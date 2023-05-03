Конструкцию экзоскелета люди подсмотрели у насекомых. И как показывает практика, экзоскелет увеличивает физические способности человека в разы. Точно так же внешний скелет работает и у насекомых. Но как же крепятся к такому скелету мускулы, и что защищает органы?
Несмотря на фактическое наличие скелета, насекомые относятся к классу беспозвоночных. Скелет человека, как и множества млекопитающих, расположен внутри тела и включает в себя позвоночник, рёбра и конечности. К скелетным костям крепятся мышцы, которые приводят его в движение. Насекомые же «вывернуты наизнанку».
Хитиновый экзоскелет покрывает всё тело насекомого. Мускулы соединяются с ним изнутри. Плотная оболочка-скелет, которую называют кутикулой, закрывает даже глаза и усики. Внешний скелет состоит из целлюлозы, жиров, воска и белка, который придаёт ему высокую прочность, не утяжеляя. В подвижных частях, например там, где сгибаются лапки, образуется мягкая плёнка. Кроме того, экзоскелет не пропускает воздух и влагу, не чувствует холода и тепла. Может показаться, что такой скелет — совершенная конструкция. Однако у него есть огромный минус. Оболочка не увеличивается вместе с тельцем насекомого, время от времени кутикулу приходится сбрасывать или, проще говоря, линять. Периодичность линьки у всех насекомых разная, некоторые сбрасывают до 20 кутикул за всю жизнь. Или, как мы теперь уже знаем, 20 экзоскелетов.
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Скелет насекомых находится снаружи, а не внутри их тел
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