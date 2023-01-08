Удивительные истории о выживании

Голливуд обожает истории выживания. Когда Арону Ралстону ради спасения своей жизни пришлось ампутировать собственную зажатую валуном руку, киношники не упустили шанса сделать из этой истории захватывающий фильм под названием «127 часов» и получить за него несколько вожделенных статуэток.



Однако есть и другие, не менее достойные «Оскара» истории, до которых Голливуд пока не добрался:



1. Антарктический ад Дугласа Моусона

2. История марафонца, потерявшегося в Сахаре

3. История человека, который выжил в австралийской пустыне, питаясь лягушками

4. История девочки, которую «удочерила» семья обезьян

5. История человека, который три дня простоял по пояс в дерьме