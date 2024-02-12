Почему самый маленький обитаемый остров называют «ловушкой для кораблей»: Коварный Бишоп-Рок

Британский остров Бишоп-Рок, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса как самый маленький из всех обитаемых островов в мире, пользуется репутацией одного из самых коварных островов Атлантики. Омывающие его воды издавна называли «ловушкой для кораблей», поскольку число кораблекрушений возле этого острова не поддается точному подсчету, а дно океана в этих местах, глубиной около пятидесяти метров, завалено их останками.
Где находится остров Бишоп-Рок и чем он знаменателен
Бишоп-Рок - самый маленький обитаемый остров в мире. / Фото: fishki.net
Этот крохотный остров площадью всего 720 квадратных метров, конечно, не может считаться самым маленьким в мире, есть острова и поменьше. Но он единственный из всех карликовых островов является обитаемым, поэтому и удостоился такой чести - попасть в Книгу рекордов Гиннесса.
Бишоп-Рок принадлежит Великобритании и находится практически на ее западной границе, в 286 милях от побережья, и в 4 милях от архипелага Силли. К западу от Бишоп-Рока, до самого побережья Америки, нет суши, поэтому остров принимает на себя всю тяжесть атлантических штормов. Здесь бывает до тридцати мощнейших штормов в год. Это является причиной множества кораблекрушений, происходивших в этих местах.
Название острова переводится как «камень Епископа». Что означает это название, полученное островом еще в древние времена - неизвестно. Возможно, причиной тому была его форма, напоминающая священника.
По сути это просто огромная скала, выступающая из океана. Статная и величественная, она словно сторожит границы государства, не подпуская к нему непрошеных гостей. Именно так и считали в древние времена, когда у острова один за другим разбивались корабли.
Ловушка для кораблей
Адмирал Клодесли Шовелл и его затонувший корабль
Остров Бишоп-Рок имеет древнюю историю, связанную с дурной славой, которая не ограничивается многочисленными кораблекрушениями в омывающих его водах. Хотя и этого было бы достаточно, поскольку океан вокруг Бишоп-Рока является настоящим кладбищем затонувших кораблей, останки которых покоятся на глубине около 50 метров. По весьма скромным подсчетам, в этих местах из затонуло не менее 900.
В средние века остров Бишоп-Рок был известен еще и как последнее пристанище преступников, которых привозили сюда на лодках и бросали на произвол судьбы, оставляя им запас воды и хлеба на несколько дней. Выжить в суровых условиях крошечного острова было невозможно, так же как и быть подобранным каким-то судном, поскольку суда старались обходить этот остров стороной.
Самое крупное кораблекрушение произошло в 1707 году, когда эскадра опытного адмирала Клодесли Шовелла, состоявшая из нескольких кораблей, попав в шторм, врезалась в скалу Бишоп-Рока, что привело к гибели более 1,5 тысячи человек. Это событие стало крупнейшей катастрофой в истории Британских островов.
После серии других кораблекрушений, произошедших у островов Силли в XVIII-XIX веках, британцы решили построить на острове маяк. Это было вызвано крайней необходимостью, поскольку данное место являлось точкой пересечения нескольких морских путей, но это была чрезвычайно сложная и рискованная задача.
Маяк, который перестраивали четыре раза
Маяк в разные периоды реконструкции. / Фото: http://nevsedoma.org.ua/
Строительство маяка началось в 1847 году под руководством инженера Джеймса Уокера. Решив, что скальный выступ слишком мал для строительства прочной гранитной башни, Уокер начал строить железный маяк на винтовых сваях, укрепив его чугунное основание в грунте. Но после трех лет строительства уже практически перед его завершением мощный шторм снес всю конструкцию маяка.
Тогда строители приступили к работе над более прочной конструкцией из гранитных блоков общим весом около шести тысяч тонн. Их разместили на небольшом близлежащем островке архипелага Силли, где предварительно были построены жилые помещения и мастерские.
Маленькая площадь острова не позволяла находиться там рабочим постоянно, кроме того, она существенно затрудняла строительные работы, а во время прилива остров почти полностью покрывался водой. Приходилось даже строить плотину и откачивать воду, чтобы обеспечить строителям сухое место для работы. Они вынуждены были часто прерывать работу из-за постоянных штормов и приливов.
Через 7 лет строительство гранитной башни высотой 35 метров было завершено. В специально построенные помещения переехали смотрители, и 1 сентября 1858 года на маяке впервые загорелся свет.
Это стало большим событием в истории Британии и предотвратило множество катастроф в последующие годы, но маяк, размещенный на крохотной скале, все же имел существенные недостатки.
Волны, разбиваясь о него во время шторма, откалывали куски камня от его основания, а сильные порывы ветра раскачивали башню. Иногда штормы были настолько сильными, что волны и ветер разбивали окна и повреждали оборудование внутри маяка. Скоро стало понятно, что маяку требуется дополнительное укрепление в виде железных болтов и новое цилиндрическое основание, способное сдерживать волны.
В 1887 году на маяке были проведены реставрационные работы, маяк был укреплен массивными гранитными блоками, врезанными в скалу и удерживаемыми там тяжелыми болтами, после чего его стали называть «королем маяков».
В 1973 году был проведен еще один ремонт маяка, была обновлена круглая гранитная башня с помещениями смотрителей, установлен резервуар для воды, заменены фонари, и над ними построена вертолетная площадка, выкрашенная в белый цвет. Высота маяка стала составлять 50 метров, таким образом он стал вторым по высоте подобным сооружением в Великобритании.
Какова дальнейшая судьба маяка
Во время шторма волны поднимаются почти до вершины маяка. / Фото: http://nevsedoma.org.ua/
До начала 90-х годов на маяке постоянно проживали смотрители, но потом необходимость в этом отпала, поскольку освещение было переведено в автоматический режим, а в 2007 году туманный сигнал на маяке был совсем отключен, а осветительные фонари отправлены в музей.
Сейчас маяк контролируется посредством удаленного доступа из Центра планирования Trinity House в Харвиче, а остров Бишоп-Рок стал местом притяжения туристов, хотя попасть туда не так-то и просто.
На маяке имеется небольшая гостиница на четыре отдельных номера, очередь в которую расписана на год вперед. Любителей экстремального отдыха доставляют на маяк при помощи вертолета и оставляют там на неделю с запасом питьевой воды и продуктов. Гостиница оборудована современными удобствами, но сохраняет свое историческое наследие.
Здесь мало места как в номерах, так и внизу, на скользких, каменных, уходящих прямо в море ступеньках, к которым ведет узкая винтовая лестница. Зато из окон и с закрытой смотровой площадки открывается панорамный вид на океан, а в непогоду можно испытать особо острые ощущения, послушав мощные удары волн о гранитное основание маяка.
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