Семейные тайны генсека Брежнева

Леонид Ильич Брежнев занимал высший пост Советского Союза – должность Генерального секретаря ЦК КПСС с 1966 по 1982 год. Так долго никому не доводилось постоять у руля СССР. Кто же были люди, окружавшие вождя в самой интимной, семейной, обстановке?
Большая семья Брежневых. В первом ряду: жена Виктория Петровна и сам Леонид Ильич с правнучкой Галей, во втором: зять Юрий Чурбанов, внуки Виктория (дочь Галины) и Леонид (сын Юрия), Галина с братом Юрием, Елена (жена Леонида), невестка Людмила (жена Юрия), внук Андрей.
Родители
Отец и мать Леонида Ильича – потомственные рабочие Илья Яковлевич Брежнев и Наталья Денисовна Мазалова – родились в нынешней Курской области.
Брат и сестра
Младший брат – Яков Ильич Брежнев (1912-1993). Был мало похож на Леонида Ильича: маленького роста, рыжеватый. Работал на металлургическом заводе начальником прокатного цеха, потом в Министерстве черной металлургии СССР. Пользовался успехом у женщин. Имел кличку «свадебный брат» – приглашался на застолья, брался решать личные дела просителей. Его принудительно лечили от хронического алкоголизма и возникших на этой печальной основе отклонений в психике. У Якова две дочери от первого брака – Елена и Мила, и дочь от второго.
Сестра – Вера Ильинична Брежнева (1910-1997). С момента переезда в Москву в 1966 году не работала, была замужем за Никифором Андреевичем Гречкиным, инженером.
Любовь Яковлевна Брежнева
Дочь Якова Ильича от второго брака. Прославилась своими связями с иностранцами. В 1990 году эмигрировала в США, в 1999 году выпустила книгу воспоминаний «Племянница генсека».
Виктория Петровна Брежнева (Денисова)
В 1925 году студент техникума Леонид Брежнев познакомился со студенткой Курского медицинского техникума Викторией. В 1928 году они расписались. Несмотря на карьеру мужа, всё свое время Виктория Петровна посвящала домашнему хозяйству, детям, внукам и правнукам.
В 1929 году у них родилась дочь Галина, в 1933 году – сын Юрий.
Галина Леонидовна Брежнева
Отличалась на редкость сильным, страстным, неугомонным характером. За годы своей жизни дочь вождя работала в цирке, в агентстве печати «Новости», в архивном управлении МИД СССР в ранге советника-посланника, в МГУ имени М.В.Ломоносова. Галина Леонидовна только официально трижды побывала замужем три раза и прославилась громкими романами.
Первый муж, акробат-силач Евгений Милаев, был старше Галины на 20 лет и растил двух детей. Ради него дочь первого секретаря (на тот момент) ЦК Компартии Молдавии убежала из дома и колесила по стране в качестве цирковой костюмерши. От этого брака родилась единственная дочь Галины Леонидовны – Виктория. Второй супруг, 18-летний иллюзионист Игорь Кио, был моложе Галины на 15 лет. Впрочем, и официальный брак их, взбесивший Леонида Ильича, продолжался всего 10 дней…
В 1971 году Галина Брежнева вышла замуж за подполковника МВД Юрия Чурбанова, который был моложе ее на 7 лет, оставил ради нее жену и детей, и стала его второй супругой. Для нее этот брак был третьим.
В 1987 году Чурбанов был арестован по подозрению в коррупции и исключён из рядов КПСС, приговорён Военной коллегией Верховного Суда СССР к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Пока он отбывал срок, Галина Брежнева подала на развод и раздел имущества.
Во время третьего замужества Галина завела громкий роман с артистом цыганского театра «Ромэн» Борисом Буряца. В то время дочери генсека было уже за 50, а возлюбленный был моложе ее на 17 лет.
Галина злоупотребляла алкоголем, после смерти отца оказалась под фактическим домашним арестом на даче. Попала на лечение в психиатрическую клинику, где и скончалась летом 1998 года.
Виктория Милаева
На фото: Брежнев с внучкой Викторией (слева от генсека), её вторым мужем Геннадием Варакутой и правнучкой Галей.
Первый муж Виктории – Михаил Филиппов, работал в Министерстве внешней торговли, затем в банке. Сегодня живет на Мальте. Второй супруг – Геннадий Варакута, дослужился до генерал-лейтенанта КГБ. После 1991 года развелся с Викторией, бизнесмен.
Галина Филиппова
У Виктории Евгеньевны в 1973 году родилась дочь (правнучка Леонида Брежнева) Галина Филиппова. На фото она на коленях у своей бабушки и тезки Галины Брежневой.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев с супругой Викторией Петровной и правнучкой Галей.
Галина Филиппова сегодня
Закончила филфак МГУ, побывала замужем, приобрела алкогольную зависимость… После многолетнего лечения в психиатрической клинике потеряла всё имущество. Сегодня живет в скромной квартире в Подмосковье, которую купил ей кто-то из родственников.
Юрий Леонидович Брежнев
Юрий Брежнев родился в 1933 году. Вершина карьеры: заместитель министра внешней торговли СССР. Всю жизнь занимался коллекционированием фарфоровых собачек. Есть четверо внуков и правнучка. Скончался в 2013 году в возрасте 80 лет.
Его жена: Людмила Владимировна Брежнева, в молодости была миловидной курносой блондинкой с нежной розовой кожей. Вела себя скромно. В отличие от других номенклатурных жен советской элиты умна и хорошо образована.
У них родилось двое сыновей: Леонид (1956 г.р.) – преподаватель химфака МГУ, бизнесмен, у него три дочери (Алина, Мария) и сын Юрий, бизнесмен.
Младший – Андрей Юрьевич Брежнев (1961 г.р.) экономист и российский политик, первый секретарь ЦК «Коммунистической партии социальной справедливости».
Андрей Юрьевич Брежнев
Внук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, сын Юрия Брежнева, советский экономист и российский политик. В 1983 году окончил факультет международных экономических отношений МГИМО.
Его первая супруга Надежда Лямина стала затем женой банкира Александра Мамута. Сын Леонид работает переводчиком в военном ведомстве, а сын Дмитрий окончил Оксфордский университет. Вторую супругу зовут Елена.
Леонид Ильич с женой и внуком Андреем на даче, 1971 год.
Леонид Юрьевич Брежнев
Внук генсека Брежнева, сын его сына Юрия. Занимается бизнесом. В начале 2000-х жил в квартире деда на Кутузовском проспекте, 26. Предприниматель. Четыре раза женат, трое детей.
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