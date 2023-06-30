ТОП 10 крутейших киногероев

Всегда есть кто-то круче! Здесь собраны персонажи, обладающими теми или иными качествами, которые привлекают зрителей, здесь не меряются силой мышц. Подборка составлялась только из кинофильмов, супергеройское кино и сериалы не в счет.
№10 Трент Уокер («Тусовщики» 1996)
Трент лучший друг Майка, он уверенный в себе, нахальный, эгоистичный и он тусовщик. Трент ставит своей личной целью научить Майка всему, что он сам знает. У некоторых он уже есть, а некоторым просто необходим такой друг как Трент.
№9 Джефф «Чувак» Лебовски («Большой Лебовски» 1998)
Безработный бездельник, основными и практически единственными интересами которого являются курение марихуаны, употребление алкогольного коктейля «Белый русский», прослушивание песен группы Creedence Clearwater Revival и боулинг. После выходы фильма фанатов набралось столько, что они даже придумали религию «Дудеизм» – она учит «плыть по течению» и не волноваться по поводу сложных жизненных ситуаций, несерьёзное отношение к вещам считается единственным способом достижения гармонии со своей внутренней природой.
№8 Аксель Фоули («Полицейский из Беверли-Хиллз» 1984-1994)
Когда этот смышленый коп с улиц Детройта попадает в Беверли Хиллз, то он сразу же выстреливает своим обаянием и навыками полученными на службе, чтобы перехитрить местных полицейских. Эдди Мерфи как никто лучше вписался в эту роль, она и стала звездной для актера.
№7 Тайлер Дерден («Бойцовский клуб» 1999)
Тайлер Дерден – харизматиченый торговец мылом с извращенной философией. Тайлер уверен, что самосовершенствование — удел слабых, а саморазрушение — единственное, ради чего стоит жить. Он живет на отшибе в разрушенном доме, работает где попало и собирает вокруг себя мужиков, чтобы развить в них первобытные чувства в Бойцовском клубе. Смотришь на него и хочешь быть таким же.
№6 Джеймс Бонд («Джеймс Бонд» 1962-…)
Шпионские боевики в принципе создаются, чтобы быть крутыми – будь то гаджеты, автомобили или умение без особых усилий разбираться с противниками. И Джеймс Бонд лучший из всех, просто потому что. Всегда стильный и уверенный в себе, он спасет барышню в беде и разберется с преступниками.
№5 Дэнни Оушен («Трилогия друзей Оушена» 2001-2007)
Имея при себе неограниченный запас очарования и интеллект преступного гения, Дэнни Оушен задумывает невозможное, а именно сложнейшие ограбления в компании криминальных друзей. Непоколебимый в своей цели, он решает все возникающие по ходу проблемы и планирует дело до мельчайших деталей.
№4 Хан Соло («Звездные войны» 1977-…)
Может Люк Скайуокер и главный герой саги, но как раз его друг Хан Соло тот кем хотелось бы быть. Хитрый и харизматичный, этот пилот-ас вытащит вас, ваших друзей, девушку и себя любимого из любой передряги. А учитывая масштабы происходящего, он довольно хорошо со всем справляется!
№3 Капитан Джек Воробей («Пираты Карибского моря» 2003-2011)
Он использует остроумие и обман для достижения своих целей, предпочитая решать споры словами, а не силой. Джек Воробей сам создал себе репутацию. Его остроумие легко привлекает женщин, и даже Элизабет Суонн испытала к нему некоторые чувства. С одной стороны легкомысленный, но на самом деле продумывающий каждый шаг, Капитан Джек Воробей заработал себе недюжинную армию поклонников.
№2 Леон («Леон» 1994)
Леон — хладнокровный и методичный наёмный убийца-итальянец — живёт уединённой жизнью, большую часть работы получает от мафиози по имени Тони, который ведёт свои дела, сидя в принадлежащем ему ресторанчике. В своё свободное время Леон ухаживает за своим любимым комнатным растением, и иногда ходит в кино, предпочитая мюзиклы. Человек серьезный и принципиальный, он дорожит репутацией, однако знает когда нужно поступать правильно. Ты с самого начала понимаешь, что этот чувак крут как никто другой.
№1 Джон Макклейн («Крепкий орешек» 1988-2013)
В ходе неустанной борьбы со злодеями ругается, острит и не теряет присутствия духа. Кризис в браке, заядлое курение, положение — «в двух шагах от алкоголизма» или «в одном шаге» по словам самого Джона, пренебрежение к властям приводит на грань увольнения. Герой похожий практически на любого среднестатистического мужика, но он не неуязвим как большинство киногероев из 90-х и поэтому ему сопереживаешь.
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