В чем секрет уникальных верёвочных мостов инков: Чудо инженерной мысли из простой травы

Священные сооружения

У инков мосты были священными сооружениями.

Мост Кесуачака.

Мост каждые два года реставрируют.

Созданное вручную чудо из плетёной травы

Самый длинный из верёвочных мостов инков длиной 45 метров перекинут через реку Апуримак недалеко от современного Курауаси. Этот рисунок американского археолога Э. Джорджа Сквайера был включён в книгу 1877 года о Перу.

В 16 веке насчитывалось более двух сотен таких мостов.

Когда идёшь по такому мосту - он весь трясётся.

Мосты нужно было переделывать каждые два года.