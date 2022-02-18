БДСМ все возрасты покорны: 60-летняя Госпожа и ее клиент

До 2011 года Сандра Ламоргиз была практикующим врачом и владела маленькой частной клиникой. Когда ударил кризис, она лишилась собственного бизнеса и с тех пор управляет совершенно в другой сфере. 60-летняя Сандра — доминатрикс, или, как называют ее клиенты, Госпожа.







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Если бы 10 лет назад вы сказали мне, что я буду бить мужчину по яйцам на 15-сантиметровых каблуках с ярко красными губами и накладными ресницами, я бы вышвырнула вас из дома.



Доминатрикс Сандра