Как бизоны обнаружили уникальные петроглифы и исполнили долгожданное древнее пророчество

Старейшины народа Вапетон Дакота много веков назад предсказывали, что на эти земли некогда вернутся их исконные хозяева, равнинные бизоны. Когда это произойдёт, то их племена постигнет нечто совершенно прекрасное и удивительное. Современные коренные народы Канады и представить себе не могли, что воочию увидят исполнение этого древнего пророчества. Тем не менее, когда власти завезли в регион этих давно исчезнувших отсюда животных, кое-кто начал ожидать, что предсказание наконец сбудется. Но даже эти люди не могли и помыслить, что для этого потребуется лишь восемь месяцев...
Древнее предсказание
Издавна из поколения в поколение старейшинами родов передавалось древнее пророчество. Оно гласило, что когда бизоны вернутся, тогда в истории народа произойдут некие резкие перемены. Наступит некое прекрасное фантастическое событие. Долгие столетия коренные народы подвергались угнетению и притеснению. Численность их уменьшалась и осталось так мало тех, кто ещё верил предсказаниям давно почивших предков. Ничего не сулило просвета.
Два года назад официальные власти решили повторить попытку вернуть на земли провинции Саскачеван равнинных бизонов. Такая попытка уже была, но тогда всё пошло не по плану. В декабре 2019 года в парк наследия Ванускевин завезли этих редких сегодня животных. На них уже более столетия запрещено охотиться.
Детёныш зубра в поле в парке.
Спустя восемь месяцев и произошло знаковое событие для коренных народов, которого уже практически никто не ожидал. К августу 2020 года стадо бизонов вытоптало землю возле одного оврага. В это время парк обходили археолог Эрни Уокер и управляющий Крейг Томс. Наблюдая за тем, как животные поднимают клубы пыли из-под копыт, взгляд Уокера внезапно привлёк выступающий над поверхностью земли необычной формы рифлёный камень. Мужчины подошли и Уокер присел, чтобы рассмотреть, что это такое. Выглядел валун так, как будто кто-то аккуратно отрезал от него кусок. Археолог попытался очистить камень от грязи. По мере того как он это делал, его глазам открывалось фантастическое зрелище.
Благодаря бизонам были обнаружены четыре древних петроглифа.
Уокер теперь понял, что это. Перед ним были древние петроглифы. Позже выяснилось, что возраст этих наскальных изображений насчитывает более тысячи лет. Рисунки изображали бизона, рядом был выгравирован узор в виде сетки с непонятными насечками. Самое интересное, что при раскопках рядом был обнаружен каменный нож, которым, очевидно, были вырезаны петроглифы.
Ребро бизона теперь выставлено в информационном центре парка.
Местность, хранящая множество тайн древних
Ванускевин - это национальный исторический памятник. Расположен он на исконных землях коренных народов. Тысячи лет назад хозяева здешних мест: черноногие, кри, оджибва, ассинибойны, накота и дакота, охотились тут на бизонов. В свидетельство этого орудия охоты находили археологи здесь не раз. Каменные и костяные копья, ножи, наконечники стрел. Находили также предметы для различных игр, ювелирные украшения.
Размер камней колеблется от 9 до 55 килограммов.
После того как в эти края прибыл «белый» человек, всё изменилось. Представителей исконного населения нещадно истребляли, а после, оставшихся переселили в резервации. В это же время алчные оккупанты истребили и других жителей этих мест — бизонов. К концу 19 века по данным Общества охраны дикой природы в Канаде не осталось ни одного бизона. После этого здесь раскинулись частные ранчо белых поселенцев. В 1930-х годах археологи открыли здесь древние каменные пирамиды и кольца из камней. После находили ещё множество бесценных артефактов. Но лишь в 1980 году эти места наконец признали исторической памяткой. Это спасло древнее наследие от превращения в заурядные городские кварталы.
Место, которое жаждет рассказать свою историю
Когда здесь был создан заповедник, Уокер и несколько других археологов решили привлечь к проекту коренных канадцев. Восстановление истории и культуры коренного населения невозможно без их представителей. Убедить старейшин было сложно. Они относились ко всему с совершенно понятным подозрением. Ведь часто приезжает толпа незнакомцев в священные для них места. Они копают без разрешения и крадут священные предметы. Уокер убедил их, сказав, что это место очень хочет рассказать свою историю.
Резные фигурки датируются периодом от 300 до 1800 лет назад, с вероятным возрастом около 1000 лет.
Парк Ванускевина стал местом сбора коренных народов. Здесь проводились ритуальные церемонии, происходили чудесные исцеления. Появилась надежда на воссоединение народа, возрождение культуры и восстановление истории.
Бизоны — важная часть истории
Важным пунктом было восстановление популяции священных животных — бизонов. В древних текстах они даже именуются братьями. Нужно было их вернуть сюда. В течение первых лет существования национального парка эти животные существовали лишь в устных пересказах, если не считать их костей, обнаруженных на территории. Потом была предпринята попытка завезти бизонов. В декабре 2019 года это удалось. Спустя несколько месяцев разросшееся стадо помогло найти в парке те самые древние петроглифы.
После этого были проведены археологические раскопки. Учёные обнаружили
множество предметов повседневной жизни древних. Это были битые каменные орудия и мусор от их производства, кости, древесный уголь, черепки, семена и тому подобное. Всё это были ценные для истории артефакты. Но именно петроглифы стали чем-то из ряда вон выходящим. Это идеи, это эмоции, чьи-то надежды и мечты.
Археологи пригласили старейшин коренных народов посмотреть на петроглифы, дать совет, как поступить, наставить духовно. Также нужно было разработать план перемещения валунов, которые они называют «дедами». В их верованиях считается, что все камни священны и их нельзя перемещать. В этом случае старейшины решили, что для того, чтобы поделиться открытиями с миром, защитить историю и культуру, можно переместить их. После этого рядом с камнями, где были высечены петроглифы, обнаружили и орудие, которым это было сделано — каменный нож.
Каменный нож, использованный для вырезания недавно обнаруженных петроглифов.
Этот каменный инструмент, по словам экспертов, весьма редкая находка. Специалисты рассказали, что петроглифы вырезаны в так называемой традиции отпечатков копыт. Этот стиль был наиболее распространен в южной Альберте, южном Саскачеване, Северной Дакоте, Южной Дакоте, Монтане и Вайоминге в период примерно 300–1800 лет назад. Это делалось вместо того, чтобы ковырять, шлифовать или выгравировать целого зубра на камне. Этот процесс был бы трудным и отнял бы массу времени. Поэтому появилась практичная традиция вырезания некого узнаваемого признака выбранного животного, например, копыта. В случае с ребристым камнем это были рёбра бизона.
Подобные традиции наскальных рисунков в культуре коренных народов вращаются вокруг женственности, плодородия и обновления. Указывая на маленькую хвостатую фигуру духа в центре ребристого камня, Уокер говорит, что поверхность камня действует как занавес или экран между физическим и сверхъестественным. Он добавляет: «Хвост фигурки входит в трещину в скале. Он предназначен для изображения перехода из этого мира в мир потусторонний».
Археолог Эрни Уокер: «Эти петроглифы - это иное измерение… Они позволяют увидеть чьи-то надежды и мечты».
Случайное открытие бизонами древних петроглифов лишний раз подтверждает, что канадцы совсем не знают своей истории. Есть устные предания коренных народов. Книги были написаны лишь впоследствии. Петроглифы же показали учёным значительно больше. Они рассказали о том, какой была жизнь раньше. Грядущие поколения должны знать историю, чтобы двигаться дальше.
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