Маятник, скелет, бассейн: 5 архитектурных технологий, которые не позволяют небоскребам упасть

1. Стальной скелет

Самый известный небоскреб со стальным скелетом. /Фото: bashni.info

Стальной скелет во время строительства Эмпайр-стейт-билдинг. /Фото: rambler.ru

2. Эффект пирамиды







Коническая форма не позволяет ей упасть. /Фото: vk.com

Объемная модель подвешенной конструкции башни. /Фото: free3d.com

3. Здание-ветрорез

Самый высокий небоскреб в мире - типичный ветрорез. /Фото: mentamore.com

«Бурдж-Халифа» во время строительства. /Фото: kuku.travel

4. Маятниковый баланс

Знаменитая тайваньская башня. /Фото: orangesmile.com

Легендарный маятник азиатского небоскреба. /Фото: masterokblog.ru

5. Бассейн-демпфер

Внушительный отель с уникальной технологией устойчивости. \Фото: booking.com

Кто бы мог подумать, что именно бассейн не дает отелю упасть. /Фото: orangesmile.com