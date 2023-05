За пределами нашего мира: космос

Межпланетные автоматические разведчики НАСА, Европейского космического агентства и другие в данный момент собирают информацию о нашей Солнечной системе. Прямо сейчас космические аппараты находятся на орбитах Солнца, Меркурия, Венеры, Земли, Марса и Сатурна, другие летят к небольшим космическим объектам. Благодаря космонавтам и всем автоматическим механическим разведчикам в космосе, мы имеем возможность посмотреть «семейные» фотографии нашей Солнечной системы.



Оправляемся в космическое путешествие.







Венера. вторая по удалённости от Солнца и шестая по размеру планета Солнечной системы. Венера не имеет естественных спутников. Это третий по яркости объект на небе Земли, после Солнца и Луны. (Фото ESA / BepiColombo / MTM):







Снимок поверхности Солнца крупным планом. Показанная область составляет примерно 201 170 километров в поперечник. (Фото ESA / NASA):







Венера имеет плотную атмосферу, состоящую более чем на 96 % из углекислого газа. Атмосферное давление на поверхности планеты в 92 раза больше, чем на поверхности Земли, и примерно равно давлению воды на глубине 900 метров. (Фото NASA / Johns Hopkins APL / Naval Research Laboratory / Guillermo Stenborg & Brendan Gallagher):







Корабль Crew Dragon компании SpaceX подходит к Международной космической станции, 24 апреля 2021. (Фото NASA):







Вид на пустыню Сахара с орбиты. (Фото NASA):







Корабль с экипажем «Союз МС-18» приближается к МКС, 9 апреля 2021. (Фото Roscosmos):







МКС над Атлантическим океаном. (Фото NASA):







Если смотреть с Земли, Международная космическая станция выглядит как крошечная тень на диске Солнца. (Фото Bill Ingalls / NASA):







Крошечное пятно солнечного света на темной лунной поверхности. Кратер Aepinus возвышается над морем тьмы зимней ночью на Луне. (Фото NASA / GSFC / Arizona State University):







Астероид Бенну — интересное небесное тело. Он размером примерно с нью-йоркский Эмпайр-стейт-билдинг, а формой напоминает детский волчок. Исследователи считают, что Бенну относится к классу так называемых каменноугольных или углеродных астероидов. (Фото NASA / Goddard / University of Arizona):







Поверхность Марса. (Фото NASA /JPL-Caltech / University of Arizona):







Марсоход НАСА Curiosity использовал две разные камеры, чтобы создать это селфи. (Фото NASA / JPL-Caltech / MSSS):







Равнины Марса. (Фото NASA / JPL / UArizona):







Марсоход НАСА Perseverance спускается, чтобы приземлиться на Марсе. (Фото NASA / JPL-Caltech):







Место посадки. (Фото NASA / JPL-Caltech / ASU / MSSS):







Марс с камеры заднего вида марсохода «Персеверанс», 4 апреля 2021. (Фото NASA / JPL-Caltech):







Холм Мон-Мерку возвышается на 7 м над поверхностью и достигает 15 м в длину. (Фото NASA / JPL-Caltech):







Снимок Юпитера, сделанный космическим телескопом НАСА Хаббл 25 августа 2020. (Фото NASA, ESA, STScI, A. Simon, M. Wong & the OPAL team):







Поверхность Юпитера. Юпитер имеет, по крайней мере, 79 спутников. Масса Юпитера в 2.47 раза превышает суммарную массу всех остальных планет Солнечной системы, вместе взятых, в 317,8 раз — массу Земли и примерно в 1000 раз меньше массы Солнца. (Фото NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSS / Kevin M. Gill):







Транзит Луны по диску Солнца. (Фото NASA’s Goddard Space Flight Center / SDO):







источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:















И не забудьте:

Подписаться на мой Instagram