Тысячи туристов приезжают в Таиланд, чтобы познакомиться с его оживленной ночной жизнью. Но многие также посещают Бангкок и Паттайю лишь с одной целью — насладиться знаменитыми таиландскими секс-услугами.
Три женщины в весьма откровенных нарядах танцуют на оживленной улице Паттайи. Они закрывают свои лица: таиландское правительство пытается всерьез разобраться с повсеместной торговлей секс-услугами, создающей стране позорную славу.
Секс-индустрия очень развита в Таиланде. Но все идет к тому, что вскоре у сутенеров будут большие проблемы. Первая женщина, ставшая министром туризма Таиланда, клянется, что закроет все бордели и гоу-гоу-бары. Кобкарн Ваттанаврангкул хочет, чтобы богатых туристов привлекали в страну красота и роскошь, а не убогие кварталы красных фонарей.
Ледибой на одной из оживленных таиландских улиц, которые являются домом для работников секс-индустрии.
Проституция в Таиланде нелегальна, однако закон практически постоянно игнорируют. По данным Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу, в стране более 123 тысяч проституток.
Три женщины танцуют и развлекают мужчин в одном из баров.
Женщина, работающая в баре, разговаривает с посетителем.
Девушка опирается на столб, принимая сексуальную позу.
Две девушки пытаются привлечь посетителей в бар, на который работают.
Веселье тут повсюду, воздух просто пропитан духом грязных развлечений.
Девушка ждет посетителей у одного из баров в Паттайе.
Тысячи туристов съезжаются в Таиланд, чтобы насладиться знаменитыми секс-услугами.
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Любовь по расчету: ночь в таиландском квартале красных фонарей
Тысячи туристов приезжают в Таиланд, чтобы познакомиться с его оживленной ночной жизнью. Но многие также посещают Бангкок и Паттайю лишь с одной целью — насладиться знаменитыми таиландскими секс-услугами.
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