Популярные вещи, появлению которых мир обязан русским

Странные и полезные изобретения русских, которые сделали мир лучше.
Периодическая таблица Менделеева, космический спутник, наркоз, парашют и даже один из первых автомобилей - все это далеко не полный перечень того, что было придумано русскими исследователями в разные времена. На счету ученых и изобретателей много одновременно важных вещей, которые изменили мир в XX веке в лучшую сторону.
1. Аэродинамика
Аэродинамика - это хорошо.
Та вещь, о которой большинство людей совсем и не думают в повседневной жизни, но с которой сталкиваются постоянно. Корабли, самолеты, ракеты, автомобили и даже одежда! Все эти и еще многие другие вещи зависят от аэродинамики. Своим появлением эта наука обязана русскому ученому Николаю Егоровичу Жуковскому, который в 1904 году работал над теорией подземной силы крыла летательного аппарата. Именно он и заложил теоретические основы данной науки, став ее отцом-основателем.
2. Тетрис
Создатель игры, которую знает весь мир.
Около 30 лет назад в Советском Союзе была очень популярна головоломка «пентамино». Именно на ее основе научный сотрудник Вычислительного центра АН СССР Алексей Пажитнов напишет программу для своего «Электроника-60». Именно так и появится самая известная и узнаваемая игра в истории электронных вычислительных машин. К слову, сначала Пажитнов сделал для своего ПК именно компьютерную версию «пентамино». Идея о том, чтобы заставить фигурки падать в стакан, пришла чуть позже.
3. Терменвокс
Очень странный инструмент.
Нельзя не вспомнить и о том, что именно в России был изобретен самый странный музыкальный инструмент. На заре появления этого устройства люди утверждали, что терменвокс издает «космические звуки». Со звуком в космосе на самом деле дела обстоят не очень хорошо, но данный инструмент действительно издаёт что-то нереальное. Создал его Лев Тремен в 1919 году.
4. Видеомагнитофон
Светлая голова.
В эпоху смартфонов и компьютеров сложно поверить, но когда-то была такая вещь, которая показывала «цветные картинки» на телевизоре со специальных пленочных кассет. Называлась данная вещица видеомагнитофон, и всю вторую половину XX столетия она была невероятно популярная и востребованная в каждом домохозяйстве цивилизованного мира.
Эта вещь была изобретена под руководством инженера Александра Матвеевича Понятова. Он покинул территорию России после гражданской войны, эмигрировав в США. По некоторым сведениям, во времена Гражданской войны он воевал за белых. В конечном итоге именно Понятов станет создателем компании Ampex и первого коммерческого магнитофона в 1956 году.
5. Тэди Бэр
И даже главный мишка Америки.
Наверняка многие видели этого милого медвежонка. Невероятно популярная игрушка в США также был создана русским эмигрантом. По некоторым данным, своим появлением знаменитый американский плюшевый медведь обязан карикатуре в газете, которая была сделана на тогдашнего президента Теодора Рузвельта.
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