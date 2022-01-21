то заставило самого популярного в СССР американского актера свести счеты с жизнью

Актер, певец, общественный деятель Дин Рид | Фото: kino-teatr.ru и dean-reed.ru
22 сентября известному американскому актеру, певцу и общественному деятелю Дину Риду могло бы исполниться 79 лет, но в 1986 г. он ушел из жизни при загадочных обстоятельствах. Его нашли мертвым в озере возле его дома в Берлине, а после тело поспешно кремировали. Артист был родом из Денвера (США), но из-за своих политических взглядов был вынужден уехать оттуда, и поэтому был желанным гостем во всех соцстранах. В СССР Дин Рид пользовался невероятной популярностью.
Дин Рид в фильме *Монолог*, 1971 | Фото: kino-teatr.ru
Дин Рид | Фото: kino-teatr.ru
Его музыкальная карьера началась в США, но песни Дина Рида пользовались большей популярностью в странах Латинской Америки. После нескольких успешных гастролей он решил остаться в Аргентине, где записывал альбомы, снимался в фильмах и вел телепрограмму. Кроме того, артист принимал активное участие в общественно-политической жизни, выступая против ядерных испытаний и войны во Вьетнаме. Он устраивал благотворительные концерты, участвовал в антивоенных митингах и критиковал американскую политику. Из-за своих взглядов он был вынужден уехать из Аргентины, какое-то время жил в Италии, а потом поселился в ГДР.
Самый популярный в СССР американский актер и певец | Фото: macbion.narod.ru
Актер, певец, общественный деятель Дин Рид | Фото: kino-teatr.ru
Убеждения, из-за которых Дин Рид стал нежеланным гостем на родине, обеспечили ему радушный прием в СССР. Впервые он приехал сюда в 1965 г., а после бывал довольно часто и даже давал концерты на БАМе. Дин Рид снимался в фильмах в СССР и в Восточной Европе, которые пользовались огромной популярностью у советских зрителей, особенно вестерны, где Гойко Митич играл благородных индейцев, а Дин Рид – честных ковбоев. В США его прозвали Красным Ковбоем и Красным Элвисом, однако, несмотря на свои левые взгляды, артист не объявлял себя коммунистом, ни в одной стране не вступил в социалистическую партию, не отказывался от американского гражданства и не уставал признаваться в любви простым американцам.
Самый популярный в СССР американский актер | Фото: ria.ru
Актер, певец, общественный деятель Дин Рид | Фото: kino-teatr.ru и sobytiya.net.ua
С 1979 по 1985 гг. Дин Рид активно гастролировал, выступал на политических митингах, снимался в кино и записывал диски. В 1985 г. в США вышел документальный фильм об артисте под названием «Американский бунтарь», после чего его пригласили принять участие в телешоу «60 минут». Дин Рид очень надеялся на то, что это поможет его соотечественникам понять его позицию и поспособствует росту его популярности на родине. Однако авторы преследовали другие цели, и на экранах артист предстал как ярый сторонник коммунистического режима и противник «демократических ценностей». В Берлин певец вернулся в расстроенных чувствах.
Дин Рид в фильме *Братья по крови*, 1975 | Фото: kino-teatr.ru
Дин Рид в фильме *Улыбнись, ровесник!* | Фото: kino-teatr.ru
Через полтора месяца после выхода в эфир программы «60 минут», в июне 1986 г. Дина Рида нашли мертвым в озере возле его дома. В официальном заключении было указано, что смерть наступила в результате несчастного случая. Согласно основной версии, в тот день актер поссорился с женой, сел за руль, врезался в дерево, вылетел из машины, упал в озеро и утонул. Однако многие поклонники певца и актера сомневаются в том, что это был несчастный случай. Американские родственники Дина Рида были уверены в том, что его убили из-за того, что после длительного пребывания на Востоке он выразил желание вернуться на Запад. В зарубежных газетах даже писали о том, что его убийство связано с «террористической деятельностью спецслужб коммунистического режима ГДР». Выдвигалась версия и о том, что Дин Рид был завербован КГБ, а ЦРУ, узнав об этом, ликвидировало опасного агента.
Дин Рид | Фото: kino-teatr.ru и 7days.ru
В «Литературной газете» в 1986 опубликовали интервью со вдовой Дина Рида, актрисой Ренатой Блюме, в котором она заявляла: «Любые предположения о том, что моего мужа убили – самая отвратительная клевета. Такие домыслы только оскорбляют память о Дине, причиняя боль мне и нашей дочери. Мой муж утонул. Его нашли в озере мертвым. В последнее время у Дина резко ухудшилось здоровье: у него было больное сердце. Что касается предположения, что он хотел вернуться в США – и это абсолютная ложь. Ничего подобного он делать не собирался». В то же время в интервью другим изданиям Блюме говорила, что сомневается в версии самоубийства и склоняется к мысли о том, что это был несчастный случай, а в другой раз заявила о том, что мужа убили.
Самый популярный в СССР американский актер | Фото: tvc.ru
После того, как были рассекречены документы службы госбезопасности ГДР, обнаружилось предсмертное письмо артиста, в котором он просил прощения у близких за то, что решил покончить с собой. Графологическая экспертиза подтвердила подлинность письма. В медицинском заключении указано, что в результате вскрытия установили, что перед смертью Дин Рид принял таблетку сильнодействующего снотворного. Если верить этим документам, версия самоубийства была все-таки верной: артист уснул за рулем и погиб. Но до сих пор остаются не до конца проясненными причины, побудившие певца и актера покончить с собой. Некоторые биографы склоняются к версии о том, что после неудачного телеэфира в США и утраченной надежды на возвращение на родину Дин Рид впал в депрессию, которая и привела к трагическим последствиям. Однако это остается на уровне предположений, и причины гибели артиста до сих пор – загадка.
Актер, певец, общественный деятель Дин Рид | Фото: tunnel.ru
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