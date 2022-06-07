15 ответов на странные вопросы, которые большинству из нас и в голову не приходили

Тот факт, что вы никогда не задумывались над вопросом, не значит, что на него нет ответа. Несмотря на кажущуюся абсурдность идеи, все ответы на все вопросы этого списка имеют научное обоснование. Суть в том, что вы, скорее всего, даже задумывались над описанными дилеммами: нужно обладать определенной степенью занудства, чтобы дойти до представленных ниже мыслей.
1) Возможно ли поймать пулю в полете?
Несмотря на то, что этот трюк относят обычно к категории фокусов, теоретически его вполне возможно осуществить в реальной жизни. С условием, что вы находитесь значительно выше, чем стреляющий. Тогда вы гипотетически можете поймать пулю в самой высокой точке её движения.
2) Могут ли капли дождя пробить лобовое стекло автомобиля под воздействием сильного ветра?
Иногда так действительно кажется, особенно если вам хоть раз приходилось вести машину в сильный ливень. Однако на деле, это не возможно, ведь учитывая средний размер капель, им нужно будет лететь со скоростью, близкой к скорости звука, чтобы действительно разбить стекло вашей машины. К счастью, ни вы, ни капли не способны даже приблизиться к необходимой скорости.
3) Что если все океаны исчезнут?
Следует заметить, что это случиться рано или поздно из-за воздействия медленно нагревающегося Солнца. Коротко говоря – Земля превратится в Венеру.
4) Можно ли развести костер с помощью лупы и лунного света?
Все мы знаем, что можно добыть огонь при помощи лупы и солнечного света, но можно ли проделать этот же трюк с Луной? Ответ однозначный – нет. Дело в том, что используя лупу, мы можем разогреть объект до температуры, превышающей температуру источника света. Солнце и его лучи достаточно горячие, а вот луна – нет. Энергии лунного света будет недостаточно для того, чтобы разжечь пламя.
5) Где на Земле находится самый высокий вертикальный склон и самый резкий перепад высот?
Гора Тор в Канаде.
6) Что если бы ваша машина могла двигаться со скоростью звука?
Если бы еще не было сопротивления воздуха, чем, к слову, знамениты болиды «Формулы 1», ваша машина бы взлетела. Правда, учитывая тот факт, что в воздухе рулевое управление не работает – вы бы, вероятнее всего, разбились сразу же, как только взлетели.
7) Что если всю воду с Земли переместить на Марс?
Принимая во внимание, что Марс меньше чем земля, он был бы полностью покрыт водой. Причем сами океаны были бы гораздо глубже. Правда будет парочка островов, например – гора Олимп – самая высокая гора в Солнечной системе. Чтобы вы лучше понимали масштаб: даже при условии, что весь Марс покрыт водой, Олимп будет подниматься над уровнем моря на 10 км.
8) Что если бы мы могли постоять на поверхности Юпитера?
Это сложный вопрос. Проблема в том, что Юпитер, скорее всего, не имеет четкой грани между его газообразным внешним слоем, твердой поверхностью и жидким ядром. Так огромное давление лишь продолжит расти по мере приближения ка «поверхности», газы будут сжиматься до сверхкритического состояния. В конечном итоге они перейдут в слой металлического водорода, покрывающего расплавленное ядро.
9) Как выглядит ветер, скоростью 800 км/ч?
Давайте остановимся на том, что он разом сорвет асфальт.
10) Когда на Facebook будет больше «мертвых» страничек, чем живых?
В зависимости от степени популярности сайта в дальнейшем, это произойдет в середине нынешнего или следующего столетия.
11) Кто побывал в местах наиболее изолированных от всего человечества?
Здесь речь пойдет не о катастрофах и необитаемых островах, а о космических полетах, конкретно — об астронавтах корабля Аполлон, которые ждали своих коллег на корабле, пока те выполняли прилунение. В результате ожидания корабль оказался на другой стороне Луны, и на время потерял связь, как с землей, так и с прилунившимися астронавтами.
12) Что если бы человек мог запустить что-либо, придав этому предмету скорость, близкую к скорости света?
Случился бы ядерный взрыв, ведь объект бы двигался так быстро, что разрушил бы даже молекулы воздуха, столкнувшись с ними.
13) Во сколько Солнце садилось над Британской империей (когда она существовала)?
Откровенно говоря, оно вообще не заходило, ведь в состав Британской империи входили, как самые восточные, так и самые западные страны, являвшиеся в то время её колониями. Да и сейчас Солнце над Великобританией не заходит. Дело в том, что в собственности Великобритании до сих пор находятся множество островов по всему земному шару. Так что, в любое выбранное время в какой-то из частей Великобритании все равно будет день.
14) Где начинается космос?
По официальным данным за 100 километров от нашей планеты. Граница называется Линия Карман, и на её пороге вам нужно будет набрать определенную скорость, чтобы преодолеть её и войти в космос.
15) Что если бы было возможно плавать на Луне?
Если мы говорим о подводном плавании – ничего бы не поменялось. Что же касается стандартных видов – поменялось бы все. Вы могли бы выталкивать себя на поверхность, как киты, и даже ходить по воде.
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