Как бизоны обнаружили уникальные петроглифы и исполнили долгожданное древнее пророчество

Древнее предсказание

Детёныш зубра в поле в парке.

Благодаря бизонам были обнаружены четыре древних петроглифа.

Ребро бизона теперь выставлено в информационном центре парка.

Местность, хранящая множество тайн древних

Размер камней колеблется от 9 до 55 килограммов.

Место, которое жаждет рассказать свою историю

Резные фигурки датируются периодом от 300 до 1800 лет назад, с вероятным возрастом около 1000 лет.

Бизоны — важная часть истории

Каменный нож, использованный для вырезания недавно обнаруженных петроглифов.

Археолог Эрни Уокер: «Эти петроглифы - это иное измерение… Они позволяют увидеть чьи-то надежды и мечты».