Секретные службы Средневековья

История тайных спецслужб начинается задолго до нашей эры. Греческие города-государства формировали особые отряды воинов, для внедрения к потенциальным противникам. Римляне позаимствовали многое у эллинов, но и своего добавили немало: Юлий Цезарь был первым римским императором, создавшим самый настоящий разведывательный корпус.
Но мрачная эпоха средневековья разрушила хитрую науку тайного шпионажа далеко назад — на смену профессиональным разведчикам, убийцам, информаторам пришли грубые вояки, предпочитавшие уловкам сражения лицом к лицу. Тем не менее, некоторые страны сумели сохранить и выпестовать своих собственных специалистов секретных дел, которые со временем сформировали самые тайные спецслужбы того тяжелого времени.
Секретный отряд Ланкастеров
Война Алой и Белой розы, война Ланкастеров и Йорков, бушевала с 1455 по 1485 годы. Развитие секретных служб в то время получило огромный толчок — информация о планах противника была необходима обеим сторонам. Генрих VII, используя полученный на войне опыт, организовал собственную секретную организацию, разделенную на четыре ветви. Секретные шпионы занимались разведкой за рубежом Англии, информаторы работали в низших слоях общества, профессиональные разведчики отряжались для слежки за особо важными персонами, а особая мобильная группа (прикрытием были профессии священника, писаря или лекаря) постоянно перемещалась из города в город, контролируя общественное отношение к Тюдорам.
Византийская хитрость
Византийский правитель Юстиниан позаимствовал общий принцип своей разведки у римлян и персов. Шпионская служба императора была налажена достаточно хорошо: ко всем соседям постоянно отправлялись торговые караваны, среди которых и прятались доносчики. Даже поверхностное наблюдение за двором противника позволяло опытным людям делать нужные выводы и в результате Юстиниан получал жизненно важную для империи информацию.
Ассасины
Орден ассасинов стал своеобразной моделью для подражания, которую скопировали почти все западные тайные общества. Европейцы взяли у ассасинов дисциплину, иерархическую структуру и даже кое-какую символику. Это неудивительно, ведь и общее влияние средневекового спецназа таинственного горного старца на всю историю западной цивилизации действительно огромно.
Ниндзя
Благодаря современному кинематографу мы знаем ниндзя как непревзойденных мастеров боевых искусств, способных в одиночку справляться с десятком противников. На самом же деле, группировки подготовленных специалистов из японских провинций Ига и Кого прославились в веках благодаря мастерству шпионажа — информация во все времена ценилась гораздо выше боевых качеств отдельного человека.
Шпионы жизни и смерти
Разветвленная система китайской средневековой разведки заслуживает отдельного материала. Еще в пятом веке до нашей эры легендарный Сунь Цзы писал: «Знание положения противника можно получить только от людей. Поэтому для армии нет ничего более близкого, чем шпионы; нет больших наград, чем для шпионов; нет дел более секретных, чем шпионские». Спецслужбы Китая условно делились на шпионов жизни и шпионов смерти — первые поставляли секретные данные о противнике, вторые же «сливали» дезинформацию правителям соседних стран. Китайские мастера тайных дел скрытно работали по всей территории Азии, а общую структуру спецслужб впоследствии позаимствовали и японцы, и корейцы.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии