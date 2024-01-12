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Самые красивые пирсы мира

Изначально, пирс был предназначен для того, чтобы доставлять пассажиров и грузы из плавательного средства на сушу, не намочив при этом ноги. Сегодня же, скорее, это больше место для приятных прогулок.




Первые прогулочные пирсы появились в Великобритании на самом старте XIX-го столетия. Многие морские курорты в буквальном смысле лишались воды, во время отливов. Поэтому, владельцы курортов и начали строить длинные прогулочные пирсы, чтобы гости могли насладиться бескрайними просторами моря и полезным морским воздухом. На сегодняшний день, рядом с пирсами, а порой и прямо на них, функционируют аттракционы, магазины, рестораны и танцполы. Ниже смотрите самые красивые и примечательные пирсы со всего мира.

Схевенинген пирс, Нидерланды





Райд пирс, остров Уайт, Великобритания







Саутенд пирс, Саутенд-он-Си, Англия



Бланкенберг пирс, Бельгия



Бирнбек пирс, Англия





Прогресо пирс, Мексика





Каструп пирс, Дания



Умланга пирс, ЮАР





Причал Буссельтон, Австралия



Клеведон пирс, Англия





Санкт-Петербург пирс, США





Ротонда Мааре, Италия



Лос-Муэртес пирс, Мексика





Зеллин пирс, остров Рюген, Германия






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