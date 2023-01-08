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Узнайте, какие два популярных продукта ученые назвали главными врагами человеческого иммунитета

Узнайте, какие два популярных продукта ученые назвали главными врагами человеческого иммунитета

Вместе с пищей в организм человека попадают микроорганизмы, многие из которых являются вредоносными. Исследователи из Ирландии проанализировали механизм поражения человеческих органов бактериями.


В обнародованном докладе говорится о бактерии под названием листерия. Этот микроорганизм способен игнорировать губительную кислотную среду желудка при помощи глутамата натария, избыток которого негативно сказывается на нервной системе.

Это вещество в больших количествах содержится в сыре и колбасе. Оно понижает кислотность желудка, создавая благоприятную среду для листерии. Иными словами, эти продукты подрывают иммунитет человека, сообщает портал «Век».

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Узнайте, какие два популярных продукта ученые назвали главными врагами человеческого иммунитета

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Узнайте, какие два популярных продукта ученые назвали главными врагами человеческого иммунитетаПодписаться на мой Instagram
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