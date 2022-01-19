Полезные свойства сельдерея

Трудно представить здоровое питание без включения в ежедневный рацион овощей.
Сельдерей полезен свойством поднимать тонус, увеличивать умственную и физическую работоспособность.
Овощная культура нормализует аппетит, обезболивает, обладает мочегонным свойством. В питании и для лечения используются листья, стебли, корнеплоды, а также семена и сок.
Что полезного в сельдерее
В зеленой массе и клубнях достаточное количество пищевых волокон, причем в клубнях их почти в два раза больше. Клетчатка нормализует обменные процессы, устраняет избыток холестерина в крови, связав и исключив его часть из цикла печень-кишечник. Растительные волокна нормализуют деятельность кишечника, создав оптимальные условия жизнедеятельности микрофлоры.
Сельдерей полезен свойством налаживать пищеварение, создавать прилив физических и интеллектуальных сил, снизив потребность в продолжительном ночном отдыхе.
Регулярно очищаемый пищевой клетчаткой организм эффективнее сопротивляется болезням, отличается замечательной жизнестойкостью.
Употребляя в день 100г листьев или стеблей, удается получить почти половину суточной потребности в витамине С, 90% дневной нормы бэта-каротина, 80% нормы витамина А.
Сельдерей полезен входящими в его состав витаминами Е, В1, В2, В3, В5, В6, В9, причем в зелени больше витаминов В2 и В9, а в корнеплодах В3, В6.Кроме того, в корнях содержится витамин В5.
Микроэлементы представлены калием, кальцием, а также железом, натрием, фосфором, магнием, их больше в зелени.
Полезные свойства сельдерейного сока
Мужчинам, женщинам, детям необходимо пить разведенный сок сельдерея, полезный общеукрепляющими свойствами. Его разбавляют кипяченой водой из расчета 1 часть сока на 10 частей воды, принимают неделю по 1/4 стакана за час до еды 3 раза в день. При необходимости после 2-3 дневного перерыва курс повторяют.
- Для нормализации сна свежий сок принимают по 1 с.л. за час до еды.
- В случае остеохондроза приносит пользу сок сельдерея, употребляемый по 1ч.л. 3 раза в день.
- В качестве эффективного болеутоляющего во время женских дней принять 1/3 стакана сока утром и вечером за час до еды.
- При нефрите, воспалительном заболевании почек, сельдерейный сок принимают по 1с.л. 3 раза в день за час до еды.
Из овоща издавна приготавливают укрепляющий мужскую силу и здоровье напиток, помогающий справиться с импотенцией. Лечебные рецепты из сельдерея:
- Смешать несколько свежеприготовленных соков: 4 части из сельдерея, 2 части из груши, 1 часть из яблок. Принимать за два часа перед сном в течение нескольких дней.
- В случае аденомы простаты свежий сок сельдерея смешать в равных частях с медом, хранить в холодильнике. Лечиться, принимая 2с.л. 3 раза в день за час до еды.
Польза сельдерея для похудения
Входящая в состав пищевая клетчатка способствует нормализации обменных процессов, одной из причин увеличения объема жировой ткани, эффективно очищает желудок и кишечник от остатков пищи, устраняя процессы гниения и самоотравления, что незамедлительно отражается на общем самочувствии.
Сок сельдерея также полезен в случае ожирения, он принимается до половины стакана в течение дня. Его можно сочетать с другими овощными соками – яблочным, морковным. Для притупления чувства голода сок можно употреблять с небольшим количеством меда. Во время похудения стоит отказаться от привычки подсаливать пищу.
Обладая полезным свойством способствовать скорейшей эвакуации из организма жидкости, сельдерей применяется не только для похудения, но и для нормализации высоких показателей артериального давления.
Рецепт салата из сельдерея для похудения
Чтобы справиться с лишним весом и похудеть, полезно приготовить салат из свежих овощей.
Рецепт прост: сельдерей любой разновидности, морковь, репа, укроп или петрушка, растительное масло холодного отжима. Можно добавить немного лимонного сока.
Овощи мелко нарезаются, морковь и репу лучше потереть на терке.
Польза сельдерея при лечении различных заболеваний
Регулярное употребление овоща в свежем или приготовленном виде помогает уменьшить воздействие нервных перегрузок, стресса, вылечить многие заболевания. Это природный источник замечательного настроения, которым можно и нужно делиться с окружающими.
