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БДСМ все возрасты покорны: 60-летняя Госпожа и ее клиент

До 2011 года Сандра Ламоргиз была практикующим врачом и владела маленькой частной клиникой. Когда ударил кризис, она лишилась собственного бизнеса и с тех пор управляет совершенно в другой сфере. 60-летняя Сандра — доминатрикс, или, как называют ее клиенты, Госпожа.

БДСМ все возрасты покорны: 60-летняя Госпожа и ее клиент

Предупреждение!
Содержание этого материала предназначено только для совершеннолетних (18 и более лет).

Если бы 10 лет назад вы сказали мне, что я буду бить мужчину по яйцам на 15-сантиметровых каблуках с ярко красными губами и накладными ресницами, я бы вышвырнула вас из дома.

Доминатрикс Сандра


БДСМ все возрасты покорны: 60-летняя Госпожа и ее клиент

Оказалось, что отсутствие перспектив и сбережений в 55 лет делают человека крайне находчивым.

Я была уверена, что эта работа освободит меня от предубеждений, навязанных социальными стандартами. О том, какой должна быть женщины, как обязана себя вести. Вдобавок мне нужны были деньги.

БДСМ все возрасты покорны: 60-летняя Госпожа и ее клиент

После долгих уговоров она все же убедила «Нью-Йоркскую темницу БДСМ» (New York City BDSM dungeon) пригласить ее на личное интервью. К обучению Сандра приступила уже через три дня. Еще через несколько недель начала работать.

Репортеры The Huffington Post смогли попасть на часовой сеанс, который Ламоргиз проводила для одного из своих клиентов, 28-летнего Джозефа.

БДСМ все возрасты покорны: 60-летняя Госпожа и ее клиент

В специальной съемной комнате для доминирования стены выкрашены в красный цвет, а в отдалении стоит трон. Здесь есть все: бондажи, плетки, металлические клетки, наручники и еще десяток инструментов подчинения.

БДСМ все возрасты покорны: 60-летняя Госпожа и ее клиент

Уже на входе понятно — о сексе речи не идет. Сандра проведет целый час, доминируя над человеком, который просто желает ощутить ее силу. Женщина выглядит властной, но при этом спокойной и собранной. Перед началом она позволяет Джозефу обращаться к ней «Госпожа».


— Что мне с тобой сделать?
— Все, что вы хотите, Госпожа.
— Это музыка для моих ушей, — отвечает Сандра и бьет мужчину плеткой.

БДСМ все возрасты покорны: 60-летняя Госпожа и ее клиент

«Сначала это было не более чем шуткой. Из разряда: “Ты всегда сможешь стать цирковым клоуном, если все будет совсем плохо”», — вспоминает Ламоргиз.

«В то время я работала над получением научной степени — изучала женское сексуальное подчинение и трансформацию сексуальной энергии. Работа в БДСМ казалось хорошей практикой».

БДСМ все возрасты покорны: 60-летняя Госпожа и ее клиент

«Большинство людей рассматривают БДСМ как что-то неправильное. Однако они и не представляют, какую выгоду принесет их здоровью даже один часовой сеанс», — комментарий Джозефа.

БДСМ все возрасты покорны: 60-летняя Госпожа и ее клиент

«На самом деле все эти кожаные костюмы и вычурный интерьер — просто способ добавить театральности. Вся суть в моих личных отношениях с клиентом», — Сандра Ламоргиз.

БДСМ все возрасты покорны: 60-летняя Госпожа и ее клиент

«И все БДСМ-порно в интернете — выдумки. Настоящая доминатрикс никогда не переспит со своим клиентом».

БДСМ все возрасты покорны: 60-летняя Госпожа и ее клиент

«Эта работа забирает огромное количество сил и энергии. Я люблю свое дело, выкладываюсь по полной. Поэтому не принимаю больше двух клиентов за день».

БДСМ все возрасты покорны: 60-летняя Госпожа и ее клиент

«БДСМ — это доверие, сострадание, любовь, принятие, эротика, разумеется. И да, это побои», — Сандра Ламоргиз.

БДСМ все возрасты покорны: 60-летняя Госпожа и ее клиент

БДСМ все возрасты покорны: 60-летняя Госпожа и ее клиент

БДСМ все возрасты покорны: 60-летняя Госпожа и ее клиент

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