Делаем шоколадную миску для мороженного





Миска для мороженного из шоколада.

Что может быть лучше порции мороженного в летний зной? Пожалуй, только порция мороженного из шоколадной миски или чашки. Сделать нечто подобное может каждый в домашних условиях Новости СМИ2

Что может быть лучше порции мороженного в летний зной? Пожалуй, только порция мороженного из шоколадной миски или чашки. Сделать нечто подобное может каждый в домашних условиях . Такая кулинарная поделка позволит порадовать себя и удивить гостей. Главное не делать ее в слишком жаркую погоду.





Сделать миску из шоколада совсем не сложно. Первое что нам понадобиться – это, конечно же, сам шоколад. Второе – это надувной шарик. Сделать шоколадную посуду можно всего за несколько минут. Вся же процедура, вместе с приготовлением, займет не более получаса.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: