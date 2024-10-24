Правила ЗОЖ для тех, кто вечно уставший, занятой и без денег

ЗОЖ не только положительно влияет на настроение, а и улучшает физическое и психическое здоровье, повышает уровень энергии и даже увеличивает продолжительность жизни.
Поэтому, если вы до сих пор ссылаетесь на отсутствие сил, времени и финансов, то пора пересмотреть свой образ жизни и начать с малого – обзавестись полезными привычками.
Не так страшен ЗОЖ, как о нём говорят.
Несмотря на то, что в современном мире весьма непросто найти время на посещение спортзала на постоянной основе, существует несколько способов внедрить ЗОЖ в свой плотный график. Всё что нужно, так это начать с малого, взяв за основу употребление большего количества свежих фруктов и овощей, регулярные перерывы в течение дня или короткую прогулку после работы. Со временем, всё это весьма положительно сказывается на общем состоянии здоровья и самочувствия.
Следить за здоровьем — не так уж и сложно.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), самочувствие человека на пятьдесят пять процентов зависит от его образа жизни, включая физические нагрузки, сбалансированный рацион, вредные привычки и даже загрязнение воздуха, поскольку всё это играет огромное значение и далеко не последнюю роль. Поэтому важно помнить о том, что человек – кузнец не только своего счастья, а и здорового тела.
В здоровом теле здоровый дух.
Придерживаясь элементарных советов и правил, справляясь со стрессом, и отказавшись от курения и распития спиртного, человек запросто может улучшить не только своё общее состояние, а и свести к минимуму хронические заболевания. Кроме того, поддержание здорового образа жизни, благоприятно влияет на состояние кожи и волос, поскольку поддерживает нормальное функционирование органов и баланс тела.
1. Первое правило: спланируйте свой рацион
Правильно подобранный сбалансированный рацион — залог крепкого здоровья и хорошего самочувствия.
Правильно подобранный рацион – прекрасный способ насытить организм всеми необходимыми питательными веществами, включая витамины и минералы, отвечающими за энергию и здоровье. Начните с подсчёта суточной нормы калорий, а затем рассчитайте количество калорий, потребляемых в день. Старайтесь ежедневно есть цельные продукты с минимальной обработкой, например, ягоды, фрукты, овощи, нежирные белки, а также продукты, богатые клетчаткой (цельные зёрна, орешки и семена). Исключите чрезмерное употребление сахара, обработанных и насыщенных жиров. Сбалансированное потребление белков, углеводов и жиров также важно для поддержания энергии в течение дня. Также рекомендуется составить меню на неделю. Соблюдение «графика», не только сэкономит время, а и поможет избежать соблазна употреблять нездоровые полуфабрикаты, в которых часто содержится энное количество натрия, калорий и вредных жиров. Планируя своё меню, обязательно добавьте в него разнообразные рыбу, птицу, цельные злаковые, кисломолочные продукты с низким содержанием жира, чтобы обеспечить сбалансированное питание. А чтобы не было соблазна жевать на работе всякую ерунду в виде батончиков и печенья, возьмите с собой как на обед, так и на перекус:
1. Яйца вкрутую;
2. Смесь орехов и семечек;
3. Фруктовые наборы
4. Йогурт с фруктами;
5. Крекеры из цельного зерна и хумус;
6. Сельдерей или морковь с миндальным маслом;
7. Свежие ягоды или сухофрукты;
8. Рисовые\гречневые хлебцы;
9. Тосты из цельного зерна с авокадо;
10. Супы на основе фасоли или чечевицы;
11. Смузи из свежих овощей или фруктов;
12. Эдамамэ;
13. Чипсы из сладкого картофеля, запечённые в духовке;
14. Салат из фасоли или овощей.
2. Второе правило: обязательно завтракайте
Всё начинается с мелочей.
Начинать день с завтрака — это залог хорошего самочувствия на весь день, поскольку приём пищи с утра помогает ускорить обмен веществ, заряжая энергией. Пропуск завтрака часто приводит к постоянным перекусам и перееданию в течение дня, а также способствует вялости, плохому настроению и рассеянности. Сбалансированный питательный завтрак, включающий белки, сложные углеводы и полезные жиры, помогает гораздо дольше оставаться сытым и сосредоточенным в течение дня.
3. Третье правило: употребляйте нужное количество жидкости
Пейте достаточно жидкости.
