15 самых страшных мифических существ за всю историю человечества
Человеческое воображение, особенно в кошмарных снах, способно породить образы ужасных чудовищ. Они являются из тьмы и вселяют необъяснимый страх. За всю многотысячелетнюю историю существования человечество верило в достаточно большое количество подобных монстров, имена которых старались даже не произносить, так как они олицетворяли вселенское зло.
15. Йови
Йови
Часто Йови сравнивают с более известным всем Бигфутом, но приписывают ему австралийское происхождение. По легенде, Йови жил исключительно в Блу Маунтин, в горном регионе, который расположен на западе от Сиднея. Образ этого монстра появился в фольклоре аборигенов, чтобы отпугивать европейских иммигрантов и переселенцев, хотя есть факты, свидетельствующие о том, что миф имеет более давнюю историю. Были люди, которые говорили о встрече с этим существом, которого считают «злым духом», хотя официальных подтверждений о нападении Йови на людей нет. Говорят, что при встрече с человеком Йови останавливается и пристально смотрит, а потом исчезает в густом лесу.
14. Гигантская анаконда
Гигантская анаконда
В эпоху колониальных войн, многие мифы появились или обрели новую жизнь в разных уголках мира. К примеру, в регионах Южной Америки стали поговаривать о существовании гигантских анаконд. Эти змеи достигают в длину до 5 м, а тело, в сравнении с обычными анакондами, у них гораздо массивнее. К счастью, никто еще не встречался с такой змеей, ни живой, ни мертвой.
13. Домовой
Домовой
Если углубиться в мифологию славян, то можно поверить в существование такого существа, как домовой. Это небольшого роста бородатый мужчина, который может жить в домашнем животном или даже вселиться в человека. Утверждают, что в каждом доме живет домовой, который отвечает за атмосферу в нём: если в доме порядок и согласие, то домовой добрый, если в доме часто ругаются, то домовой злой. Злой домовой способен устраивать постоянные несчастные случаи, которые делают жизнь невыносимой.
12. Буньип
Буньип
С головой крокодила и мордой собаки, с конским хвостом и плавниками, с большими клыками Буньип является достаточно большим монстром, который, как утверждают, живет на болотах и в других частях Австралии. Его имя происходит от слова «дьявол», но ему приписывают и множество других качеств. Чаще всего об этом монстре говорили в 19 веке, а сегодня считается, что существо до сих пор существует и живет на паритетных отношениях с местными. Больше всего в это верят аборигены.
11. Бигфут
Бигфут
Существо Бигфут известно всем. Это большое существо, которое живет в разных частях США. Он очень высокий, его тело покрыто шерстью черного или коричневого цвета. Говорят, что при встрече с ним человек цепенеет в прямом смысле этого слова, находясь под действием гипноза. Были люди, которые свидетельствовали о случаях, когда Бигфут забирал людей с собой в лес и держал их в своей берлоге долгое время. Правда это или нет, но образ Бигфута во многих вселяет страх.
10. Дзикининки
Дзикининки
Дзикининки – это особенное существо, рожденное японским фольклором. В прошлом это был человек, который после смерти трансформировался в ужасного монстра. Многие считают, что это приведение, питающееся человечиной, поэтому люди, которые в это верят, сознательно избегают посещения кладбищ. В Японии считают, что если человек очень жадный при жизни, после смерти превращается в дзикининки в наказание и испытывает вечный голод мертвечины. Внешне дзикининки похож на человека, но с непропорциональным телом, с большими святящимися глазами.
9. Йети
Йети
Это существо имеет тибетские корни. Исследователи считают, что йети переправился в Непал по следам переселенцев народности шерпа, эмигрантов с Тибета. Говорят, что он бродит по окрестностям, иногда метает огромные камни и страшно свистит. Йети ходит на двух ногах, его тело покрыто светлой шерстью, а во рту собачьи клыки. И простые люди, и исследователи утверждают, что встречались с этим существом в реальности. Поговаривают, что оно проникает в наш мир из потустороннего мира.
8. Чупакабра
Чупакабра
Чупакабра – это достаточно небольшое существо, но способное причинить много проблем. Впервые об этом монстре заговорили в Пуэрто-Рико, а позже и в других частях Южной и Северной Америки. «Чупакабра» в переводе означает «сосущий кровь коз». Это имя существо получило в результате большого количества необъяснимых смертей домашнего скота местного населения. Животные погибали от потери крови, через укусы на шее. Чупакабра был замечен и в Чили. В основном все свидетельства о существовании монстра устные, ни тела, ни фотографии его нет. Живым поймать монстра тоже никому не удалось, но он очень популярен во всем мире.
7. Жеводан-оборотень
Жеводан-оборотень
В период с 1764 по 1767 год Франция жила в большом страхе из-за оборотня, то ли волка, то ли собаки. Говорят, что за период своего существования монстр совершил 210 нападений на людей, из которых убил 113. Никто не хотел встречаться с ним. На монстра даже была открыта официальная охота королем Людовиком XV. Многие профессиональные охотники выслеживали зверя с целью убийства, но их попытки были тщетны. В результате его заговоренной пулей убил местный охотник. В чреве зверя были найдены людские останки.
6. Вендиго
Вендиго
В мифологии американских индейцев существовало кровожадное существо Вендиго, продукт проклятий. Дело в том, что в мифах алгонкинских племён утверждалось, что если при жизни человек был каннибалом и ел человеческое мясо, то превращается после смерти в Вендиго. Говорили и то, что он может вселиться в любого человека, завладев его душей. Вендиго в три раза выше человека, его кожа разлагается, а кости выпирают наружу. Это существо постоянно испытывает голод и жаждет человеческой плоти.
5. Гугаланна
Гугаланна
Шумеры, представители древней, но достаточно развитой цивилизации, создали свой эпос, в котором рассказывали о богах, богинях и их повседневной жизни. Одним из самых популярных эпосов был «Эпос о Гильгамеше» и рассказы о существе Гугаланне. Это существо в поисках царя убило большое количество людей, разрушало города. Гугаланна – это быкообразный монстр, которого боги использовали как орудие мести людям.
4. Мананангал
Мананангал
Как и вампиры, это существо испытывает постоянную жажду крови. Оно также пожирает человеческие сердца и обладает способностью отсоединять верхнюю часть своего тела и проникать в дома людей, особенно в дома, где живут беременные женщины, чтобы напиться их кровью и выкрасть ребенка с помощью своего длинного языка. Но это существо смертное и его можно убить, посыпав солью.
3. Черная Аннис
Черная Аннис
Черная Аннис, как воплощение зла, известна всем в Британии, особенно в сельских регионах. Она является главной героиней местного фольклора 19 столетия. У Аннис синего цвета кожа и страшная улыбка. Дети должны были избегать встречи с ней, так как она питалась детьми и овцами, которых обманом или силой забирала из домов и дворов. Из кожи детей и овец Аннис делала пояса, которые затем носила на себе десятками.
2. Диббук
Диббук
Самое страшное из самых страшных, Диббук, является главным героем еврейской мифологии. Этот злой дух считается самым жестоким. Он способен разрушить жизнь любого и уничтожить душу, при этом человек не будет осознавать то, что с ним происходит и постепенно погибать.
1. Кощей
Кощей
«Сказка о Кощее Бессмертном» принадлежит мифологии и фольклору славян и рассказывает о существе, которое нельзя убить, но которое портит жизнь всем. Но у него есть слабое место – его душа, которая находится на конце иглы, которая спрятана в яйце, что находится внутри утки, которая сидит внутри зайца. Заяцсидит в крепком сундуке на верхушке самого высокого дуба, растущего на сказочном острове. Одним словом, путешествие на этот остров приятным назвать трудно.
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