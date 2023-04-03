Почему шоколад «седеет», вреден ли он и как выбрать качественный продукт

Шоколад будто покрывается седоватым налетом

1. Состав и внешний вид

У качественного шоколада твердая поверхность, других критериев нет / Фото: pbs.twimg.com

Обращайте внимание на пометку: ГОСТ или ТУ / Фото: i.pinimg.com

2. Маркировка

Перед покупкой обязательно изучайте этикетку / Фото: irecommend.ru

3. «Седой» шоколад

Белый налет на плитке или конфетах - признак того, что сладости неправильно хранили / Фото: cdn.fishki.net