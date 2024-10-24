Правила ЗОЖ для тех, кто вечно уставший, занятой и без денег

ЗОЖ не только положительно влияет на настроение, а и улучшает физическое и психическое здоровье, повышает уровень энергии и даже увеличивает продолжительность жизни.







Поэтому, если вы до сих пор ссылаетесь на отсутствие сил, времени и финансов, то пора пересмотреть свой образ жизни и начать с малого – обзавестись полезными привычками.

1. Первое правило: спланируйте свой рацион

2. Второе правило: обязательно завтракайте

3. Третье правило: употребляйте нужное количество жидкости

4. Четвёртое правило: движение – это жизнь

5. Пятое правило: сократите время возле телевизора\телефона ноутбука

6. Шестое правило: соблюдайте режим сна

7. Седьмое правило: прислушайтесь к своему телу

8. Восьмое правило: исключите вредные привычки

9. Девятое правило: найдите себе увлечение для души

Не так страшен ЗОЖ, как о нём говорят.Несмотря на то, что в современном мире весьма непросто найти время на посещение спортзала на постоянной основе, существует несколько способов внедрить ЗОЖ в свой плотный график. Всё что нужно, так это начать с малого, взяв за основу употребление большего количества свежих фруктов и овощей, регулярные перерывы в течение дня или короткую прогулку после работы. Со временем, всё это весьма положительно сказывается на общем состоянии здоровья и самочувствия.Следить за здоровьем — не так уж и сложно.По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), самочувствие человека на пятьдесят пять процентов зависит от его образа жизни, включая физические нагрузки, сбалансированный рацион, вредные привычки и даже загрязнение воздуха, поскольку всё это играет огромное значение и далеко не последнюю роль. Поэтому важно помнить о том, что человек – кузнец не только своего счастья, а и здорового тела.В здоровом теле здоровый дух.Придерживаясь элементарных советов и правил, справляясь со стрессом, и отказавшись от курения и распития спиртного, человек запросто может улучшить не только своё общее состояние, а и свести к минимуму хронические заболевания. Кроме того, поддержание здорового образа жизни, благоприятно влияет на состояние кожи и волос, поскольку поддерживает нормальное функционирование органов и баланс тела.Правильно подобранный сбалансированный рацион — залог крепкого здоровья и хорошего самочувствия.Правильно подобранный рацион – прекрасный способ насытить организм всеми необходимыми питательными веществами, включая витамины и минералы, отвечающими за энергию и здоровье. Начните с подсчёта суточной нормы калорий, а затем рассчитайте количество калорий, потребляемых в день. Старайтесь ежедневно есть цельные продукты с минимальной обработкой, например, ягоды, фрукты, овощи, нежирные белки, а также продукты, богатые клетчаткой (цельные зёрна, орешки и семена). Исключите чрезмерное употребление сахара, обработанных и насыщенных жиров. Сбалансированное потребление белков, углеводов и жиров также важно для поддержания энергии в течение дня. Также рекомендуется составить меню на неделю. Соблюдение «графика», не только сэкономит время, а и поможет избежать соблазна употреблять нездоровые полуфабрикаты, в которых часто содержится энное количество натрия, калорий и вредных жиров. Планируя своё меню, обязательно добавьте в него разнообразные рыбу, птицу, цельные злаковые, кисломолочные продукты с низким содержанием жира, чтобы обеспечить сбалансированное питание. А чтобы не было соблазна жевать на работе всякую ерунду в виде батончиков и печенья, возьмите с собой как на обед, так и на перекус:1. Яйца вкрутую;2. Смесь орехов и семечек;3. Фруктовые наборы4. Йогурт с фруктами;5. Крекеры из цельного зерна и хумус;6. Сельдерей или морковь с миндальным маслом;7. Свежие ягоды или сухофрукты;8. Рисовые\гречневые хлебцы;9. Тосты из цельного зерна с авокадо;10. Супы на основе фасоли или чечевицы;11. Смузи из свежих овощей или фруктов;12. Эдамамэ;13. Чипсы из сладкого картофеля, запечённые в духовке;14. Салат из фасоли или овощей.Всё начинается с мелочей.Начинать день с завтрака — это залог хорошего самочувствия на весь день, поскольку приём пищи с утра помогает ускорить обмен веществ, заряжая энергией. Пропуск завтрака часто приводит к постоянным перекусам и перееданию в течение дня, а также способствует вялости, плохому настроению и рассеянности. Сбалансированный питательный завтрак, включающий белки, сложные углеводы и полезные жиры, помогает гораздо дольше оставаться сытым и сосредоточенным в течение дня.