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Лучшая подкормка для герани

Уникальная подкормка, которая была известна ещё нашим бабушкам, подходит любым комнатным цветам, но лучше всего на неё отзываются герань и фиалки. Попробуйте и вы подкормить свою пеларгонию этим простым удобрением — и она скажет вам спасибо!

Лучшая подкормка для герани

Подкормка — это простой древесный уголь. Обратите внимание: это не аптечный уголь, и не древесная зола. Древесный уголь — источник калия и фосфора, которые отвечают за рост новых побегов, формирование цветов, поддержание зелёной массы.

Лучшая подкормка для герани

На один горшок достаточно по земле просыпать 1 ст. л. древесного угля. Потом, при поливе, уголь смешается с землёй и уйдёт глубже, питая растение полезными веществами. Даже при пересадке растения обязательно добавляйте 1 ст. л. древесного угля: это не только обеззаразит почву, но ещё и уменьшит стресс растения во время пересадки, а также значительно облегчит укоренение.

Лучшая подкормка для герани

Подробнее об удобрении для герани смотрите в видео ниже:


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Гераньподкормка
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