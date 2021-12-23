От светящихся картинок до 3D-анимации, или Как выглядели самые первые мультфильмы

Как выглядели самые первые мультфильмы.
Первые мультфильмы очень сильно отличались от сегодняшних. И даже не столько техникой, сколько тем, что они являлись экспериментом, пробой сил. Потому выглядят так необычно, но не менее завораживающе, чем современные. Сегодня мультфильмы можно посмотреть дома, но тогда приходилось ходить в кинотеатры, где оркестр прямо в зале исполнял музыкальное сопровождение к видеоряду. И публику это очень впечатляло.
Праксиноскоп и светящиеся картинки
Считается, что создание мультиков стало возможным после того, как изобретатель из Франции Эмиль Рейно получил патент на одно из своих лучших творений. Им стал праксиноскоп, и произошло это в 1877 году. Аппарат позволял показывать движущиеся изображения. Сам Рейно продемонстрировал зрителям «светящиеся картинки» 28 октября 1982 года.
Праксиноскоп./Фото: r-ht.ru
Кто же был первым?
На почетное звание претендуют сразу несколько работ. Больше всех отличился американский художник, мастер карикатуры Джеймс Стюарт Блэктон. Целых три его произведения фигурируют среди номинантов. В 1900 создан короткий немой мультфильм «Очарованный рисунок». В 1906 году им представлена работа «Смешные переходы забавных лиц». Она демонстрировала быструю смену гримас, отражающих разнообразные человеческие эмоции. В этой картине сочетались техника кино и искусство графики. Интересно, что в американских кинозалах показ сопровождался игрой пианиста, а порой даже целого оркестра.
Кадр из мультфильма «Смешные переходы забавных лиц»./Фото: i.ytimg.com
В следующем году Блэктон выпустил «Отель с призраками». Эта работа была более совершенной в техническом и анимационном плане. Но этот мультфильм был кукольным, поэтому многие специалисты оспаривают его право на звание первой детской анимации.
Претендует на первое место и европейский мультик. Эмиль Коль, художник-карикатурист из Франции, создал работу под названием «Фантасмагория» (1908 год). Особенность этой черно-белой ленты - наличие четкого сюжета. Еще одно отличие заключалось в том, что у ключевого персонажа ярко выражены индивидуальные черты характера. Для создания этого двухминутного мультфильма Эмиль Коль сделал чуть менее 700 рисунков.
Кадр из мультфильма «Фантасмагория»./Фото: playtusu.com
Появление объемной мультипликации
Первой работой, выполненной в виде объемной мультипликации, стала «Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами». Ее создатель - Владислав Старевич, российский ученый-биолог. Автор воплотил работу в жизнь в 1910, публика же смогла увидеть анимацию лишь в 1912.
Cъемка мультфильма «Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами»./Фото: севкиц.рф
Интересно, что изначально ученый планировал снять научную картину о драке двух жуков-рогачей. Но здесь его постигла неудача. Тогда ему пришла в голову мысль использовать препарированных насекомых. Прикрепив к ним тонкие незаметные глазу проволоки, он кадр за кадром отснял сотни движений. Таким образом, появился мультфильм, который имел логично построенный сюжет - завязку, развитие и кульминацию.
Старевич заслуженно закрепил за собой звание создателя первого объемного мультфильма, став при этом еще и основоположником этого вида искусства в России. Сам же биолог стал в дальнейшем работать в кукольной анимации.
Работы Уолта Диснея
Уолт Дисней, пожалуй, самая известная личность в истории мультипликации. На его работах уже выросли несколько поколений детей, и непременно вырастут еще. Интересный сюжет, привлекательные герои, обилие ярких оттенков по-настоящему завораживают. Глядя на динамичные, красочные мультфильмы Диснея, сложно поверить, что первые его работы были монохромными - «Смехограмма» (1921 год), «День Алисы на море» (1924 год), «Удачный кролик Освальд».
Кадр из мультфильма «День Алисы на море»./Фото: s3.amazonaws.com
А вот известный по всему миру герой Уолта Диснея Микки Маус впервые мелькнул в кадре в далеком 1928 году в «Безумном самолете», следом он стал действующим лицом «Пароходика Вилли», который был первой лентой со звуковым сопровождением.
Первые среди полнометражных
Появление «полного метра» в мультипликации тоже весьма значимое событие. Самым первым в мире полнометражным мультиком считается «Апостол», вышедший в 1918. Его создал мультипликатор и режиссер из Аргентины Квирини Кристиани.
«Белоснежка и семь гномов»./Фото: www.8inall.com
Ранней, но уже более известной широкой публике, полнометражной анимацией стала лента Уолта Диснея «Белоснежка и семь гномов». Выйдя в 1977, она принесла своему автору настоящую славу.
Советская мультипликация
Детская анимация в России изначально была кукольной. Первой считают мультипликационную работу, созданную балетмейстером Александром Ширяевым в 1906 году. В ней на фоне статичных декораций 12 силуэтов выполняют связки движений.
Следующим мультфильмом, который был предназначен не только для детей - «Советские игрушки». Он был придуман и воплощен в жизнь документалистом Давидом Кауфман. В нем красноармейцы украшали елку фигурками своих врагов. После него вышла целая серия советских мультиков, которые были направлены на пропаганду патриотизма и рассказывали о ключевых моментах жизни страны.
Кадр из мультфильма «Советские игрушки»./Фото: www.zippyframes.com
Первый полнометражным мультиком в СССР стал «Новый Гулливер», вышедший в 1935 году.
Появление цветных мультиков и 3D-анимации
Первый в мире цветной мультфильм в 1932 году выпустила корпорация «Walt Disney Studios». Им стала короткометражная работа «Цветы и деревья». Примечательно, что эта анимация изначально была отснята в черно-белой. Но потом гениальный мультипликатор пошел на риск и впервые решил добавить цвета, применив трехцветную технологию «Триколор».
Мультфильм «Цветы и деревья»./Фото: st.alphacinema.ru
Первый российский цветной мультик датирован 1936 годом, им стал «Лиса и волк». Его автор - художница Сарра Мокиль.
В 1995 году вышла первая мировая анимация формата 3D - полнометражная «История игрушек». Российский мультик такого формата вышел в 2010 году - «Белка и Стрелка. Звездные собаки».
Развитие не стоит на месте. За время своего существования мультипликация превратилась из примитивных, сменяющих друг друга рисунков в полноцветные анимационные фильмы формата 3D, насыщенные спецэффектами и компьютерной графикой. Не исключено, что в скором будущем мультипликаторы снова нас удивят.
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