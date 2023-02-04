«Я больше не я». Пользователи Reddit с диагностированной шизофренией рассказывают о том, как они пон

Шизофрения – это одна из самых страшных болезней психики человека. К сожалению, это заболевание невозможно вылечить до конца, но, благодаря специальным препаратам, которые прописываются врачами, человек может вернуться к нормальной жизни и функционировать так же, как и прежде. В прошлой части статьи мы рассказали вам истории разных людей, которые нашли в себе мужество и поведали о том, что с ними происходило в начале их болезни.
Сегодня мы продолжим эту тему и расскажем вам еще несколько историй людей, которые не побоялись выговориться на тему того, как у них начиналась такая страшная болезнь, как шизофрения.
«Твои мысли больше не являются твоими»
«На самом деле я думаю, что все началось намного раньше, чем у меня была диагностирована шизофрения. Но самый первый раз, когда я понял, что со мной что-то не то, случился тогда, когда я начал слышать мысли других людей. Это было похоже на то, что голос внутри моей головы не был моим. Я не мог контролировать свои собственные мысли. Такое чувство, что помимо того, что я слышал, я не был собой. Мои мысли были не моими и моими одновременно. Трудно описать» – рассказал пользователь под ником claymer.
«Мой отец шизофреник»
«Мой папа шизофреник. Ему диагностировали это заболевание примерно десять лет назад, но даже до этого момента было четко видно, что с ним что-то не так. Все начиналась с паранойи, которая буквально «сжирала» его. Он думал, что все вокруг настроены против него и хотят сделать ему что-то плохое. После того, как паранойя отступала на некоторое время, становилось совсем страшно. У нас в доме стоял старый маятник, и мы частенько играли с папой в игру «Спроси Шекспира». На тот момент мне казалось забавным это: мы включали маятник и в это время задавали вопросу давно умершему Шекспиру. Отец был не весел, он был в страхе, но, несмотря на это, папа играл со мной. Возможно, это происходило потому, что мне это нравилось.
Чуть позже папа решил, что в нашем доме завелся полтергейст, и он боролся с ним с помощью невидимых огненных шаров. Когда мне было 12, он обвинил меня в колдовстве и назвал ведьмой. На самом деле все это очень печально и страшно, но на тот момент такие вот эпизоды стали для меня нормой, и я не боялась. Я четко помню его взгляд во время очередного такого случая (к примеру, маятник), который был наполнен чем-то страшным и злым. В такие моменты складывалось впечатление, что от моего папы ничего не осталось. Тело его, а вот повадки, взгляд и голос – нет. Я знаю, что в какой-то степени я тоже подвержена этой страшной болезни. На данный момент я ощущаю некую тревогу, а также временами у меня бывают панические атаки и паранойя. Я слежу за своим психическим здоровьем и надеюсь, что все будет хорошо». Эту историю рассказала нам девушка под ником pmaliens.
«Изменения, перерастающие в кризис»
«Изменения происходят настолько медленно, что вы даже не понимаете, как много изменилось или исказилось, пока не наступает кризис. В моем случае у меня были слуховые галлюцинации (приглушенное, едва слышимое радио в другой квартире или в другой комнате, которое я никогда не мог найти, фантомные звуки, такие как звонок в дверь или телефонный звонок и т.д.), паранойя (было ощущение, что я слишком «громко думаю», и мои мысли могут услышать совершенно посторонние люди). Со временем я научился останавливать все эти симптомы, разобрался в определенном механизме их появления, и мне стало легче. Я думал, что все, что со мной происходит, из-за стресса на работе. На тот момент я не знал, что все это признаки не проблем, которые накопились, а чего-то, куда более страшного.
Со временем приглушенный радиошум стал более понятным, и я начал понимать, что за ним скрывается некий голос, который постоянно говорит о плохих и мерзких вещах. Но каждый такой симптом появлялся через очень большой промежуток времени, и именно из-за этого я даже не запоминал, когда был последний, к примеру, «радиошум». Моя паранойя увеличилась, и я начал проверять вентиляционные отверстия на предмет камер наблюдения. Я считал, что слышу мысли своей жены и лучшего друга. Я считал, что соседи замышляют что-то плохое против меня и стал выходить из дома только в ночное время. На самом деле, я даже не заметил, как изменился. Все это происходило со мной в течении нескольких лет, и было принято решение переехать (ведь я считал, что все в доме, в котором я живу, настроены против меня и стоят тайные заговоры). Когда мы переехали в маленький сельский домик, я понял, что это не с окружающими что-то не так, а со мной. Я слышал все то, что слышал и в прежней квартире.
Я все также проверял вентиляционные решетки и «слышал» мысли своей жены. В тот момент я перестал ходить, отвечать на телефонные звонки, смотреть телевизор, купаться, смеяться, говорить, даже писать, что до этого момента было моим единственным постоянным увлечением. От меня ушла жена, и я остался один. Благо, я вовремя взял себя в руки и все же поехал в психиатрическую лечебницу» – рассказал пользователь под ником Suemii.
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