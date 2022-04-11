17 снимков о буднях веселых и находчивых работников ЖКХ

Креатив от ЖКХ.
Печальная данность такова, что службы жилищно-коммунального хозяйства далеко не всегда добросовестно подходят к выполнению своих обязанностей. Это в свою очередь создает благодатную почву для всевозможных шуток и даже казусов. Примеры и тех и других, мы собрали в нашем обзоре.
1. Борьба с крысами
Хитрая и коварная крыса.
2. Предсказания от ЖКХ
Убедительное объявление.
3. «Лифтеры тоже люди и не хотят по лестнице подниматься!»
Измученные жильцы.
4. Первый снег, как звоночек, что пора красить лавки и ремонтировать дороги
Своевременно окрашено.
5. Стена - не помеха!
Надежность.
6. Вот, как выглядит безопасность!
надежная конструкция.
7. Труба, видимо, для экстренного торможения...
Забота о населении.
8. О, это похоже на начало продолжительного ремонта
Масштабный ремонт.
9. А они ведь предупреждали...
Никаких преград.
10. На границе двух миров
Расположение люка.
11. Чтоб не замерз!
Утепление.
12. Трендовая изоляция в эко-стиле
Экодизайн.
13. Посадили дерево...
Сделано на совесть.
14. «Какая клумба? Нету здесь никаких клумб!»
«Не будем!»
15. Альпы в центре города
Горы.
16. Удивительно! Вроде бы входишь и сразу выходишь...
Таинственная дверь.
17. Немного облагородили подъезд
Сюрприз!
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