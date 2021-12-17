«Летучий голландец»: действительно ли раскрыта загадка легендарного корабля

Корабль-призрак «Летучий голландец» и его страшный капитан.
В течение многих веков матросы из уст в уста передавали историю о громадном черном корабле, который двигался со сверхъестественной скоростью, несмотря на разорванные паруса. Многие утверждали, что видели легендарного «Летучего голландца» своими глазами, после чего их ждали трагические несчастья и удары судьбы. А для некоторых встреча с этим загадочным судном и вовсе оказалась фатальной. Некоторые современные исследователи всерьез полагают, что они действительно разгадали тайну «Летучего голландца».
«Летучий голландец» - загадочный корабль из серии фильмов «Пираты Карибского моря». | Фото: ru.pirates.wikia.com.
В рассказе Эдгара Аллана По «Рукопись, найденная в бутылке» (1833 год) повествуется о человеке, который после кораблекрушения попадает на таинственное судно. Его первая встреча с грозным кораблем описана в трагичной сцене, типичной для По:
«Подняв свой взор кверху, я увидел зрелище, от которого кровь заледенела у меня в жилах. На огромной высоте прямо над нами, на самом краю крутого водяного обрыва вздыбился гигантский корабль водоизмещением не меньше четырех тысяч тонн. Хотя он висел на гребне волны, во сто раз превышавшей его собственную высоту, истинные размеры его все равно превосходили размеры любого существующего на свете линейного корабля или судна Ост-Индской компании. Его колоссальный тускло-черный корпус не оживляли обычные для всех кораблей резные украшения. [...] Но особый ужас и изумление внушило нам то, что, презрев бушевавшее с неукротимой яростию море, корабль этот несся на всех парусах навстречу совершенно сверхъестественному ураганному ветру.»
Летучий голландец. Альберт Пинкхем Райдер, 1896 год. | Фото: commons.wikimedia.org.
Летучий голландец. Чарльз Дикс, 1860-е годы. | Фото: ru.wikipedia.org.
Скорее всего американского писателя вдохновили рассказы о «Летучем голландце». Согласно легенде, это громадный корабль, который был проклят и обречен плавать в море целую вечность. В среде моряков говорили, что капитан корабля, возвращаясь из Ост-Индии, погубил влюбленную пару. Проходя мыс Доброй Надежды, судно попало в шторм. Капитан-богохульник поклялся, что никто из его экипажа не ступит на землю, чем накликал беду. И теперь мрачное судно с бессмертной командой бороздит просторы океана. Лишь раз в десять лет капитан может сойти на берег, чтобы найти себе жену и таким образом снять чары.
Дэйви Джонс - капитан легендарного корабля. | Фото: всёсамоесамое.рф.
Обычно «Летучего голландца» видели издалека, когда он стремительно плыл под всеми парусами навстречу ветрe, что не могло не пугать бывалых моряков. Лишь иногда странный корабль приближался, и его матросы просили передать письма их родным. В любом случае встреча с «проклятым» судном считалась у суеверных моряков дурной приметой.
«Летучий голландец» из знаменитой пиратской киносаги. | Фото: masterok.livejournal.com.
Морских легенд и небылиц о корабле придумано много, но нет никаких реальных подтверждений истории о «Летучем голландце». Есть лишь одна теория, объясняющая появление призрачного корабля, который может скользить по волнам против ветра и даже летать в воздухе. Все дело в оптической иллюзии.
Схема, объясняющая принцип действия эффекта фата-моргана. | Фото: en.wikipedia.org.
Обман зрения или фата-моргана (название в честь феи Морганы, колдуньи из сказок про короля Артура) происходит из-за образования нескольких слоев воздуха с разными температурами. Они становятся своеобразными «зеркалами», с помощью которых «картинка» передается очень далеко. При этом изображение корабля отражается несколько раз. Таким образом, можно увидеть суда или острова, находящиеся далеко за горизонтом. Будет казаться, что они «плывут» прямо по воздуху.
Фата-моргана «Летучего голландца». Иллюстрация XIX века. | Фото: en.wikipedia.org.
Корабль-призрак «Летучий голландец» в серии компьютерных игр «Корсары 3». | Фото: ru.corsairs.wikia.com.
Проект декораций для первого акта оперы «Летучий голландец» Рихарда Вагнера. Баварская государственная опера, 1950 год. | Фото: de.wikipedia.org.
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