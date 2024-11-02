С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 483 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • сергей козьменко
    вас уже выпустили из сумасшедшего дома ?Жили припеваючи: ...
  • F I
    Можно подумать терперь озолотились )))Жили припеваючи: ...
  • F I
    На жд так же не плохие заработки и льготы  . Даже 4 форма проездного , на электричках можно хото весь СССР объездить ...Жили припеваючи: ...

Одна из крупнейших техногенных катастроф, которая произошла из-за окурка

Простая халатность может стоить человеку жизни, а может уничтожить даже целый город. Одна из самых крупных во всем мире (и уж точно самая большая в Америке) техногенных катастроф произошла по вине бедняги матроса, невзначай бросившего окурок на обычные с виду удобрения. Почитайте, к чему приводят сигареты.

Может, хоть курить бросите!

Одна из крупнейших техногенных катастроф, которая произошла из-за окурка

Пароход смерти


12 апреля 1947 года в порт Техас-Сити вошел грузовой пароход «Гранкан». При водоизмещении 10 000 тонн пароход имел длину 135 метров и ширину до 17,6 метров. Его трюмы предназначались для перевозки аммиачной селитры — обычного удобрения, которое перевозилось безо всякой там техники безопасности. Жители города еще даже не подозревали, что может сотворить с ними этот далеко не безобидный груз.

Одна из крупнейших техногенных катастроф, которая произошла из-за окурка

Беспечные матросы


Пять суток трюмы забивались под завязку той самой селитрой. А так как груз опасений не вызывал, капитан милостиво позволил матросам курить прямо во время работы. 16 апреля часов в 8 утра кто-то из персонала беспечно кинул окурок под ноги. К 9 утра старпом заметил возгорание в трюме, которое очень быстро превратилось в крупный пожар. Тушить его водой запретил уже сам капитан — боялся попортить груз.

Одна из крупнейших техногенных катастроф, которая произошла из-за окурка

Начало катастрофы


Пожарные прибыли на место ровно в 9:15 утра. И тут же грянул взрыв небывалой мощности. Пароход, капитан, матросы и пожарная команда испарились в воздухе. Соседние суда сорвало с якорей и выбросило на берег. Два судна вспыхнули, чудом выжившие ошеломленные люди пытались прийти в себя. Но на этом наша история о самой страшной техногенной катастрофе Америки только начинается.

Одна из крупнейших техногенных катастроф, которая произошла из-за окурка

Город в огне


В ту пору Техас-Сити был центром нефтехимической промышленности всего юга США. Взрывная волна и поток раскаленных осколков «Гранкана» за несколько минут подожгли весь город. Не понимающие масштабов бедствия люди хватались за все подряд, пытаясь справиться с огнем. К месту катастрофы стянули пожарных из соседних городов и часам к 11 вечера они худо-бедно уничтожили основные очаги возгорания.

Одна из крупнейших техногенных катастроф, которая произошла из-за окурка

Новые беды


Но уже в час ночи грянули сразу два новых взрыва. То догорели фитили пострадавших при первом пожаре судов «Хайфлайера» и «Вильсон Куин», также под завязку набитые селитрой. Город вспыхнул с новой силой. Потушить Техас-Сити удалось только через три дня после первого взрыва.

Одна из крупнейших техногенных катастроф, которая произошла из-за окурка

Город в руинах


Так один окурок привел к техногенной катастрофе, равной которой Америка еще не видела. Две трети Техас-Сити лежало в руинах. В домах за сорок километров от порта повылетали стекла, три пролетавших над городом самолета сбило ударной волной в океан. Ущерб составил 50 миллионов долларов (сегодня эта сумма примерно равна полумиллиарду долларов).

Одна из крупнейших техногенных катастроф, которая произошла из-за окурка

Жертвы халатности


При самом взрыве в порту погибло 581 человек, общее количество жертв катастрофы превысило полторы тысячи человек. Почти семь тысяч получили ранения, двадцать тысяч остались без крова и средств к существованию, сотни пропали без вести. Такова была цена окурка, брошенного беспечным матросом прямо под ноги.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх