Замок Золушки - символ Диснейленда, который появился через много лет после смерти Уолта Диснея

Замок Золушки - ожившая сказка в Диснейленде.
Мультфильмы Уолта Диснея знают дети во всем мире. Сказочные замки, волшебные наряды, красота и блеск с малых лет воспринимаются как нечто иллюзорно прекрасное. Однако есть в мире три места, где сказка оживает, и все, о чем грезилось в детстве, становится явью. Сюда с одинаковым восторгом приезжают и взрослые, и дети, чтобы своими глазами жемчужину архитектурного искусства - прекрасный Замок Золушки.
Величественный замок Золушки.
Диснейленд в Калифорнии, Волшебное Королевство во Флориде и Токийский Диснейленд – вот три места, где оживают мультфильмы Уолта Диснея. Посетители этих парков уверяют, что при виде той красоты, которая там царит, тает сердце самых заядлых скептиков.
Замок Золушки - лучшее место для фейерверков в Диснейленде.
Во Флориде можно увидеть замок Золушки, ставший символом творческого гения Уолта Диснея. Величественный «средневековый» замок с высокими шпилями и голубой крышей уже давно стал хрестоматийным образцом сказочной архитектуры.
Ночная подсветка замка Золушки.
Несмотря на то, что сегодня представить себе творчество Диснея без этого замка невозможно, построен он был уже после смерти легендарного мультипликатора. При жизни Уолт Дисней, мечтавший о строительстве парка развлечений, успел через десяток подставных фирм выкупить земли во Флориде, а вот строительство проходило уже под руководством его брата – Роя Диснея. Полностью строительство и оформление замка Золушки было завершено только в 2006 году, почти через 40 лет после смерти Уолта Диснея.
Рисунки на стенах замка Золушки.
Внутреннее убранство комнат замка не уступает его внешней помпезности. Одной из самых красивых считается так называемая «Королевская спальня», в которой мечтают побывать все поклонники Диснея. Как правило, ночь в этой спальне разыгрывается в качестве приза на ежегодных конкурсах, проводимых организацией Дисней Уорлд.
Замок Золушки - ожившая сказка в Диснейленде.
Посещение замка Золушки сродни путешествию на машине времени. Черпая вдохновение в стилистике XVII века, современные дизайнеры создали настоящий шедевр, создав атмосферу торжественности. Пол в спальне украшен мозаикой ручной работы, в убранстве комнат много изделий из натурального дерева, а в ванной – металлический бассейн, напоминающий о той эпохе, когда прислуга приносила воду для того, чтобы господа могли принять ванну.
Замок Золушки - символ фильмов Уолта Диснея.
Оформляя замок в классическом стиле, дизайнеры в то же время не забыли и о комфорте посетителей. Так, огромное зеркало в спальне магическим образом превращается в современный телевизор, перед сном есть возможность принять теплую ванну с проточной водой, а для удобства посетителей в здании работает лифт и при входе выдаются кресла-коляски тем, кому это необходимо.
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