матросом прямо под ноги.
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