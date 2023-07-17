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5 лиц Chanel №5

5 мая 1921 года во Франции были впервые представлены духи Chanel №5. Это был первый аромат, запущенный легендарной Коко Шанель. Дата была выбрана не случайно – 5-е число 5-го месяца. Его формула была составлена русско-французским химиком и парфюмером Эрнестом Бо. И сам аромат, и его нарочито простой флакон устроили настоящую революцию в парфюмерии того времени. Любой рекламе Коко Шанель предпочла «сарафанное радио» и перед началом продаж раздала новые духи своим подругам, создав таким образом «тайный клуб любительниц Chanel №5» и сделав духи объектом желания всех дам Парижа.

Chanel №5 уже давно стали нестареющей классикой и в рекламе, по сути, не нуждаются. Однако модный дом по-прежнему выбирает «послов» аромата, с которыми духи ассоциируются в тот или иной период. Давайте вместе проследим за историей Chanel №5 в лицах.

5 лиц Chanel №5


Мэрлин Монро не была лицом официальной рекламной кампании Chanel, однако стала первым «послом» аромата в 1950-х годах.

5 лиц Chanel №5

Ее знаменитый ответ на вопрос журналиста «что на Вас надето, когда вы ложитесь спать?» – «несколько капель Chanel Nº5» навсегда был вписан в историю духов.

5 лиц Chanel №5

Лицом аромата в 70-х была выбрана Катрин Денев. Целью кампании было вернуть Chanel Nº5 утраченную в 60-е статусность.

5 лиц Chanel №5

Для этого духи изъяли из аптек и похожих точек массовых продаж и прекратили работу с рекламными агентствами. За имидж Chanel №5 взялся сам арт-директор Жак Хелю, который и выбрал Денев, а также режиссера Ридли Скотта для съемок мини-фильмов, используемых как рекламные ролики.

5 лиц Chanel №5

Стоит ли говорить, что со своей задачей возвращения Chanel №5 в мир кино-гламура и изысканности Жак Хелю справился.

5 лиц Chanel №5

В 1990-е на рекламу Chanel №5, по некоторым данным, было потрачено больше средств, чем на любой другой парфюмерный бренд.

5 лиц Chanel №5

Лицом аромата становится Кароль Буке. А съемками кампаний занимаются такие признанные звезды фотографии, как Патрик Демаршелье и Доминик Иссерманн.

5 лиц Chanel №5

5 лиц Chanel №5

В 2003 году лицом Chanel №5 была выбрана Николь Кидман.

5 лиц Chanel №5

Компания решила продолжить сотрудничество со знаменитыми режиссерами и пригласила База Лурмана для снятия рекламного мини-фильма с участием Кидман.

5 лиц Chanel №5

Баз Лурман создал двухминутный трейлер «к фильму, которого на самом деле никогда не было», а также на его основе – 30-секундный рекламный ролик.

5 лиц Chanel №5

В 2012 году компания совершила уже современную революцию, впервые сделав лицом женского парфюма… мужчину!

5 лиц Chanel №5

Конечно же, им оказался не кто иной, как любимец всех женщин в мире Брэд Питт.

5 лиц Chanel №5

Можно сколько угодно спорить о том, может ли мужчина рекламировать женский аромат. Однако вряд ли кто-то откажется получить флакон Chanel №5 из рук такого мужчины.

P.S. Нет, мы не забыли ни Одри Тату, ни саму Коко Шанель, ставшую самым первым лицом собственных духов, ни других участниц рекламных кампаний марки. Но мы решили отдать дань любимому числу Шанель и оставить в нашей подборке всего 5 героев.

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