Почему шоколад «седеет», вреден ли он и как выбрать качественный продукт

Шоколад будто покрывается седоватым налетом
Замечали, как со временем конфеты или плитка шоколада белеют? Будто покрываются сверху седоватым налетом. Кого-то этот факт не смущает. Другие же считают, что шоколад испортился и есть его уже не стоит. Где правда и на самом ли деле опасно употреблять «седые» сладости - расскажет Novate.ru.
1. Состав и внешний вид
У качественного шоколада твердая поверхность, других критериев нет / Фото: pbs.twimg.com
У качественного шоколада твердая поверхность, других критериев нет. Да, на плитке возможен рисунком, она может быть волнистой или ровной, матовой или блестящей, но на структуре это не должно никак сказываться. В идеале шоколад включает всего три ингредиента: масло какао, получаемое из какао-бобов, сахарной пудры и тертого какао. Так что чем короче список компонентов, тем качественнее продукт. Также в сладость могут добавить сухое молоко, лецитин и ванилин.
Обращайте внимание на пометку: ГОСТ или ТУ / Фото: i.pinimg.com
Однако недобросовестные производители используют вместо натуральных компонентов дешевые заменители растительных жиров. В итоге выходит уже не шоколад, а кондитерская плитка. Обращайте внимание на пометку: ГОСТ или ТУ. С ГОСТом все понятно - это значит, что продукция выпускается по определенным стандартам. А вот ТУ - это технические условия, которые производители регламентируют на свое усмотрение. Так что тут больше шансов попасть на продукт, у которого «шоколад» - только название.
2. Маркировка
Перед покупкой обязательно изучайте этикетку / Фото: irecommend.ru
Перед покупкой обязательно изучайте этикетку. Кроме состава, на качественном шоколаде также обозначается наименование, вес, сведения о пищевых добавках, количество ккал и БЖУ на 100 г продукта. Если в товаре содержится больше 20% жира, должна указываться и доля насыщенных жирных кислот. Ну и, конечно же, срок годности шоколада, дата изготовления, при каких условиях хранить, есть ли ГМО. Как видите, список довольно обширный, так что не стоит доверять шоколадкам с мини-описанием на этикетке.
3. «Седой» шоколад
Белый налет на плитке или конфетах - признак того, что сладости неправильно хранили / Фото: cdn.fishki.net
Белый налет на плитке или конфетах - признак того, что сладости неправильно хранили. Однако такой шоколад полностью безвреден и ничем не отличается от обычных плиток. К тому же, это свидетельствует о натуральности продукта, ведь заменители какао-масел не покрываются белым налетом. Согласно ГОСТу, шоколад нужно хранить при температуре +5…+22 градуса, влажности воздуха - до 70% и в помещении с хорошей вентиляцией. Если не хотите, чтобы плитка «поседела», не кладите ее в холодильник и не допускайте растаивания. А еще держите от шоколада подальше продукты со специфическими ароматами.
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