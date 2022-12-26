5 скелетов в шкафу благородного семейства Гуччи: Страсти по-итальянски за вывеской модного дома

За красивой вывеской модного дома Gucci, история которого началась более 100 лет назад, всегда кипели настоящие страсти. Семью Гуччи потрясали события, слишком уж нелицеприятные для упоминания в приличном обществе. В сентябре 2020 года разгорелся новый скандал: правнучка основателя модного дома обвинила в насилии своего отчима, а собственную мать и родную бабушку – в соучастии и сокрытии преступления. Впрочем, это уже далеко не первый скелет в шкафу благородного семейства.
Естественный отбор
Гуччио Гуччи. / Фото: www.wikimedia.org
Как известно, у Гуччио Гуччи было четверо сыновей и дочь, а кому из них следовало передать право управления семейным бизнесом, родитель решал весьма своеобразно. Он попросту заставлял их воевать друг с другом, провоцировал ссоры и драки. Победивший в домашней войне мог стать во главе компании. Отец поощрял применение любых методов ведения этой войны, начиная с банальных потасовок и заканчивая секретными доносами.
Гуччио и Родольфо Гуччи у входа в магазин во Флоренции. / Фото: www.goldmustang.ru
В результате Альдо, чаще других выходивший победителем, в 1953 году стал председателем правления Gucci. В дальнейшем связи Родольфо в мире кино немало поспособствовали продвижению бренда среди знаменитостей. Именно он в своё время уговорил Бэт Дэвис и Кэтрин Хепберн выходить в свет непременно с какой-нибудь мелочью от Gucci.
Судебные тяжбы
Васко, Альдо и Родольфо Гуччи. / Фото: www.wikireading.ru
Компания процветала, но члены семьи Гуччо постоянно судились друг с другом. Пауло, сын Альдо Гуччи, привлекал к ответственности руководителей компании (в том числе и собственного отца) за недоплаченные дивиденды и отсудил у семейной фирмы 13 миллионов долларов. Остальные члены семьи с особенным удовольствием отправляли в компанию аудиторские проверки, которые неизменно обнаруживали какие-то недостатки и модный дом платил многочисленные штрафы.
Альдо и Маурицио Гуччи. / Фото: www.volnamag.ru
После смерти Родольфо Гуччи его долю в бизнесе унаследовал Маурицио, а его родственники тут же подали в суд, доказав: наследник подделал подпись отца на чеке, чтобы избежать уплаты многомиллионного налога на наследство. Маурицио, в свою очередь, подавал в суд на Альдо Гуччи, обвиняя его в уклонении от выплаты налогов в размере семи миллионов. В результате Альдо попал в тюрьму, а Маурицио взял на себя руководство семейным бизнесом.
Впрочем, перечислить все судебные тяжбы, в которых истцами и ответчиками выступали люди с фамилией Гуччи, просто невозможно, ведь только в США их за пять лет прошло 15.
Измены
Альдо Гуччи. / Фото: www.fineartamerica.com
Альдо Гуччи на протяжении многих лет состоял в браке с Олвен Прайс, которая родила ему троих сыновей. Но семейный статус не стал помехой вспыхнувшего романа Альдо с Бруной Паломбо, молоденькой продавщицей из собственного магазина. В 1963 году юная возлюбленная осчастливила Альдо появлением на свет дочери Патриции, а когда Олвен Гуччи узнала о любовнице и дочери супруга, Альдо перестал скрывать свою вторую семью. Кстати, даже наличие молодой любовницы не мешало Альдо Гуччи с удовольствием проводить время с другими женщинами, изменяя одновременно и супруге, и возлюбленной.
Маурицио Гуччи. / Фото: www.yimg.com
Маурицио Гуччи в молодости, чтобы жениться на дочери грузчика Патриции Реджани, выдержал противостояние со всей своей семьёй и повёл возлюбленную под венец. Но даже столь пылкие чувства не заставили его хранить верность жене, которая стала матерью двоих его дочерей. Все 12 лет брака он не считал зазорным наслаждаться обществом других женщин, а в 1985 году и вовсе ушёл от Патриции к молодой любовнице. При этом накануне он просто поставил супругу в известность об отъезде в краткосрочную командировку, из которой он больше никогда уже не вернулся. Развод был оформлен лишь через шесть лет.
Месть за измену
Маурицио Гуччи и Патриция Реджани. / Фото: www.yimg.com
Патриция Реджани была взбешена не только изменой мужа, но ещё и суммой назначенных ей алиментов. 860 тысяч долларов в год казались ей жалкой подачкой. Патриция своих чувств не скрывала и при любом удобном случае желала смерти своему бывшему мужу. Когда же стали появляться слухи о предстоящей женитьбе Маурицио, Патриция решила действовать. Позже она скажет, что это духи заставили её устранить бывшего мужа.
Патриция Реджани. / Фото: www.ilgcdn.com
Как бы там ни было, именно Патриция Реджани стала организатором и заказчиком убийства Маурицио Гуччи, которое произошло в марте 1995 года на пороге офиса жертвы. И лишь спустя два года Патрицию и её сообщников арестовали и осудили за это преступление.
Насилие
Александра Зарини. / Фото: www.cosmo.ru
Александра Зарини - правнучка легендарного Гуччио Гуччи и внучка Альдо Гуччи, дочь той самой Патриции, которая появилась на свет в результате любовной связи наследника известной фамилии с молоденькой продавщицей магазина. Мать Александры Патриция Гуччи побывала замужем дважды. В первом браке Патриции на свет появились двое дочерей. Именно старшая, 35-летняя Александра, обратилась в суд в Калифорнии и призвала к ответу бывшего мужа матери Джозефа Руффало, со стороны которого подвергалась домогательствам и насилию в течение 16 лет.
Мать Александры Патрисия и дедушка Альдо Гуччи. / Фото: www.spletnik.ru
Вместе с отчимом Александра призывает к ответу своих мать и бабушку, Патрицию Гуччи и Бруну Паломбо. По словам Александры Зарини, они обе знали о происходящем в течение многих лет насилия над ней и заставляли молчать при помощи угроз и даже побоев, а ещё позволяли Джозефу фотографировать Александру обнажённой во время купания. Девочке было всего шесть, когда отчим впервые проявил к ней физический интерес. И закончился этот кошмар после того, как девушке исполнилось 22.
Александра Зарини. / Фото: www.apostrophe.ua
Почему же девушка так долго молчала? Она не собиралась выносить сор из избы, но услышала о том, что бывший отчим решил стать волонтёром в одной из детских больниц Лос-Анджелеса и захотела оградить других детей от посягательств.
Джозеф Руффало, вполне естественно, всё отрицает и, в свою очередь, обвиняет падчерицу в психическом расстройстве и злоупотреблении наркотиками. Патриция Гуччи тоже не считает себя и свою мать в чём-либо виноватыми, ибо развелась с Руффало сразу же, когда дочь сообщила ей о насилии в 2007 году.
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