10 эротических фильмов, которые понравятся вам больше, чем «50 оттенков серого»

Фактрум предлагает оставить в покое «50 оттенков серого» и обратить внимание на другие эротические фильмы, весьма достойные всяческих похвал… которые наверняка понравятся вам больше.







1. «Секретарша», наверное, самый близкий по духу фильм к «50 оттенкам серого». Героиня Мэгги Джилленхол устраивается секретаршей к герою Джеймса Спейдера, которого, кстати, зовут Эдвард Грэй. В итоге у них развиваются глубокие и изощренные БДСМ-отношения (в основном из-за того, что секретарша из Холлоуэй вышла так себе).







2. «Жизнь Адель» повествует о юной девушке Адель, которая исследует природу сексуального желания. Испуганные собственными гомосексуальными порывами, Адель и Эмма вступают в отношения, несмотря на презрение друзей.



Говорят, фильм создает впечатление, будто вокруг молодых любовниц убрали все барьеры, а их тела становятся более близкими и знакомыми, чем наши собственные.







3. «Империя чувств» режиссера Нагисы Осимы повествует о юной сексуально активной девушке, которая попадает в традиционный японский бордель, где влюбляется в одного из клиентов. Так начинается их запутанное путешествие в мир эротики, фетиша и измен…







4. Один из самых новых фильмов в этом списке — «Нимфоманка: Часть 2» (вообще-то это два фильма длиной более 4 часов). Главная героиня Джо — нимфоманка, и да, в фильме не стесняются секса. Помимо звездного состава из громких имен, потрясающей режиссерской работы и прекрасной кинематографии, фильм прекрасен балансированием на грани искусства и пошлятины.







5. В фильме I.K.U. рассказывается история робота по имени Рейко, который отправляется в Токио, чтобы собирать оргазмы, которые потом перепродаются людям в форме таблеток, дающих чувство сексуального удовлетворения. Фильм разрывает все ранее принятые нормы касательно секса на экране, сочетая футуристические спецэффекты с откровенным содержанием фильма для взрослых.







6. Картина под названием «Керель» — это история моряка, находящегося в поисках своего брата в городе, прославившемся странной сексуальностью. В этом фильме на удивление много убийств, предательств и довольно забавных сексуальных сцен.







7. «Стыд» — это душераздирающая история о нимфоманах из Нью-Йорка. Режиссеру Стиву Маккуину удалось создать фильм, который притягивает зрителя так, что невозможно оторваться. Сексуальные сцены в «Стыде» служат вратами в мир трагедии, к которому может привести зависимость.







8. «Романс Х». Вы вышли замуж. Вы несчастны. Ваш муж, хоть и по-прежнему привлекательный, перестал вас удовлетворять. Он даже не пытается. Что делать? Узнать, что роман можно завести и с боссом! Фильм бесцеремонный, он показывает обе стороны секса — как приятную, так и обескураживающую, как красивую, так и ужасную.







9. Триллер «Побудь в моей шкуре» со Скарлетт Йоханссон будоражит во многих смыслах. В этом фильме Йоханссон играет безымянную инопланетянку, которая прибыла в Шотландию в поисках мужчин. В кинематографическом плане фильм потрясающий. Долгие кадры обнаженной Скарлетт Йоханссон — это вам не шутка, а финал заставит открыть рот от удивления.







10. «Билитис» — прекрасная французская романтическая драма фотографа Дэвида Гамильтона. Наверное, лучше всего описать ее как мягкий порнографический фильм о юной Билитис, которая проводит лето с друзьями своего отца и случайно влюбляется в свою опекуншу…







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