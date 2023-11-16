Чистой воды случайность, или 10 увлекательных историй появления популярных напитков и продуктов

Чистой воды случайность.
Пожалуй, многие хотя бы раз задумывались, почему мороженое накладывают в вафельный стаканчик или как появились чипсы и кока-кола. Если кто-то считает, что шеф-повар или сотрудники пищевой компании просто бесконечно экспериментировали, чтобы создать тот самый продукт, который завоюет мир, будет разочарован – это не так. На самом деле зачастую лучшим изобретателем оказывается чистой воды случайность.
1. Мороженое на палочке
Фруктовое мороженое на палочке.
В 1905 году 11-летний Фрэнк Эпперсон изобрел «Попсикл» - фруктовое мороженое на палочке. Ребенок случайно оставил на крыльце дома стакан с лимонадом. Поскольку ночью ударил мороз, утром ребенок нашел ледяной цилиндр со вмерзшей в него палочкой. Юный «изобретатель» попробовал лизать замороженный на палочке лимонад, и ему это понравилось. Затем он начал продавать подобную смесь соседям и друзьям в своем районе, а в 1924 году Фрэнк запатентовал свое изобретение, назвав его «Popsicle» («Попсикл»).
2. Печенье с шоколадной крошкой
Вкусняшка-случайность.
В 1930 году Рут Уэйкфилд изобрела печенье с шоколадной крошкой. Всё получилось случайно. Рут вместе с мужем владели небольшой гостиницей под названием Toll House Inn. Однажды хозяйка делала шоколадное печенье для своих гостей и обнаружила, что у нее кончился тертый шоколад, один из ключевых ингредиентов. Вместо того, чтобы бежать в магазин, Рут просто мелко нарезала обычную шоколадку Nestle и положила его в тесто для печенья, полагая, что шоколад растает в духовке. Вместо этого появилось печенье с шоколадной крошкой.
3. Стаканчики для мороженого
Вафельные стаканчики для мороженого.
В 1904 году Арнольд Форначу придумал съедобные вафельные стаканчики для мороженого (стоит отметить, что помощью другого продавца). В этот жаркий летний день он продавал мороженое на выставке, и оно разлеталось почти мгновенно. В конце концов, у Арнольда закончились пластиковые стаканчики, в которых в то время продавалось мороженое. К счастью, рядом с ним Эрнест Хамви продавал горячие вафли. Он показал Арнольду, как можно свернуть вафли так, чтобы сделать из них конусы, в которые помещалось бы много мороженого.
4. Сэндвич
Идеальный способ поесть, не отвлекаясь от своего любимого дела.
В 1700-х годах Джон Монтэгю, 4-й граф Сэндвич, обнаружил, что два куска хлеба с говядиной, листьями салата, помидорами, луком и горчицей между ними, понравились ему на вкус. Самая популярная теория гласит, что граф был заядлым картежником, и чтобы не прерываться на еду и не пачкать руки, просил принести ему за картежный стол мясо между двумя тонкими ломтиками хлеба. Таким образом, он мог перекусить, не испачкавшись и не отвлекаясь от игры.
5. Тофу
Тофу - популярный вегетарианский продукт.
Есть много историй относительно того, как и почему был изобретен тофу, приведем лишь одну из самых оригинальных. Согласно легенде, древнекитайский повар случайно уронил кусочек нигари в горшок соевого молока. Возник эффект свертывания, благодаря которому и образовался тофу. Повар угостил новым веществом своих клиентов, и им всем понравилось. По сей день люди едят тофу в качестве заменителя мяса или как здоровый вегетарианский продукт. Самое замечательное в нем, так это то, что тофу принимает вкус того блюда, в котором готовится.
6. Картофельные чипсы
Ну ОЧЕНЬ тонкий картофель.
В 1853 году Джордж Крам работал в ресторане Moon’s Lake Lodge шеф-поваром. Однажды капризный клиент заказал порцию жареного картофеля, но ему не понравилась его толщина. Поэтому он отправил блюдо обратно на кухню, чтобы переделать его, нарезав картофель тоньше. Его просьбу удовлетворили, но клиент снова заявил, что картофель нарезан слишком толсто. Устав от жалоб, Джордж взял картофель и нарезал его толщиной с бумагу, прожарив ломтики до хруста и посолив их. К удивлению шеф-повара, подобное блюдо пришлось по вкусу посетителю. Так появились картофельные чипсы.
7. Кукурузные хлопья
Аппетитные кукурузные хлопья.
В XIX веке Уильям и Джон Келлог изобрели кукурузные хлопья. Эти два брата работали в санатории Battle Creek Sanitarium и как-то решили приготовить из подмокшей испорченной кукурузной муки тесто. Когда тесто получилось с комочками и хлопьями, братья, у которых было мало денег, решили попробовать пожарить эти хлопья.
8. Фруктовая вода с колотым льдом
Фруктовая вода с колотым льдом.
В конце 1950-х Омар Кнедлик изобрел Slurpee — фруктовую воду с колотым льдом. Кнедлик владел небольшим ресторанчиком, и однажды у него сломался аппарат для насыщения воды углекислым газом. Поэтому он был вынужден сделать себе запас из газированной воды, которую он поставил в холодильник. Поскольку вода простояла в холодильнике достаточно долго, она наполовину замерзла, превратившись в «кисель». Предприниматель попробовал продать такую воду клиентам, и она на удивление начала пользоваться спросом.
9. Dippin' Dots
Тот самый разноцветный Dippin' Dots.
В 1988 году микробиолог Курт Джонс изобрел необычный десерт в виде маленьких замороженных капелек, которые таяли во рту. На самом деле, Джонс пытался выяснить, как кормить коров быстрее и легче, при этом используя меньше корма. Он заморозил партию коровьего корма при температуре около -212 градусов Цельсия, и получившиеся гранулы можно было легко давать коровам. Позже Джонс обнаружил, что этот же метод можно использовать с едой для людей. Он протестировал его с помощью мороженого и создал Dippin' Dots.
10. Coca-Cola
Напиток, созданный любителем морфия.
В 1886 году Джон Пембертон изобрел Coca-Cola. Он был раненым ветераном, зависимым от морфия (в то время это вещество давали в госпиталях для обезболивания). Поэтому неудивительно, что Пембертон хотел создать замену морфию, чтобы облегчить свою зависимость. Он много экспериментировал, пока не разработал формулу с небольшим количеством кокаина и орехами кола, растворяемыми в вине. Позже из рецепта убрали кокаин, а еще позже вино.
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