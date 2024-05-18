10 дорогих книг, которые вы бы хотели иметь в своей библиотеке

Стоимость этих книг исчисляется миллионами долларов США. Они уникальны, а некоторые из них в единственном экземпляре.
Большую часть из этого списка я бы точно хотела иметь в своей домашней библиотеке.
1. Евангелие Генриха Льва
Эта книга была куплена в 1983 году за 26,7 миллионов долларов. Книга написана полностью от руки и датирована 1188 г.
В 1983 году правительство Германии купило книгу и передало ее в библиотеку имени герцога Августа.
2. Библия Гутенберга
Это первая печатная книга в Европе. Она положила начало истории книгопечатания в Европе и увидела свет в 1465 год.
Особая ценность этой книги в том, что это не только старейшая печатная книга, но и удивительное качество бумаги, а чернила, изготовленные по рецепту Гутенберга, не выцвели даже спустя несколько столетий.
Стоимость книги - 25-35 млн долларов.
Почти все сохранившиеся экземпляры Библии являются собственностью национальных библиотек и музеев.
3. Леонардо да Винчи "Лестерский кодекс"
Официально, самой дорогой книгой в мире является произведение Леонардо да Винчи. Она написана так называемым "почерком Леонардо", зеркальным почерком.
Билл Гейтс купил эту книгу за 24 миллиона долларов.
4. "Птицы Америки"
Книга автора Джона Джеймса вышла в свет всего только в двухстах экземплярах. Примечательно, что данное издание высотой 127 см и 435 гравюрных оттисков раскрашены вручную. Птица нарисованы в натуральную величину.
В 2010 году на аукционе Sotheby’s экземпляр первого издания книги купил лондонский арт-дилер Майкл Толлемах за 11,5 миллионов долларов.
5. Кентерберийские рассказы
Произведение Джеффри Чосера, родоначальника английской литературы, была напечатана в 1477году.
На первом аукционе, в 1776 году, книгу купил граф Фитцуильям, за какие-то 6 фунтов стерлингов.
А вот в 1998 году на аукционе Christie's "Кентерберийские рассказы" купила группа лондонских книготорговцев за 7,5 млн долларов (в пересчете на нынешний курс, сейчас цена в разы выше).
6. Первое фолио: комедии, хроники и трагедии
Некоторые оценки утверждают, что эта книга Уильяма Шекспира стоит 22,6 млн долларов. В сравнении с первоначальной ценой в один фунт разница выглядит более чем внушительной.
Книга появилась в 1623 году, через семь лет после смерти Шекспира. Страниц 998 и на них написано 36 пьес.
Всего существует 228 копий первого издания. Владелец одного из них - соучредитель компании Microsoft Пол Аллен. Он купил фолиант за чуть больше, чем за 6 млн долларов.
7. Трактат о плодовых деревьях.
Анри Луи Дюамель дю Монсо выпустил эту книгу в 1768 году. Это была его самая успешная работа.
Был продан за 4,5 млн долларов в 2006 году на аукционе Pierre Bergé & Associés.
8. Сказки Барда Бидля
Книга Джоан К. Роулинг.
Первое издание книги было написано (включая иллюстрации) Роулинг. Семь рукописей были переплетены в кожу и украшены серебром с полудрагоценными камнями. Шесть экземпляров писательница подарила близким людям, а вот седьмой был продан на Sotheby's за 4 млн долларов лондонскими арт-дилерами, которые представляли Amazon.com. Все эти деньги пошли на благотворительные цели.
9. География(«Космография»). Птолемей (Ptolemy’s «Geographia» aka «Cosmographia»)
Это сборник картографии 2 века нашей эры. На основе этого издания в 1477 году был напечатан первый атлас. А в 2006 году сборник был продан. Один из двух сохранившихся экземпляров продали за 3,9 млн долларов.
10. Книга о лошади
Энциклопедия князя Сергея Урусова, который был известным знатоком лошадей, переиздавалась по заказу неизвестного российского коннозаводчика.
Книга была напечатана на хлопковой бумаге, с иллюстрациями в виде водяных знаков. Форзацы книги были сделаны из кожи и украшены разноцветными минералами, а барельеф арабского скакуна инкрустирован рубинами и бриллиантами. Отделка книги была выполнена с использованием слоновой кости.
Стоимость книги составляет 2 млн долларов и хранится она в одном из банков Санкт-Петербурга.
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