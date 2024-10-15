Здание спортивного комплекса во Франции
Этот современный спортивный комплекс, посвящённый спортивной гимнастике, спроектировала архитектурная фирма Christophe Gulizzi architecte. Здание расположено в новом районе города Масси во Франции. Лаконичный фасад выполнен из белого лакированного бетона. Его форма символизирует напряжение и стресс, пытаясь создать выразительный и узнаваемый объем в пространстве города.
Фотографии: Mathieu Ducros
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