Сельдерей полезен свойством оказывать лечебное действие, он служит замечательной профилактикой атеросклероза, снижает показатели холестерина, нормализует артериальное давление, работу сердечной мышцы, предупреждает запоры.
Рецепты с использованием сельдерея полезны свойством очищать кровь, печень, почки, снижать уровень глюкозы в крови при диабете.
Польза сельдерея для устранения беспокойства
В состав овоща входит магний. Как известно, данный микроэлемент обладает свойством снимать и предупреждать раздражительность, напряжение, беспокойство.
В случае дефицита магния быстрее наступает утомление, могут начаться ночные судороги. Интенсивно выпадают волосы, становятся ломкими ногти, чаще приходится лечить кариес. В крови увеличивается уровень холестерина, ослабляется внимание, ухудшается память.
Достаточное поступление магния предупреждает заболевания сердца и сосудов, щитовидной железы, сахарный диабет, язву желудка.
Лечение сельдереем отложений солей в суставах
Благодаря входящему в состав натрию сельдерей полезен свойством справляться с негибкостью суставов, нередко вызываемых дефицитом натрия и избытком в организме кальция.
Дефицит натрия проявляется характерным скрипом в коленях, отсутствием их гибкости. Отвердевание суставов, тканей сигнализирует о преобладании поступления кальция.
Рецепт для устранения суставных отложений. Вымыть 1 кг зелени сельдерея вместе с клубнями, измельчить в мясорубке. Также пропустить через мясорубку 3 вымытых лимона вместе с кожурой. Тщательно перемешать, настаивать неделю в темном месте. Готовый продукт отжать, добавить 0,3кг меда. Хранить в холодильнике. Принимать по 1с.л. за час до еды.
Как правило, суставам становится лучше после двух курсов лечения сельдереем.
Рецепт из сельдерея для снижения уровня глюкозы при диабете
Заварить 20г свежей зелени стаканом кипятка, томить 15 минут на водяной бане.
Принимать по 2-3 с.л. 3 раза в день за час до еды.
Польза при лечении почек
Семена сельдерея полезны для растворения почечных камней. Для лечения 1с.л. семян заваривают стаканом кипятка, томят на водяной бане 30 минут. Принимают по 3с.л. утром и вечером.
Еще один рецепт для излечения почек: 1ч.л. семян сельдерея заваривают стаканом кипятка, добавляют вареный горох и мед, перемешивают. Принимают по 2с.л. за час до еды 3 раза в день.
Прежде чем браться за самостоятельное лечение почек, стоит проконсультироваться с врачом. В результате неправильного самолечения камень значительного размера нередко страгивается, причиняя во время движения острую боль. Может потребоваться срочное хирургическое вмешательство.
Разновидности овощной культуры
В зависимости выбранного от сорта сельдерея, в качестве урожая собирают определенные части растения. Различают следующие разновидности популярного овоща:
- листовую;
- черешковую, выращиваемую ради стебелька листа;
- корнеплодную.
Разумеется, вырастив корневую разновидность, листья и стебли сельдерея также полезно употреблять в пищу. Но это скажется на величине клубней, они вырастут гораздо меньшего размера.
Листовые сорта
Листовые разновидности быстро созревают, некоторые употребляются в пищу уже через пару месяцев.
- Бодрость устойчив к изменению погоды, хорошо переносит холод, недостаток влаги.
- Самурай обладает длинным черешком, листьями среднего размера. Ароматную зелень сельдерея полезнее употреблять в свежем виде, но можно засушить на зиму.
- Захар созревает порядка трех месяцев, в качестве урожая дает значительное количество зеленой массы, которая быстро восстанавливается.
- Картули неприхотлив к погодным условиям, зрелость наступает через два месяца. Ароматные листья можно срезать несколько раз за сезон, употребляя в свежем виде или засушивая на зиму.
Черешковые (стеблевые) виды
Несмотря на несомненные полезные свойства, сельдерей данной разновидности в силу различных причин в нашей стране не пользуется популярностью. Тем не менее, значительной длиной стебля и скорым урожаем отличаются следующие сорта:
- Малахит, достигающий зрелости через 2,5 месяца. Зеленая масса состоит преимущественно из черешков значительного диаметра, очень сочных.
- Паскаль дает урожай через три месяца. Отличается длинными стеблями насыщенного зеленого цвета. Устойчив к похолоданию, дает высокий урожай.
