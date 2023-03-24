15 странных вкусовых сочетаний в знакомых блюдах, которые заграницей считаются лакомствами

1. Картошка фри с мороженым

Популярный в США вариант заказа в фаст-фуде. /Фото: o-daeda.ru

2. Сыр, мед и растворимый кофе

Тот случай, когда сыр подают не к кофейному напитку. /Фото: galenagoodwin.com

3. Глазированный сырок

Оказывается, сырок можно есть...горячим. /Фото: blogspot.com

4. Банан с беконом

Нетривиальная для нашего человека закуска. /Фото: tveda.ru

5. Сладкие помидоры

Трудно представить, что на помидоре не соль, а сахар. /Фото: delovkusa.ru

6. Чипсы и шоколад

Любят в Америке снеки и фаст-фуд со сладостями сочетать. /Фото: cosmo.com.ua

7. Апельсин с солью

Пожалуй, самый оригинальный выбор специи для цитрусовых. /Фото: mishry.com

8. Жареный виноград

Виноград на сковородке где-то является нормой. /Фото: povarenok.ru

9. Варенье из перца чили

Нетривиальная альтернатива соусу чили. /Фото: livejournal.com

10. Огурцы и мед

Соленые огурцы с медом, оказывается, популярная закуска. /Фото: maxmenu.ru

11. Огуречный торт

Огурцы могут стать кондитерским шедевром. /Фото: tveda.ru

12. Кофе, розмарин и чеснок

Странный вариант приготовления кофе очень популярен в Турции. /Фото: gastronom.ru

13. Жареный шоколадный батончик

Шотландцы, оказывается, не только мужские юбки носят, но и батончики жарят. /Фото: grandkulinar.ru

14. Картофельная запеканка с маршмеллоу

Картошка с маршмеллоу - не то десерт, не то закуска. /Фото: grandkulinar.ru

15. Баклажаны и мед

Баклажаны с медом по-андалузски, хоть и странные, но вкусные. /Фото: vestikavkaza.ru