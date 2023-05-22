Из мясных консервов в навязчивую рекламу: как появился спам

О том, что такое спам, сегодня знает, пожалуй, каждый пользователь Интернета - бороздить просторы Всемирной паутины и не наткнуться на раздражающую рекламную рассылку попросту невозможно. А вот об истории зарождения как самого явления, так и термина, его обозначающего, известна далеко не всем. И напрасно, ведь она довольно занимательна, ведь первая рассылка ненужной рекламы появилась еще задолго до изобретения Интернета, а слово «спам» пришло в Сеть из...мясных консервов времен Второй мировой войны.
Ненужная реклама стала сыпаться на человека еще полтора века назад. /Фото: kasperskydaily.com
Считается, что первую спам-рассылку, которая не была напечатана на бумаге получили в 1864 году клиенты Western Union после того, как компания разрешила рассылать сообщения по спискам адресов. Следующими, кто решил воспользоваться подобной услугой, стали владельцы стоматологической клиники. Оба раза лишняя реклама распространялась с помощью телеграфных проводов.
Телеграфный столб - первый разносчик спама. /Фото: artsy.net
А вот специальный термин для таких рассылок появился гораздо позже: долгое время это явление вообще никак не называлось. Зато его появлению способствовало удивительное совпадение трех обстоятельств: исторический курьёз, комики из Monthy Python и предтеча Интернета.
Слово, которое теперь ассоциируют с навязчивой рекламой, придумала компания, занимающаяся производством мясных консервов - SPAM. Фирма была официальным поставщиком британской армии во время войны и участником ленд-лиза. После окончания войны на складах компании остались огромные залежи не отправленных на фронт консервов. И с ними нужно было срочно что-то делать.
SPAMа много не бывает. /Фото: thepinprick.com
Тогда-то владельцы компании и принялись использовать прием агрессивной рекламной кампании: буквы SPAM были буквально везде - в витринах магазинов, в журналах и газетах и даже на общественном транспорте. В какой-то момент эта навязчивость настолько надоела, что юмористы из британского комедийного шоу Monthy Python сняли о них скетч, и слово стало нарицательным для навязчивой рекламы.
Самая навязчивая реклама послевоенного периода. /Фото: pikabu.ru
На просторах же Всемирной паутины спам появился в 1986 году стараниями финансовой пирамиды с говорящим названием «заработай кучу денег». Именно она и запустила первую в истории коммерческую рассылку, причем произошло это в предшественнике интернета — сети USENET. Тогда же за явлением навязчивой рекламы в виртуальном пространстве закрепилось название «спам».
USENET стал Родиной спама в привычном для нас виде. /Фото: itsec.ru
Но этот первый опыт не стал причиной распространения явления раздражающей рекламы. А вот второе обращение к такому способу заработать произошло в 1996 году. USENET-рассылка Лоренса Кантера и Марты Сигель была представлена сообщениями с предложением юридической помощи в оформлении грин-карты.
Эту рекламу также быстро, как и «консервную» когда-то, пользователи сети буквально возненавидели. А вот авторы рассылки неплохо заработали благодаря спаму: так, согласно их заявлениям, прибыль от нее составила около 100 тысяч долларов. Позже USENET был заменен на привычный для нас Интернет, туда же перекочевала и идея навязчивой рекламы, на которой, несмотря на действия провайдеров, и сегодня зарабатывают немалые деньги.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии