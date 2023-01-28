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10 эротических фильмов, которые понравятся вам больше, чем «50 оттенков серого»

Фактрум предлагает оставить в покое «50 оттенков серого» и обратить внимание на другие эротические фильмы, весьма достойные всяческих похвал… которые наверняка понравятся вам больше.

10 эротических фильмов, которые понравятся вам больше, чем «50 оттенков серого»

1. «Секретарша», наверное, самый близкий по духу фильм к «50 оттенкам серого». Героиня Мэгги Джилленхол устраивается секретаршей к герою Джеймса Спейдера, которого, кстати, зовут Эдвард Грэй. В итоге у них развиваются глубокие и изощренные БДСМ-отношения (в основном из-за того, что секретарша из Холлоуэй вышла так себе).



2. «Жизнь Адель» повествует о юной девушке Адель, которая исследует природу сексуального желания. Испуганные собственными гомосексуальными порывами, Адель и Эмма вступают в отношения, несмотря на презрение друзей.

Говорят, фильм создает впечатление, будто вокруг молодых любовниц убрали все барьеры, а их тела становятся более близкими и знакомыми, чем наши собственные.



3. «Империя чувств» режиссера Нагисы Осимы повествует о юной сексуально активной девушке, которая попадает в традиционный японский бордель, где влюбляется в одного из клиентов. Так начинается их запутанное путешествие в мир эротики, фетиша и измен…



4. Один из самых новых фильмов в этом списке — «Нимфоманка: Часть 2» (вообще-то это два фильма длиной более 4 часов). Главная героиня Джо — нимфоманка, и да, в фильме не стесняются секса. Помимо звездного состава из громких имен, потрясающей режиссерской работы и прекрасной кинематографии, фильм прекрасен балансированием на грани искусства и пошлятины.



5. В фильме I.K.U. рассказывается история робота по имени Рейко, который отправляется в Токио, чтобы собирать оргазмы, которые потом перепродаются людям в форме таблеток, дающих чувство сексуального удовлетворения. Фильм разрывает все ранее принятые нормы касательно секса на экране, сочетая футуристические спецэффекты с откровенным содержанием фильма для взрослых.

10 эротических фильмов, которые понравятся вам больше, чем «50 оттенков серого»

6. Картина под названием «Керель» — это история моряка, находящегося в поисках своего брата в городе, прославившемся странной сексуальностью. В этом фильме на удивление много убийств, предательств и довольно забавных сексуальных сцен.



7. «Стыд» — это душераздирающая история о нимфоманах из Нью-Йорка. Режиссеру Стиву Маккуину удалось создать фильм, который притягивает зрителя так, что невозможно оторваться. Сексуальные сцены в «Стыде» служат вратами в мир трагедии, к которому может привести зависимость.



8. «Романс Х». Вы вышли замуж. Вы несчастны. Ваш муж, хоть и по-прежнему привлекательный, перестал вас удовлетворять. Он даже не пытается. Что делать? Узнать, что роман можно завести и с боссом! Фильм бесцеремонный, он показывает обе стороны секса — как приятную, так и обескураживающую, как красивую, так и ужасную.



9. Триллер «Побудь в моей шкуре» со Скарлетт Йоханссон будоражит во многих смыслах. В этом фильме Йоханссон играет безымянную инопланетянку, которая прибыла в Шотландию в поисках мужчин. В кинематографическом плане фильм потрясающий. Долгие кадры обнаженной Скарлетт Йоханссон — это вам не шутка, а финал заставит открыть рот от удивления.



10. «Билитис» — прекрасная французская романтическая драма фотографа Дэвида Гамильтона. Наверное, лучше всего описать ее как мягкий порнографический фильм о юной Билитис, которая проводит лето с друзьями своего отца и случайно влюбляется в свою опекуншу…



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10 эротических фильмов, которые понравятся вам больше, чем «50 оттенков серого»

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10 эротических фильмов, которые понравятся вам больше, чем «50 оттенков серого»Подписаться на мой Instagram

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