Из мясных консервов в навязчивую рекламу: как появился спам

Ненужная реклама стала сыпаться на человека еще полтора века назад. /Фото: kasperskydaily.com

Телеграфный столб - первый разносчик спама. /Фото: artsy.net

SPAMа много не бывает. /Фото: thepinprick.com

Самая навязчивая реклама послевоенного периода. /Фото: pikabu.ru

USENET стал Родиной спама в привычном для нас виде. /Фото: itsec.ru