Корнеплодные разновидности
Некоторые убеждены, что полезные свойства корнеплодов сельдерея сопоставимы с лечебным действием женьшеня. Тем не менее в нашей стране корнеплодные сорта выращиваются на садовых и дачных участках сравнительно редко, предпочтение отдается видам, дающим значительное количество зелени.
Как правило, средне-ранние сорта достигают спелости через 120-150 дней после появления всходов, тогда их выкапывают. Некоторые распространенные разновидности:
- Яблочный дает высокие урожаи, долго хранится.
- Грибовский ароматен, его можно засушить при заготовке на зиму.
- Пражский гигант выделяет светлая мякоть, приятный аромат и значительный размер корнеплодов.
Срок созревания корнеплодов у так называемых средних сортов наступает через 160-180 дней:
- Гигант дает большие корнеплоды весом до 600-700г, у них характерный аромат и сладкий вкус.
- Силач дает клубни значительного веса, масса каждого достигает 400г.
- Егор сладкий на вкус,ароматен, содержит значительное количество витамина С.
- Албин выступает над поверхностью, дает корнеплоды диаметром 10-12 см, в них не бывает пустот.
Поздние сорта достигают спелости через 180 дней:
- Максим выделяется значительным весом клубней до 0,5кг, они замечательно хранятся в зимнее время.
- Анита дает высокий урожай, масса корнеплодов достигает 400г. Урожай также хорошо сохраняется зимой.
Как сохранить полезные свойства сельдерея зимой
Растение хорошо растет в средней полосе. При уходе нужно помнить, что оно любит частый полив.
Семена высаживают дома в конце января. В середине мая, если позволяет погода, рассаду переносят в открытый грунт. Воздух должен прогреться до +18..+20С. Молодая рассада выдерживает заморозки до –5С.
Первая зелень срезается, когда она вырастет на 20-30 см. Чтобы черенки стали нежными и светлыми, их окучивают во второй половине лета, за 2-3 недели до сбора урожая. Осенью, до наступления заморозков, оставшаяся зелень срезается и используется в домашних заготовках.
На зиму листовой или черенковый сельдерей сушат, приготавливая домашнюю приправу. Зеленую массу нарезать и выложить на противень, высушить при комнатной температуре. Когда трава полностью высохнет, сложить ее в стеклянную банку или бумажный пакет. Зимой добавлять в различные блюда.
Другой популярный способ заготовки, когда к мелко нарезанным листьям или стеблям добавляется соль, при хранении может вызвать образование нитрозаминов, канцерогенных веществ. Как правило, вредные вещества образуются в ходе реакции, в которой участвуют содержащиеся в заготавливаемой зелени нитраты.
Корневую разновидность выкапывают в октябре, причем лучше использовать не лопату, а вилы. На клубне оставляют 2-3см зелени и помещают в погреб, в деревянные ящики, урожай можно пересыпать песком. Температура хранения +2..+5С. Корень лучше выкопать в первый год, на следующий год он становится деревянистым.
Другие способы хранения:
- клубни очистить от кожицы, нарезать соломкой и подсушить. Хранить в стеклянной посуде.
- мелко нарезать клубни, потереть на терке, сложить в пакет и хранить в морозилке. В течение зимы добавлять в различные блюда, не размораживая.
Сельдерей в рецептах популярных блюд
Калорийность зеленой массы составляет 13кКал на 100г. Энергетическая ценность клубней несколько выше, 34кКал. Это необходимо учитывать при составлении ежедневного меню в программах похудения.
Растение ароматно, придает любому блюду неповторимый оттенок вкуса. Разумеется, требуется соблюдать меру, чтобы овощ не "перебивал" остальные компоненты.
- Как правило, листовую разновидность добавляют в салаты, она используется при домашнем консервировании, в рецептах мясных блюд.
- Стеблевые разновидности нарезают в салаты, тушат с овощами, их можно отваривать.
- Свежие корнеплоды крошат в салаты, они хорошо сочетаются с мясными блюдами, добавляют в супы. Из клубней готовят котлеты. Простой рецепт блюда из сельдерея - пожарить ломтики и добавить их к горошку, помидорам, потушить с рыбой или птицей.
Противопоказания и возможный вред сельдерея
Овощ не стоит употреблять в случае гастрита с повышенной кислотностью, он содержит значительное количество витамина С, раздражающего слизистую.
Кроме того, пищевая клетчатка усиливает перистальтику, активно воздействуя на стенки желудка и кишечника.
Беременным и кормящим также не стоит включать овощ в рацион питания.
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