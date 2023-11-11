Традиционная пища моряков XVIII века, которую может съесть только очень голодный человек

Сложно представить, что приходилось есть морякам XVI-XVIII веков.

Поедание старых сухарей. | Фото: history.org.

Рассел Кроу в роли капитана британского фрегата Джека Обри в фильме «Хозяин морей. На краю земли» (2003 год). | Фото: 1tv.com.

Английские и американские галеты, XIX век. | Фото: ru.wikipedia.org.

Кок с британского корабля готовит обед, 1831 год. | Фото: collections.rmg.co.uk.

Бочка с солониной. | Фото: atlasobscura.com.

Кухня на британском линейном корабле HMS Victory. | Фото: pikabu.ru.

Морской пехотинец и матрос рыбачат с якоря 44-пушечного фрегата Pallas. Gabriel Bray, 1775 год. | Фото: collections.rmg.co.uk.

Матрос с британского фрегата Pallas рыбачит, лежа на пушке. Gabriel Bray, 1775 год. | Фото: collections.rmg.co.uk.

Доктор Джеймс Линд дает лимоны матросам, заболевшим цингой. | Фото: britishempire.co.uk.

Четыре британских морских пехотинца едят горох в трюме британского фрегата Pallas. Gabriel Bray, 1774 год. | Фото: uncoveringhiddenlives.com.

Место для приема пищи на борту линейного корабля HMS Victory. | Фото: pikabu.ru.