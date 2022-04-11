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17 снимков о буднях веселых и находчивых работников ЖКХ


Креатив от ЖКХ.

Креатив от ЖКХ.

Печальная данность такова, что службы жилищно-коммунального хозяйства далеко не всегда добросовестно подходят к выполнению своих обязанностей. Это в свою очередь создает благодатную почву для всевозможных шуток и даже казусов. Примеры и тех и других, мы собрали в нашем обзоре.

1. Борьба с крысами


Хитрая и коварная крыса.

Хитрая и коварная крыса.

 

2. Предсказания от ЖКХ


Убедительное объявление.

Убедительное объявление.

 

3. «Лифтеры тоже люди и не хотят по лестнице подниматься!»


Измученные жильцы.

Измученные жильцы.

 

4. Первый снег, как звоночек, что пора красить лавки и ремонтировать дороги


Своевременно окрашено.

Своевременно окрашено.

 

5. Стена - не помеха!


Надежность.

Надежность.

 

6. Вот, как выглядит безопасность!


надежная конструкция.

надежная конструкция.

 

7. Труба, видимо, для экстренного торможения...


Забота о населении.

Забота о населении.

 

8. О, это похоже на начало продолжительного ремонта


Масштабный ремонт.

Масштабный ремонт.

 

9. А они ведь предупреждали...


Никаких преград.

Никаких преград.

 

10. На границе двух миров


Расположение люка.

Расположение люка.

 

11. Чтоб не замерз!


Утепление.

Утепление.

 

12. Трендовая изоляция в эко-стиле


Экодизайн.

Экодизайн.

 

13. Посадили дерево...


Сделано на совесть.

Сделано на совесть.

 

14. «Какая клумба? Нету здесь никаких клумб!»


17 снимков о буднях веселых и находчивых работников ЖКХ

«Не будем!»

 

15. Альпы в центре города


Горы.

Горы.

 

16. Удивительно! Вроде бы входишь и сразу выходишь...


Таинственная дверь.

Таинственная дверь.

 

17. Немного облагородили подъезд


Сюрприз!

Сюрприз!

 

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17 снимков о буднях веселых и находчивых работников ЖКХ

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17 снимков о буднях веселых и находчивых работников ЖКХПодписаться на мой Instagram
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