Пейте достаточно жидкости.Поддержание водного баланса – неотъемлемая часть для правильного функционирования организма, поскольку нужное количество жидкости улучшает обмен веществ, исключая утомляемость. Жидкость помогает регулировать кровообращение, а также помогает усвоиться питательным веществам, выводя шлаки и токсины. Обезвоживание может вызвать усталость, поскольку оно замедляет обмен веществ, снижает энергию и концентрацию внимания, поэтому необходимо пить не менее полутора литров жидкости в день. К полезным напиткам для организма относятся:Насыщайте организм полезными напитками.1. Вода;2. Зелёный чай;3. Чайный гриб;4. Вода с лимоном или лаймом;5. Кокосовая вода;6. Смузи из свежих фруктов и овощей;7. Соки, приготовленные из свежих фруктов и овощей;8. Травяной чай;9. Молоко с низким содержанием жира;10. Домашние компоты с минимальным количеством сахара.Устраивайте себе перерыв и организовывайте короткие прогулки.Помните, что движение – это жизнь? Отлично, тогда обязательно включите перерывы в течение дня на короткие прогулки или разминку. Даже десять минут паузы сыграют на руку, ведь благодаря этому можно не только размять мышцы, но и очистить разум, а также подышать свежим воздухом. Разминка также является отличным способом получить заряд бодрости во время сидячего образа жизни.Научитесь отдыхать от гаджетов.Длительное сидение за ноутбуком или телефоном пагубно сказывается как на состоянии глаз (вызывает напряжение, затрудняет естественное моргание и приводит к сухости слизистой), так и на физическом здоровье в целом, включая осанку. Кроме того, сутулость за ноутбуком или телефоном ухудшает кровообращение, вызывает головные боли, а также спазмы и прострелы в шее и пояснице.Здоровый сон — залог бодрости и хорошего самочувствия.Соблюдение режима сна важно для поддержания оптимального здоровья. Организму необходим полноценный ночной отдых, чтобы нормально функционировать, а поздний\ранний подъём или постоянное переутомление могут не только негативно сказаться на здоровье, но и снизить продуктивность и мозговую активность. Взрослым рекомендуется спать от семи до девяти часов каждую ночь, а детям может потребоваться ещё больше. Рекомендуется придерживаться регулярного режима сна и избегать просмотра телевизора, употребления кофеина и других стимулирующих действий перед сном.Не игнорируйте недомогание и боль.Один из важных способов оставаться здоровым — обращать внимание на внутренние сигналы своего организма. Наш организм от природы оснащён системами, которые помогают нам поддерживать физическое и психическое здоровье, такими как сигналы голода, усталости и боли в теле. Важно прислушиваться к себе и обращать внимание, а не игнорировать, поскольку тот или иной сигнал часто указывают на то, что организм нуждается в чём-то, например, в еде, воде, отдыхе или медицинской помощи.Откажитесь от вредных привычек.К числу распространённых вредных привычек, которые могут ухудшать физическое и психическое здоровье, относятся:1. Недостаточная физическая активность;2. Неправильное питание;3. Курение;4. Чрезмерное употребление алкоголя;5. Малоподвижный образ жизни;6. Недостаточный сон;7. Высокий уровень стресса;8. Чрезмерное использование социальных сетей и гаджетов.Сила воли — залог крепкого здоровья.Не секрет, что любая вредная привычка пагубно сказывается как на физическом, так и психическом состоянии. Недостаток физических нагрузок и несбалансированное питание приводят к набору веса, повышенному риску сердечных заболеваний, проблемам с лёгкими, диабету, высокому кровяному давлению, ослаблению иммунной системы, атрофированною мышц, а также к повышенному риску некоторых видов рака. Чрезмерное использование социальных сетей, распитие спиртного и курение – провоцируют бессонницу, тревожность и депрессию.Не забывайте про хобби.Увлечение для души – прекрасная возможность насладиться временем наедине с собой и собственным хобби, поскольку оно способствует развитию творческих способностей, улучшению настроения, повышению уверенности в себе, совершенствованию навыков решения проблем и снижению стресса. Кроме того, участие в мероприятиях, связанных с вашим увлечением, может улучшить социальное взаимодействие и наладить связи с другими людьми, разделяющими схожие интересы.