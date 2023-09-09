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Советские фотографии о жизни в условиях дефицита

Дефицит — это как безденежье, только хуже. Безденежье можно преодолеть личными усилиями, от дефицита страдают поголовно.

Многолетнее недовольство граждан бытовой скудостью считается одной из главных причин развала СССР. Постоянная подготовка к войне подразумевала максимальные вложения в тяжёлую промышленность, а централизованное планирование экономики было не способно учесть и обеспечить из остававшихся ресурсов все потребности жителей многомиллионной страны.

Советские фотографии о жизни в условиях дефицита

Нина Свиридова, Дмитрий Воздвиженский. Солнышко. У «Детского мира», Москва, 1961 г. Собрание МАММ/МДФ.

Советские фотографии о жизни в условиях дефицита

Владимир Сергиенко. Очередь за сахаром, Красная Пресня. Из серии «Новейшая история», Москва, 19 июля 1988 г. Собрание МАММ/МДФ.

Советские фотографии о жизни в условиях дефицита

Неизвестный автор. Праздничное оформление магазина «Пассаж» на Невском проспекте, посвящённое Международному дню кооперации, Ленинград, 1925 г. Частное собрание.

С дефицитом товаров в Советском Союзе боролись на протяжении всей его истории, в том числе методами пропаганды. Вот почему советская реклама не просто призывала купить книги и зубную пасту, галоши и майонез, соки, шампанское и чёрную икру, пылесосы, телевизоры, автомобили. Её главной целью было объявить о самом наличии этих товаров в стране.

Советские фотографии о жизни в условиях дефицита

Лев Бородулин. «Все для народа!», 1960-е. Собрание МАММ/МДФ.

Советские фотографии о жизни в условиях дефицита

Станислав Яворский. Продажа цветов к 1 сентября. Горький, 1980-е. Частное собрание.

Советские фотографии о жизни в условиях дефицита

Александр Сигидин. Ожидание, Днепропетровск, Украинская ССР, 1980-е. Собрание МАММ/МДФ.

Советские фотографии о жизни в условиях дефицита

Виктор Ахломов. ГУМ, Москва, 1990 г. Частное собрание.

Советские фотографии о жизни в условиях дефицита

Борис Ярославцев. В торговом зале «Детского мира» накануне Нового года, Москва, 1960-е. Частное собрание.

Советские фотографии о жизни в условиях дефицита

Всеволод Тарасевич. В зале Елисеевского гастронома, Ленинград, 1966 г. Собрание МАММ/МДФ.

Советские фотографии о жизни в условиях дефицита

Борис Игнатович. Доставка цветов на дом, Москва, 1934 г. Частное собрание.

Советские фотографии о жизни в условиях дефицита

Александр Абаза. «Завезли…», Анадырь, Чукотка, 1985 г. Собрание МАММ/МДФ.

Советские фотографии о жизни в условиях дефицита

Дмитрий Бальтерманц. В обувном магазине, Москва, 1954 г. Частное собрание.

Советские фотографии о жизни в условиях дефицита

Дмитрий Бальтерманц. Из серии «Арбатская площадь», Москва, 1958 г. Собрание МАММ/МДФ.

Советские фотографии о жизни в условиях дефицита

Роберт Диамент. Перед витриной, 1954 г. Собрание МАММ/МДФ.

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