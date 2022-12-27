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Как почистить утюг без труда

Почистите утюг без труда и премудростей! Всё, что вам понадобится — это пара таблеток.

Как почистить утюг без труда

Разогрейте утюг до максимальной мощности. Возьмите таблетку парацетамола и протрите нагар на утюге. Он размягчится, и его будет легко убрать с помощью тряпки.

Как почистить утюг без труда

То же самое можно сделать и с помощью таблеток для посудомоечной машины.

Как почистить утюг без труда

Проветривайте помещение, так как запах будет сильный (от таблеток для посудомойки меньше). Идеально чистый утюг без лишних хлопот!

Как почистить утюг без труда
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