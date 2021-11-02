Стильно и бюджетно: 17 крутых идей по переделке старых джинсовых вещей

Пожалуй, джинсы – наиболее универсальный предмет одежды, который не выходит из моды на протяжении нескольких десятилетий. Меняются лишь формы, однако в наше время с успехом можно носить модель и 20-летней давности, нужно только лишь слегка ее преобразить.

Эти 17 крутых идей по переделке старых джинсов реально подарят старой вещи новый вид.

1. Тесьма

Декор джинсов тесьмой.

Быстро освежить внешний вид старых джинсов поможет черная тесьма с помпонами. Аккуратно пришейте ее вдоль боковых швов и по строчке переднего кармана.

2. Маленькая деталь

Декор кармана заклепками.

Аккуратно выпорите уголок заднего кармана и прихватите его ниткой. Открывшийся участок декорируйте металлическими заклепками. Столь незначительная, на первый взгляд, преобразит старую вещь и придаст ей новый модный вид.

3. Россыпь бус

Джинсы, украшенные бусинами.

Джинсы, украшенные бусинами, - один из модных трендов сезона. Однако, не спешите тратиться на покупку очередной пары брюк. Наверняка, у вас в шкафу найдется пара простых старых джинсов. Аккуратно пришейте к штанинам пару десятков бусин и вуаля - вы уже являетесь счастливой владелицей новеньких ультрамодных штанов.

4. Сумка

Сумка из денима.

Совсем старую рубашку или джинсы можно использовать для создания оригинальной дамской сумки.

5. Кружево

Конечно, для реализации такой задумки потребуется швейная машинка и навыки работы с ней.

Джинсы с кружевной вставкой.

Стильные брючки с эффектной вставкой из черного кружева по бокам - идея, которую может воплотить каждая, вооружившись лишь ножницами, иголкой, ниткой и куском гипюровой ткани.

6. Короткая жилетка

Короткая жилетка с завязками.

Подарите невзрачной куртке из денима новый вид. Для этого ее нужно укоротить примерно в половину, отпороть рукава и закрепить внизу красивые завязки из ленты.

7. Заплатки

Забавные заплатки на детских джинсах.

Продлите срок службы детских джинсов, украсив дырки на коленях яркими заплатками с изображениями супергероев, или превратите места разрывов в забавных монстриков.

8. Микки Маус

Джинсы с изображениями Микки Маусов.

Классические однотонные джинсы можно превратить в уникальную трендовую вещь, украсив их изображениями Микки Маусов. Причем для реализации этой идеи не понадобится особых художественных навыков, лишь специальный трафарет и фломастер для ткани.

9. Гламурная бахрома

Куртка с заплатками и бахромой.

Гламурная лента бахромы, яркие заплатки, пайетки и пол часа свободного времени - вот все, что потребуется для фантастического преображения простой джинсовой куртки.

10. Кожаные вставки

Джинсы с кожаными вставками.

Хотите привнести в свой повседневный образ нотки дерзости и сексуальности? Декорируйте пару классических джинсов скинни широкими вставками из эко-кожи.

11. Клетчатые заплатки

Брюки с яркими клетчатыми заплатками.

Броские заплатки из красной клетчатой ткани выглядят очень эффектно в сочетании с классическим голубым денимом. Поэтому, если у вас есть в наличии пара таких джинсов, есть смысл взять в руки ножницы, иголки и нитки и приступить к их модному преображению.

12. Градиент

Градиентная покраска жилетки.

Обновить старую жилетку поможет необычная покраска. Для этого разведите в воде немного специальной краски для ткани, опустите в нее вещь, так, чтобы вода покрыла ее чуть больше, чем наполовину и оставьте на некоторое время. Вытащив жилетку из воды, положите ее в ванну и тщательно потрите границу окрашивания жесткой щеткой. Проделав все эти манипуляции, хорошо прополощите жилет в холодной проточной воде.

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13. Яркие карманы

Декор задних карманов.

С помощью лоскутков яркой ткани можно в два счета преобразить летние шорты. Такая яркая деталь, несомненно, привлечет внимание окружающих и станет изюминкой образа.

14. Необычные разводы

Вываренные шорты.

Выбелите шорты с помощью отбеливателя или покрасьте их специальной краской для ткани. Несмотря на то, что эти способы стары, как мир, они не потеряли актуальность и сейчас.

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15. Вышивка

Джинсы, декорированные вышивкой.

Вышивка, как никогда популярна в этом сезоне. Так что, если вы владеете соответствующими навыками, смело берите в руку иголку и приступайте к декорированию штанин старых джинсов яркими цветами, листками и птицами.

16. Заплатки

Джинсы с заплатками.

Изношенные, но любимые джинсы можно реанимировать с помощью ярких заплаток. Декорируйте ими потертые части и не бойтесь переборщить. В конечном итоге, вы получите уникальную вещь, которой точно не будет ни у кого из знакомых.

17. Скрещивание

Джинсовая жилетка с трикотажными деталями.

Стильная куртка из денима с трикотажными рукавами и капюшоном - прекрасный пример скрещивания старой джинсовой жилетки и износившейся трикотажной кофты.

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