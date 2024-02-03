Каноны женской попы: модные тенденции последних 10 тысяч лет

Женские ягодицы… всегда в моде!

1. Древний мир: гигантский идеал

Венеры Древнего мира: идеальные ягодицы.

Жена сурового охотника должна быть монументальной.

2. Древняя Греция: спасительный спорт

Афродита Книдская и Венера Милосская: попа на зависть.

Афродита Каллипига: «ягодичный эталон» Античности.

Ах, какое блаженство знать, что я совершенство...

3. Средневековье: бестелесная прелесть

Бёдра средневековой женщины должны свидетельствовать о соблюдении строгого поста.

Идеальные средневековые бёдра.

4. Древняя Русь: пирогами попу не испортить

Так бери Станиславу: она сядет на всю лаву…

5. Новое время: больше жизни!

Идеальная женщина глазами Рембрандта...

Попы рубенсовских женщин – эталон Нового времени.

6. 19 век: наращивание попы бантом

Корсет: тяжело дышать, зато попа аппетитная.

Турнюр: красота и немного трэша...

Эволюция по Дарвину-Кряку…

7. 20 век и наши дни: Твигги VS Кардашьян…

В начале 20 века «ягодичная мода» раскололась на два лагеря…

После голодных военных лет мода на женственную попу на время вернулась.

Подиумная мода 1960-х вновь изменила представления об идеальных ягодицах.

Медиа-персонам полагается иметь пышный вид.