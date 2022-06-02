Самые популярные блюда турецкой кухни

Турецкая кухня — симбиоз традиций разных народов мира. На протяжении столетий она формировалась под влиянием культур Ближнего Востока, Малой и Средней Азии и Средиземноморья. Наиболее популярными блюдами местной гастрономии считаются мясные яства, королём которых можно назвать кебаб. В Турции насчитывается более десятка разных видов кабаба, причём их рецептура отличается в зависимости от региона.



Туристов-сладкоежек порадует несметное разнообразие традиционных сладостей — лукум, халва, пахлава — на любой вкус и карман.



Каждому путешественнику стоит отведать в Турции кофе по-турецки или чай из маленьких стаканчиков, напоминающих рюмки, бублик «симит», фаршированные мидии по-турецки, и лахмаджун — подобие пиццы.















Симит.











Гёзлеме.







Лахмаджун.







Мутанджана — баранина с сухофруктами.







Креветки в горшочке







Искандер-кебаб.







Адана-кебаб.







Кюфта







Фаршированные мидии по-турецки.







Сырые котлеты со специями.







Тантуни







Менемен — традиционный завтрак на основе яиц, помидоров, лука, перца.







Бурекас.







Кнафе — блюдо на основе кадаифской вермишели и козьего сыра.







Айран — кисломолочный напиток.







Пахлава.







Лукум.







Локма.







Тулумба.







Кофе по-турецки.







Турецкий чай.



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