Веселей, рабочий класс: как отдыхают простые американцы

Каждый год тысячи людей приезжают в «Яхт-клуб реднеков» (Redneck Yacht Club) в Юго-Западной Флориде, чтобы провести несколько дней в палатках с пикниками, выпивкой и катанием на квадроциклах, пикапах или траках по грязи.



Бруклинский фотограф Уэзли Манн запечатлел это ежегодное событие, проходящее на площади 3,5 квадратных километров в месте Пунта-Горда, которое также известно как Грязевой парк реднеков. Все желающие провести там время должны внести предварительную оплату.







Кроме этого, на территории почти не действуют какие-либо другие правила. По словам фотографа, там запрещены шесты для стриптиза, цепные пилы, огнестрельное оружие и нелегальные наркотики.



Манн описывает обстановку как порой устрашающую, но говорит, что часто одергивал себя, чтобы не относиться с предубеждением к посетителям грязевого парка. Парк полон людей во время летних патриотических праздников, например в День поминовения погибших в войнах (30 мая) или в День независимости, когда приезжают посетители всех возрастов.







Мужчина за рулем тюнингованного трака с флагом Конфедерации.







Несколько мальчиков позируют перед камерой в «Яхт-клубе реднеков».







Группа посетителей парка отдыхает и веселится в компании.







Несколько посетителей парка говорят друг с другом в кузове пикапа.

Квадроциклы очень популярны в парке . Парень с голым торсом позирует перед фотографом, стоя на квадроцикле.Грязевые трассы на территории «Яхт-клуба реднеков» тоже очень популярны: посетители гоняют по ним на своих квадроциклах, пикапах, джипах и грузовичках.Многие посетители любят демонстрировать свои огромные пикапы, рассекая на них по бескрайним грязевым просторам.«Яхт-клуб реднеков» привлекает людей всех возрастов и обоих полов , даже женщин с детьми.Женщины в парке также ездят на квадроциклах.Когда грузовики ездят по лужам, грязь разбрызгивается повсюду, в том числе и на флаги Конфедерации.Некоторым нравится общаться под пикапами , которые поднимаются и тюнингуются до тех пор, пока не станут очень высокими.Мужчина позирует в своем внедорожнике, где полностью отсутствуют боковые двери, из-за чего грязь легко попадает в салон.Некоторые носят маски, как, например, этот мужчина.Грязные части парка полны развлечений на любой вкус.Мужчины на фото катаются на квадроцикле с флагом Конфедерации . Ночью парк так же оживлен, как и днем. Люди сбиваются в компании, чтобы продолжать веселье.Группа парней и мальчиков помогает толкать пикап, застрявший в грязи.Мужчина залез в охлаждающий контейнер в поисках напитка.Посетители парка также собираются группами возле небольших водоемов на территории.Мужчина в солнечных очках рассекает на квадроцикле Kawaski по «Яхт-клубу реднеков» во Флориде . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)