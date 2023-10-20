В чем секрет уникальных верёвочных мостов инков: Чудо инженерной мысли из простой травы

Когда в 16 веке испанские конкистадоры прибыли в Южную Америку, они были поражены. Европейцы не могли поверить своим глазам, когда увидели в столь непроходимой местности в Андах такую передовую и развитую систему дорог. Более же всего их поразили верёвочные мосты инков через каньоны и реки. Это было поистине чудо и блестящее воплощение какой-то запредельной инженерной мысли. Испанцы не могли поверить своим глазам, что такое сооружение можно создать из простой травы!
Священные сооружения
Инки считали мосты настолько священными сооружениями, что любой, кто наносил им вред, приговаривался к смертной казни. Наверное, самыми необычными и впечатляющими верёвочными мостами инков были сооружения, протянутые через огромные ущелья, каньоны и реки.
У инков мосты были священными сооружениями.
Мосты сплетали из канатов. Эти канаты инки плели из волокнистых трав. Толщина верёвок достигала толщины человеческой ладони, а в длину мосты могли быть более полусотни метров. Ремонтировали мосты и занимались поддержанием их состояния специальные люди. От всех иных занятий они освобождались, ибо работа была тяжёлая, ответственная и опасная. Бывали случаи, когда работники погибали, ремонтируя какой-либо проблемный участок.
До наших дней сохранился лишь один мост, который создали инки. На сегодня ему уже более пяти сотен лет. Он называется Q'eswachaka и соединяет собой берега реки Апуримак в провинции Канас (Перу). По сей день местные, свято храня традиции своих предков, поддерживают его в надлежащем состоянии. Также именно этот мост они предпочитают для перехода, совершенно игнорируя его современного, бетонного собрата, который находится неподалёку.
Мост Кесуачака.
Мост Кесуачака в переводе означает кесуа - «трава» и чака - «мост». Он перестраивается каждые два года во время фестиваля, который объединяет окружающие сообщества и воплощает в себе социальную организацию и ценности андской культуры.
Мост каждые два года реставрируют.
Созданное вручную чудо из плетёной травы
Огромную империю инков объединяла невероятно высокоразвитая сеть дорог, общей протяженностью почти 50 000 километров. Эта впечатляющая система пересекала суровую гористую местность Анд и шла вдоль побережья, соединяя Эквадор на севере с Чили и Аргентиной на юге. Это был воистину выдающийся инженерный подвиг, призванный соединить и поддерживать могущественную цивилизацию инков.
Самый длинный из верёвочных мостов инков длиной 45 метров перекинут через реку Апуримак недалеко от современного Курауаси. Этот рисунок американского археолога Э. Джорджа Сквайера был включён в книгу 1877 года о Перу.
Инженеров-инков абсолютно не пугала сложная география местности, где жил этот народ. Полностью вручную они прокладывали дороги через крутые горные перевалы и пустыни. В качестве переправ через глубокие каньоны и бурные реки инки придумали использовать выдающееся сооружение доиндустриальной эпохи — верёвочные мосты. Например, единственный сохранившийся мост, построенный инками, Апуримак, возле современного Курауаси имеет длину 45 метров. В 16 веке через речные ущелья было перекинуто не менее 200 таких подвесных мостов.
В 16 веке насчитывалось более двух сотен таких мостов.
Для испанцев верёвочные мосты были одновременно и великолепными, и ужасающими. Когда идёшь по этому мосту, он настолько сильно трясётся, что с непривычки это вызывает весьма сильное головокружение у любого, кто ступит на него.
Когда идёшь по такому мосту - он весь трясётся.
Верёвочные переправы известны, начиная с 13 века. Так как создавались они из материалов, которые со временем портились, то более древних мостов не сохранилось. Использовали для плетения в основном ветви ивы, тростник и дикую траву. Их сплетали в шнуры и тросы. Потом уже сооружали мосты. Делали их всегда так, чтобы можно было легко разобрать — это было очень удобно во времена войн.
Ключевые переправы всегда охранялись. Те, кто охранял мост, занимался также и его ремонтом. Из-за особых климатических условий местные общины были вынуждены переплетать мосты каждый год или два, что было отмечено в нескольких испанских хрониках. Эта практика продолжалась вплоть до 20 века.
Мосты нужно было переделывать каждые два года.
Верёвочные мосты инков оказались идеальными для окружающей среды, так как упрямые испанцы на собственном горьком опыте узнали о неудачных попытках возвести мосты в европейском стиле. В 19 они были почти полностью заменены металлическими вантовыми мостами, а затем и современными дорогами. Сегодня мало что осталось от того, что когда-то было столь выдающимся примером инженерной мысли и идеального проектирования.
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