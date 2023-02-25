Любовь по расчету: ночь в таиландском квартале красных фонарей

Тысячи туристов приезжают в Таиланд, чтобы познакомиться с его оживленной ночной жизнью. Но многие также посещают Бангкок и Паттайю лишь с одной целью — насладиться знаменитыми таиландскими секс-услугами.











Три женщины в весьма откровенных нарядах танцуют на оживленной улице Паттайи. Они закрывают свои лица: таиландское правительство пытается всерьез разобраться с повсеместной торговлей секс-услугами, создающей стране позорную славу.



Секс-индустрия очень развита в Таиланде. Но все идет к тому, что вскоре у сутенеров будут большие проблемы. Первая женщина, ставшая министром туризма Таиланда, клянется, что закроет все бордели и гоу-гоу-бары. Кобкарн Ваттанаврангкул хочет, чтобы богатых туристов привлекали в страну красота и роскошь, а не убогие кварталы красных фонарей.







Ледибой на одной из оживленных таиландских улиц, которые являются домом для работников секс-индустрии.



Проституция в Таиланде нелегальна, однако закон практически постоянно игнорируют. По данным Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу, в стране более 123 тысяч проституток.







Три женщины танцуют и развлекают мужчин в одном из баров.







Женщина, работающая в баре, разговаривает с посетителем.







Девушка опирается на столб, принимая сексуальную позу.







Две девушки пытаются привлечь посетителей в бар, на который работают.







Веселье тут повсюду, воздух просто пропитан духом грязных развлечений.







Девушка ждет посетителей у одного из баров в Паттайе.







Тысячи туристов съезжаются в Таиланд, чтобы насладиться знаменитыми секс-услугами.



























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