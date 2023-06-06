Открытия, к которым мир не был готов

Некоторые открытия могут быть настолько революционными, что общество отказывается принимать их, со временем понимая, что люди были просто не особо готовы к ним. Представляем Вам открытия, которые были сделаны слишком рано.



Robert Courter и его летающий рюкзак в 1969 году.







Кофеварка в машине, 1950. Могла сварить до 3 чашек кофе.







Мотоцикл на одном колесе оказался непонятным транспортом для общества.







Газонокосилка 1957 года, которая спасала от солнца. Можно было включить радио, телевидение, была собственная система подачи воздуха, генератор и фары.







Светящиеся шины, 1961.







Парта, которая легко превращалась в гамак, 1913.







Ложка, которая помогала супу остыть, 1948.







Монопод, с помощью которого можно было присесть и отдохнуть на любом углу.







Вилка, которая сама накручивала спагетти и облегчала процесс питания.







Велосипед-ракета. К сожалению, после того, как был сделан этот кадр, велосипед взорвался.







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