10 любопытных фактов о дружбе, от которых на душе теплеет

Неважно, что за окном холодно, от крепкой дружбы на душе всегда тепло!



1. В современной психологии считается, что ощущение счастья от дружбы связано с интенсивностью совместных занятий друзей и тем, насколько часто друзья положительно оценивают друг друга.



2. Исследователи из Дартмутского колледжа доказали, что обычно экстраверты больше дружат с другими экстравертами, а интроверты — с другими интровертами.



3. Французские учёные обнаружили, что даже акулы «умеют» дружить: в стаях некоторые особи всё время держатся вместе, а других избегают.









4. В 1966 году американский психолог Эллиот Аронсон сформулировал «эффект неуклюжести», согласно которому неловкие в поведении люди кажутся остальным привлекательнее.



5. И у животных, и у людей дружба связана с политической активностью и зависит от конкретной позиции (во всех смыслах) другой особи, а также возможностью собирать вокруг себя единомышленников в конфликтных ситуациях.



6. Выражение «закадычный друг», означающее сегодня крепкую дружбу, имеет совсем другие корни. Изначально, этот фразеологизм обозначал: «залить за кадык», «напиться». То есть, по сути, речь шла о собутыльнике.







7. Показав на Олимпиаде-1936 одинаковый результат в прыжках с шестом, два японца Сюхэй Нисида и Суэо Оэ не согласились с решением Олимпийского комитета и, распилив серебряную и бронзовую медали, сделали себе по бронзово-серебряной медали.



8. В честь дружбы был назван астероид 367 Amicitia. В переводе с латинского, это слово как раз и означает дружбу.

9. Социологические исследования уже не первый год определяют австралийский Сидней как город с самыми дружелюбными жителями.10. Около 90% пользователей социальных сетей уверены в том, что настоящая дружба возможна только в реальной жизни при наличии личных встреч и живого общения. Вот вам и «френды»!Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)