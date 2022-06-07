15 ответов на странные вопросы, которые большинству из нас и в голову не приходили

Тот факт, что вы никогда не задумывались над вопросом, не значит, что на него нет ответа. Несмотря на кажущуюся абсурдность идеи, все ответы на все вопросы этого списка имеют научное обоснование. Суть в том, что вы, скорее всего, даже задумывались над описанными дилеммами: нужно обладать определенной степенью занудства, чтобы дойти до представленных ниже мыслей.



1) Возможно ли поймать пулю в полете?

2) Могут ли капли дождя пробить лобовое стекло автомобиля под воздействием сильного ветра?

3) Что если все океаны исчезнут?

4) Можно ли развести костер с помощью лупы и лунного света?

5) Где на Земле находится самый высокий вертикальный склон и самый резкий перепад высот?

6) Что если бы ваша машина могла двигаться со скоростью звука?

7) Что если всю воду с Земли переместить на Марс?

8) Что если бы мы могли постоять на поверхности Юпитера?

9) Как выглядит ветер, скоростью 800 км/ч?

10) Когда на Facebook будет больше «мертвых» страничек, чем живых?

11) Кто побывал в местах наиболее изолированных от всего человечества?

12) Что если бы человек мог запустить что-либо, придав этому предмету скорость, близкую к скорости света?

13) Во сколько Солнце садилось над Британской империей (когда она существовала)?

14) Где начинается космос?

15) Что если бы было возможно плавать на Луне?