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Армейские будни короля рок-н-ролла: Почему Элвис Пресли пошел Родину защищать


Элвис Пресли

Элвис Пресли

Элвис Пресли - был не только кумиром миллионов и некоронованным королем рок-н-ролла. Вместе с тем знаменитый певец был еще и настоящим защитником Родины. Его решение служить в армии поддержали, в первую очередь, родители, кроме того, благосклонно к этому отнеслись его наставники и даже некоторые религиозные деятели.

Элвис Пресли проходил службу в 3-й танковой дивизии Сухопутных войск США.

Элвис Пресли проходил службу в 3-й танковой дивизии Сухопутных войск США.

 

Элвис Пресли служил в армии два года и еще четыре года стоял на учете в системе воинской повинности. На службу он поступил в марте 1958 года, такой шаг оказался выигрышным и для него самого, и для армии, в целом. В полку поклонников Элвиса прибыло, и у армии оказалась отличная реклама.
Элвис Пресли в армии.

Элвис Пресли в армии.

 

Уйти в армию для Элвиса оказалось не совсем просто: во-первых, приходилось расстаться с беззаботной жизнью, во-вторых, возникли и формальные трудности. Призыв в армию пришлось перенести на несколько дней по причине того, что Пресли на тот момент снимался в ленте «Король Креол», и заменить исполнителя главной роли не представлялось возможным. Элвис прекрасно понимал, что, выбыв на два года из профессии, он уже с трудом найдет для себя новые контракты после возвращения «на гражданку», так что этот фильм стал своеобразной заявкой на будущее. И стоит признать, блестящее исполнение роли гарантировало Элвису успех в дальнейшем.
Элвис Пресли и съемки фильма *Король Креоле*.

Элвис Пресли и съемки фильма *Король Креоле*.

 

День 24 марта стал «черным понедельником» для поклонников Элвиса: их кумир ушел в армию, прошел медкомиссию, получил военную форму с нашивкой 53310761 и сделал короткую стрижку. Элвис служил в Мемфисе, предполагалось, что руководство не будет выделять его и делать поблажки, но в результате получилось, что его условия жизни сильно отличались от сослуживцев. Он жил не в казарме, а в квартире, виделся время от времени с близкими и друзьями. Вместе с тем он добросовестно нес службу, выполняя все обязанности.
Элвис Пресли с другими призывниками дает присягу.

Элвис Пресли с другими призывниками дает присягу.

 

Элвис покинул армейские ряды 2 марта 1960 года в звании сержанта. Все деньги, заработанные за два года, он отдал на благотворительность. Кроме того, закупил для своей части телевизоры и новую форму. Элвис очень дорожил пережитым опытом службы, он говорил о том, что не мог не ответить на такой вызов, пошел в армию для того, чтобы доказать всем (и себе, в первую очередь), что справится, не сдастся, не упадет духом. И у него это отлично получилось!
Военная форма Элвиса Пресли в музее в Мемфисе.

Военная форма Элвиса Пресли в музее в Мемфисе.

 
Армейские будни Элвиса Пресли.

Армейские будни Элвиса Пресли.

 
Армейские будни Элвиса Пресли.

Армейские будни Элвиса Пресли.

 
Король Рок-н-ролла.

Король Рок-н-ролла.

 
Армейские будни Элвиса Пресли.

Армейские будни Элвиса Пресли.

 

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