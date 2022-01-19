Полезные свойства сельдерея

Трудно представить здоровое питание без включения в ежедневный рацион овощей.

Сельдерей полезен свойством поднимать тонус, увеличивать умственную и физическую работоспособность.

Овощная культура нормализует аппетит, обезболивает, обладает мочегонным свойством. В питании и для лечения используются листья, стебли, корнеплоды, а также семена и сок.

В зеленой массе и клубнях достаточное количество пищевых волокон, причем в клубнях их почти в два раза больше. Клетчатка нормализует обменные процессы, устраняет избыток холестерина в крови, связав и исключив его часть из цикла печень-кишечник. Растительные волокна нормализуют деятельность кишечника, создав оптимальные условия жизнедеятельности микрофлоры.

Сельдерей полезен свойством налаживать пищеварение, создавать прилив физических и интеллектуальных сил, снизив потребность в продолжительном ночном отдыхе.

Регулярно очищаемый пищевой клетчаткой организм эффективнее сопротивляется болезням, отличается замечательной жизнестойкостью.

Употребляя в день 100г листьев или стеблей, удается получить почти половину суточной потребности в витамине С, 90% дневной нормы бэта-каротина, 80% нормы витамина А.

Сельдерей полезен входящими в его состав витаминами Е, В1, В2, В3, В5, В6, В9, причем в зелени больше витаминов В2 и В9, а в корнеплодах В3, В6.

Кроме того, в корнях содержится витамин В5.

Микроэлементы представлены калием, кальцием, а также железом, натрием, фосфором, магнием, их больше в зелени.

Полезные свойства сельдерейного сока