Человек-торс, мистер Романтика и женатик: типажи с сайтов знакомств

Рано или поздно наступает такой момент, когда ты (совершенно случайно) заводишь анкету на сайте знакомств. А сайт знакомств – он как тайга. Круто, внушительно, но под каждой травинкой сидит энцефалитный клещ.

Турок

Поэтому, чтобы ты не вышла оттуда с напрочь убитым мозгом, мы составили тебе краткий энтомологический путеводитель. Наслаждайся!

Тестостерон выдержанный электрический

Турок условный. То есть, он может быть турок, а может быть просто смуглый черноглазый парень восточной национальности с врожденным тиком. Он все время подмигивает. Видимо, это какое-то национальное заболевание. Подмигивает парень обычно молча. Но может прислать длинный опус, не зная о коварстве гугл транслейта. В последнем случае сообщение выглядит примерно так: «Вы небо и луна очень красиво с первого взгляда, спасибо я говорю твоим родителям, что они изобрели такое нежное существо, как ты». Судя по фотографиям, среда обитания особи ограничена кожаными диванами. Существо неопасное, но навязчивое. Намеков не понимает, лечится баном.

примерно десять лет

Поручик Ржевский

С третьего коммента интересуется, какого цвета у тебя трусики, и просит фотку поэротичнее. Тут работает простое правило: если мальчик еще не насмотрелся в интернете фоток поэротичнее, значит, емуон практически девственник. Но смелый. Ищет любую тетю, которая ему даст. В общем и целом, данный подвид абсолютно безобиден, если ему предварительно ничего не наобещать. Легко лечится фразой: «Детка, я подружка твоей мамы, и сейчас ей позвоню».

Мечта мадам Грицацуевой

Этот предпочитает не тянуть кота за разное, а сразу задавать ключевой вопрос: «Привет, хочешь куни?». Дальше все зависит от того, любишь ли ты случайный секс длиной в полторы минуты. Куннилингус поручик делать, разумеется, не умеет, а слово использует исключительно как пароль к сейфу. Несмотря на то, что Ржевский довольно навязчив, никакого злого умысла в нем нет – он просто не помнит, кому из девушек на сайте уже отправлял свое потрясающее предложение. Работает по принципу анекдота: « Поручик , за «впердолить» можно получить пощечину! – Да, но можно и впердолить».

Старый конь

В белом костюме и с крестом на пузе. Фотографируется возле джипа. Либо очень старого и убитого джипа, либо – возле чужого. Фотка в галстуке тоже есть. Делает вид, что богат и жутко занят. Но, возможно, готов осчастливить какую-нибудь фотомодель. На самом деле, он нищеброд с алиментами и мамой. Отказ воспринимает, как жуткое оскорбление. Будет приходить раз в день, чтобы напомнить тебе, какое ты ничтожество. Банить его не нужно, хотя бы потому что он ужасно смешной. Прямо через монитор слышно, как он пыхтит.

Человек-торс

Нормальный, на первый взгляд, мужик чуть-чуть за пятьдесят. Не дурак и не урод. Чувство юмора на уровне Великий Мастер. И книжки читал в количествах. И не лезет в дупло, услышав словосочетание «эстетика Гегеля». Более того, он не врет, что ищет настоящую любовь. Действительно ищет. Искренне. Но только чтобы баба не старше двадцати пяти. Очень опасен – может отчаянно влюбиться и достанет по самую маковку. Гегелем, ага.

Валодя

Первый план на всех фотографиях – это кубики пресса, дельта и трицепс. Съемка студийная. Посмотри, детка, какой я мачо. Полный урод, короче, чего о нем писать. Беги сразу.

Бабочка

«Валодя» переводе с латыни означает «смерть Ожегова». Повадки Валоди изучены мало – как правило, исследователи ломаются на фразе: «Я харошый, заботлевый, обиспеченый, ищю сваю палавинку». После этого Валодю обычно прихлопывают арфогрофическим славорем, и долго-долго оттирают зеленую слизь с монитора.

Мистер Романтика

Красавчик с деньгами. Он не знает, чего хочет. Вернее, знает – он хочет богиню. Но ни одна не тянет. Поэтому в собеседники красавчик выбирает , как правило, малоимущих отчаявшихся матерей-одиночек, которым рассказывает, как ловил волну на Гавайях и лично задушил белую акулу свернутой в трубочку доской для серфинга. Если мать-одиночка в результате повесится, то он переключится на следующую – мало, что ли, матерей-одиночек на сайтах знакомств?

Раб

Старый хитиновый муфлон. Вечный мальчик. Ну, такая унылая тоска с хвостом и в кожаной шляпе, которая припрется с одной розой на свидание, сядет на лавочку и будет гундеть. Вечная молодость, что в каморке за актовым залом. Напьется крови и отвалится сам. Печально констатируя: «Вы все одинаковые».

Женатик

Сидит в углу монитора и просит его ударить. Обещает вылизывать все места, включая сапоги и ковролин, в обмен на годные психологические унижения. Сразу не отстанет – решит, что Большая Белая Госпожа проверяет его на крепость и решимость. Очень забавный , хотя и немного нудный – на втором круге начинает повторяться про сапоги и ковролин. Отваливается после фразы: вот номер карты, вышли мне немедленно тысячу долларов, ничтожество!

Юноша-тлен

Два характерных видовых признака: отсутствие фотографии и поиск секса без обязательств. Выходит онлайн в рабочее время и боится собственной тени. Никакой информации о себе не дает – уверен, что замаскировавшаяся жена узнает его по городу, возрасту и пунктуации.

Нормальный парень

Черно-белые фотографии, ванильные цитаты, длинные пространные послания, и мы все умрем. А жизнь-боль. И только ты меня понимаешь, это так странно, так удивительно. Надеется, что ты его пожалеешь и дашь. Очень часто его надежды оправдываются. Ну жалостливые мы, что поделать?!