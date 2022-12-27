Как почистить утюг без труда

Почистите утюг без труда и премудростей! Всё, что вам понадобится — это пара таблеток.







Разогрейте утюг до максимальной мощности. Возьмите таблетку парацетамола и протрите нагар на утюге. Он размягчится, и его будет легко убрать с помощью тряпки.







То же самое можно сделать и с помощью таблеток для посудомоечной машины.







Проветривайте помещение, так как запах будет сильный (от таблеток для посудомойки меньше). Идеально чистый утюг без лишних хлопот!





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