Поддержание водного баланса – неотъемлемая часть для правильного функционирования организма, поскольку нужное количество жидкости улучшает обмен веществ, исключая утомляемость. Жидкость помогает регулировать кровообращение, а также помогает усвоиться питательным веществам, выводя шлаки и токсины. Обезвоживание может вызвать усталость, поскольку оно замедляет обмен веществ, снижает энергию и концентрацию внимания, поэтому необходимо пить не менее полутора литров жидкости в день. К полезным напиткам для организма относятся:
Насыщайте организм полезными напитками.
1. Вода;
2. Зелёный чай;
3. Чайный гриб;
4. Вода с лимоном или лаймом;
5. Кокосовая вода;
6. Смузи из свежих фруктов и овощей;
7. Соки, приготовленные из свежих фруктов и овощей;
8. Травяной чай;
9. Молоко с низким содержанием жира;
10. Домашние компоты с минимальным количеством сахара.
4. Четвёртое правило: движение – это жизнь
Устраивайте себе перерыв и организовывайте короткие прогулки.
Помните, что движение – это жизнь? Отлично, тогда обязательно включите перерывы в течение дня на короткие прогулки или разминку. Даже десять минут паузы сыграют на руку, ведь благодаря этому можно не только размять мышцы, но и очистить разум, а также подышать свежим воздухом. Разминка также является отличным способом получить заряд бодрости во время сидячего образа жизни.
5. Пятое правило: сократите время возле телевизора\телефона ноутбука
Научитесь отдыхать от гаджетов.
Длительное сидение за ноутбуком или телефоном пагубно сказывается как на состоянии глаз (вызывает напряжение, затрудняет естественное моргание и приводит к сухости слизистой), так и на физическом здоровье в целом, включая осанку. Кроме того, сутулость за ноутбуком или телефоном ухудшает кровообращение, вызывает головные боли, а также спазмы и прострелы в шее и пояснице.
6. Шестое правило: соблюдайте режим сна
Здоровый сон — залог бодрости и хорошего самочувствия.
Соблюдение режима сна важно для поддержания оптимального здоровья. Организму необходим полноценный ночной отдых, чтобы нормально функционировать, а поздний\ранний подъём или постоянное переутомление могут не только негативно сказаться на здоровье, но и снизить продуктивность и мозговую активность. Взрослым рекомендуется спать от семи до девяти часов каждую ночь, а детям может потребоваться ещё больше. Рекомендуется придерживаться регулярного режима сна и избегать просмотра телевизора, употребления кофеина и других стимулирующих действий перед сном.
7. Седьмое правило: прислушайтесь к своему телу
Не игнорируйте недомогание и боль.
Один из важных способов оставаться здоровым — обращать внимание на внутренние сигналы своего организма. Наш организм от природы оснащён системами, которые помогают нам поддерживать физическое и психическое здоровье, такими как сигналы голода, усталости и боли в теле. Важно прислушиваться к себе и обращать внимание, а не игнорировать, поскольку тот или иной сигнал часто указывают на то, что организм нуждается в чём-то, например, в еде, воде, отдыхе или медицинской помощи.
8. Восьмое правило: исключите вредные привычки
Откажитесь от вредных привычек.
К числу распространённых вредных привычек, которые могут ухудшать физическое и психическое здоровье, относятся:
1. Недостаточная физическая активность;
2. Неправильное питание;
3. Курение;
4. Чрезмерное употребление алкоголя;
5. Малоподвижный образ жизни;
6. Недостаточный сон;
7. Высокий уровень стресса;
8. Чрезмерное использование социальных сетей и гаджетов.
Сила воли — залог крепкого здоровья.
Не секрет, что любая вредная привычка пагубно сказывается как на физическом, так и психическом состоянии. Недостаток физических нагрузок и несбалансированное питание приводят к набору веса, повышенному риску сердечных заболеваний, проблемам с лёгкими, диабету, высокому кровяному давлению, ослаблению иммунной системы, атрофированною мышц, а также к повышенному риску некоторых видов рака. Чрезмерное использование социальных сетей, распитие спиртного и курение – провоцируют бессонницу, тревожность и депрессию.
9. Девятое правило: найдите себе увлечение для души
Не забывайте про хобби.
Увлечение для души – прекрасная возможность насладиться временем наедине с собой и собственным хобби, поскольку оно способствует развитию творческих способностей, улучшению настроения, повышению уверенности в себе, совершенствованию навыков решения проблем и снижению стресса. Кроме того, участие в мероприятиях, связанных с вашим увлечением, может улучшить социальное взаимодействие и наладить связи с другими людьми, разделяющими схожие интересы.
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