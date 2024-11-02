Одна из крупнейших техногенных катастроф, которая произошла из-за окурка

Простая халатность может стоить человеку жизни, а может уничтожить даже целый город. Одна из самых крупных во всем мире (и уж точно самая большая в Америке) техногенных катастроф произошла по вине бедняги матроса, невзначай бросившего окурок на обычные с виду удобрения. Почитайте, к чему приводят сигареты.

Пароход смерти

Беспечные матросы

Начало катастрофы

Город в огне

Новые беды

Город в руинах

Жертвы халатности