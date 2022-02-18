БДСМ все возрасты покорны: 60-летняя Госпожа и ее клиент

До 2011 года Сандра Ламоргиз была практикующим врачом и владела маленькой частной клиникой. Когда ударил кризис, она лишилась собственного бизнеса и с тех пор управляет совершенно в другой сфере. 60-летняя Сандра — доминатрикс, или, как называют ее клиенты, Госпожа.
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Если бы 10 лет назад вы сказали мне, что я буду бить мужчину по яйцам на 15-сантиметровых каблуках с ярко красными губами и накладными ресницами, я бы вышвырнула вас из дома.
Доминатрикс Сандра
Оказалось, что отсутствие перспектив и сбережений в 55 лет делают человека крайне находчивым.
Я была уверена, что эта работа освободит меня от предубеждений, навязанных социальными стандартами. О том, какой должна быть женщины, как обязана себя вести. Вдобавок мне нужны были деньги.
После долгих уговоров она все же убедила «Нью-Йоркскую темницу БДСМ» (New York City BDSM dungeon) пригласить ее на личное интервью. К обучению Сандра приступила уже через три дня. Еще через несколько недель начала работать.
Репортеры The Huffington Post смогли попасть на часовой сеанс, который Ламоргиз проводила для одного из своих клиентов, 28-летнего Джозефа.
В специальной съемной комнате для доминирования стены выкрашены в красный цвет, а в отдалении стоит трон. Здесь есть все: бондажи, плетки, металлические клетки, наручники и еще десяток инструментов подчинения.
Уже на входе понятно — о сексе речи не идет. Сандра проведет целый час, доминируя над человеком, который просто желает ощутить ее силу. Женщина выглядит властной, но при этом спокойной и собранной. Перед началом она позволяет Джозефу обращаться к ней «Госпожа».
— Что мне с тобой сделать?
— Все, что вы хотите, Госпожа.
— Это музыка для моих ушей, — отвечает Сандра и бьет мужчину плеткой.
«Сначала это было не более чем шуткой. Из разряда: “Ты всегда сможешь стать цирковым клоуном, если все будет совсем плохо”», — вспоминает Ламоргиз.
«В то время я работала над получением научной степени — изучала женское сексуальное подчинение и трансформацию сексуальной энергии. Работа в БДСМ казалось хорошей практикой».
«Большинство людей рассматривают БДСМ как что-то неправильное. Однако они и не представляют, какую выгоду принесет их здоровью даже один часовой сеанс», — комментарий Джозефа.
«На самом деле все эти кожаные костюмы и вычурный интерьер — просто способ добавить театральности. Вся суть в моих личных отношениях с клиентом», — Сандра Ламоргиз.
«И все БДСМ-порно в интернете — выдумки. Настоящая доминатрикс никогда не переспит со своим клиентом».
«Эта работа забирает огромное количество сил и энергии. Я люблю свое дело, выкладываюсь по полной. Поэтому не принимаю больше двух клиентов за день».
«БДСМ — это доверие, сострадание, любовь, принятие, эротика, разумеется. И да, это побои», — Сандра Ламоргиз.
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