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Популярные вещи, появлению которых мир обязан русским


Странные и полезные изобретения русских, которые сделали мир лучше.

Странные и полезные изобретения русских, которые сделали мир лучше.

Периодическая таблица Менделеева, космический спутник, наркоз, парашют и даже один из первых автомобилей - все это далеко не полный перечень того, что было придумано русскими исследователями в разные времена. На счету ученых и изобретателей много одновременно важных вещей, которые изменили мир в XX веке в лучшую сторону.

1. Аэродинамика


Аэродинамика - это хорошо.

Аэродинамика - это хорошо.

 

Та вещь, о которой большинство людей совсем и не думают в повседневной жизни, но с которой сталкиваются постоянно. Корабли, самолеты, ракеты, автомобили и даже одежда! Все эти и еще многие другие вещи зависят от аэродинамики. Своим появлением эта наука обязана русскому ученому Николаю Егоровичу Жуковскому, который в 1904 году работал над теорией подземной силы крыла летательного аппарата. Именно он и заложил теоретические основы данной науки, став ее отцом-основателем.

2. Тетрис


Создатель игры, которую знает весь мир.

Создатель игры, которую знает весь мир.

 

Около 30 лет назад в Советском Союзе была очень популярна головоломка «пентамино». Именно на ее основе научный сотрудник Вычислительного центра АН СССР Алексей Пажитнов напишет программу для своего «Электроника-60». Именно так и появится самая известная и узнаваемая игра в истории электронных вычислительных машин.
К слову, сначала Пажитнов сделал для своего ПК именно компьютерную версию «пентамино». Идея о том, чтобы заставить фигурки падать в стакан, пришла чуть позже.

3. Терменвокс


Очень странный инструмент.

Очень странный инструмент.

 

Нельзя не вспомнить и о том, что именно в России был изобретен самый странный музыкальный инструмент. На заре появления этого устройства люди утверждали, что терменвокс издает «космические звуки». Со звуком в космосе на самом деле дела обстоят не очень хорошо, но данный инструмент действительно издаёт что-то нереальное. Создал его Лев Тремен в 1919 году.

 

4. Видеомагнитофон


Светлая голова.

Светлая голова.

 

В эпоху смартфонов и компьютеров сложно поверить, но когда-то была такая вещь, которая показывала «цветные картинки» на телевизоре со специальных пленочных кассет. Называлась данная вещица видеомагнитофон, и всю вторую половину XX столетия она была невероятно популярная и востребованная в каждом домохозяйстве цивилизованного мира.

Эта вещь была изобретена под руководством инженера Александра Матвеевича Понятова. Он покинул территорию России после гражданской войны, эмигрировав в США. По некоторым сведениям, во времена Гражданской войны он воевал за белых. В конечном итоге именно Понятов станет создателем компании Ampex и первого коммерческого магнитофона в 1956 году.

5. Тэди Бэр


И даже главный мишка Америки.

И даже главный мишка Америки.

 

Наверняка многие видели этого милого медвежонка. Невероятно популярная игрушка в США также был создана русским эмигрантом. По некоторым данным, своим появлением знаменитый американский плюшевый медведь обязан карикатуре в газете, которая была сделана на тогдашнего президента Теодора Рузвельта.

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